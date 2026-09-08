Praha prodá pozemky Central Group za 203 milionů. Za peníze nakoupí byty pro učitele a zdravotníky
- Praha 9 prodá pozemky na Krejcárku Central Group za zhruba 203 milionů korun.
- Za více než 400 milionů korun koupí nový bytový dům na Proseku.
- Nové byty mají sloužit především učitelům, zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách.
Praha 9 prodá pozemky u Novovysočanské ulice za zhruba 203 milionů korun firmě Central Group. Získané peníze chce použít na Proseku na koupi bytového domu, kterým rozšíří svůj bytový fond. Schválili to dnes zastupitelé městské části. Souhlasili také s tím, že městská část přijme dotaci od Státního fondu podpory investic (SFPI) ve výši 116,7 milionu korun a od fondu si může vzít úvěr do výše 133 milionů korun. Peníze rovněž použije na financování bytového domu.
Pozemky se v aukci prodaly výrazně nad odhadní cenou
Pozemky se nacházejí na Krejcárku mezi ulicemi Novovysočanská a Odlehlá. Městská část je nabídla v on-line aukci za odhadní cenu 134 milionů korun. Do aukce se zapojilo pět zájemců. „V rámci dražby se podařilo vysoutěžit slušnou kupní cenu. Když se to rozpočítá na metr čtvereční, tak to vychází asi na 33.000 korun za metr čtvereční,“ uvedla místostarostka Prahy 9 Jana Nowaková Těmínová (TOP 09). Prodej podpořilo 28 zastupitelů, jeden se zdržel.
Bytový dům na Proseku vysoutěžila Praha 9 v tendru od společnosti Finep za 399,7 milionu korun včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Městská část na jeho pořízení v létě získala dotaci od města ve výši zhruba 120 milionů korun, dnes zastupitelé přijali dotaci ze SFPI 116,7 milionů korun. Zároveň schválili, že si městská část může vzít u SFPI úvěr do výše 133 milionu korun za zvýhodněný úrok jedno procento ročně.
Nové byty dostanou hlavně učitelé a zdravotníci
Zastupitelé dnes také schválili změnu kupní smlouvy k bytovému domu. Nechají byty vybavit odolnějšími povrchy a zařízením. „Před dvěma lety jsme nevěděli přesně, jak se nám bude dařit zajistit financování a snažili jsme se držet při zemi. V současné době máme financování dobře zajištěno, takže se nám zdá, že by bylo hospodárné byty vybavit kvalitnějšími zařizovacími předměty s vyšší životností,“ řekla Nowaková Těmínová.
Konkrétně jde o odolnější podlahy, kvalitnější kuchyňské linky, osvětlení a nově radnice přidá zastínění oken. „Za všechny tyto předměty je rozdíl v ceně 14,76 milionu korun (bez DPH),“ doplnila Nowaková Těmínová. Kupní cena včetně DPH tím vzroste zhruba na 416 milionů korun.
Starosta Tomáš Portlík (ODS) uvedl, že hrubá stavba bytového domu už stojí. Kolaudace by se měla uskutečnit v prosinci nebo v lednu. Byty chce městská část nabídnout primárně učitelům, zdravotníkům nebo zaměstnancům v sociálních službách. Deset bytů dostane k využití magistrát. Podle Portlíka je bude pronajímat také preferovaným profesím.
Praha 9 se nachází na severovýchodě metropole, má přes 70 tisíc obyvatel. Tvoří ji katastrální území Proseku a části Vysočan, Hrdlořez, Střížkova, Hloubětína, Libně a Malešic. Podle dřívějších informací má městská část asi 600 nájemních bytů.