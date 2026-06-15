Právní agonie jedné z nejcennějších budov v Praze skončila. Teď z ní může být rezidence světových parametrů
- Vlastnictví historického Petržílkova domu na Malostranském náměstí se po 30 letech sporů konečně sjednotilo pod jediného majitele.
Památkově chráněný skvost s gotickými sklepy a barokní fasádou nabízí přes 6 000 m² plochy včetně luxusních bytů s výhledem na Hrad.
Budova bez právních vad nyní čeká na silného investora, který ji kompletně zrekonstruuje a promění v exkluzivní rezidenční komplex, informuje INFO.cz.
Konec právní agonie jedné z nejcennějších budov Malé Strany. Petržílkův dům uvolňuje svůj obrovský potenciál poté, co se po 30 letech podařilo sjednotit jeho vlastnictví. Historický skvost o ploše přes 6 000 m² s gotickými základy a barokním rukopisem Ignáce Palliardiho nyní čeká na investora, který mu vrátí lesk, jejž si tato prestižní adresa zaslouží.
Od Karlova mostu k Chrámu svatého Mikuláše se denně od soumraku do úsvitu táhne nepřetržitý had návštěvníků našeho hlavního města, kterých tu ročně projde až pět milionů. Jen málokterý z nich však oslněn blízkým zjevením mikulášského chrámu na pozadí Hradčan zvedne oči k pěti patrům impozantní budovy číslo jedna čnějící svým loubím přes hraniční čáru ulice do prostoru náměstí.
Poklad ve vakuu
Ano, zajímavých budov jsou v Praze stovky, ale adresa Malostranské náměstí číslo 1 ukrývá za masivními zdmi tzv. Petržílkova domu genia loci let dávno minulých. Jen co za člověkem těžce dolehnou masivní dřevěné dveře do průjezdu, ocitne se ve světě na míle vzdáleném frenetickému ruchu jednoho z turisticky nejexponovanějších míst metropole.
Před očima se rozprostře tichý ráj klasického dvorního traktu s typickými pavlačemi nižších obytných křídel, které uzavírají prostor ze tří stran a tvoří jakési klidové zázemí hlavní budově nad tichým průjezdem, ze kterého se vystupuje do jednotlivých pater.
Pokud jste náhodou v kině nebo televizi zahlédli povedený film Vlastníci (2019) režiséra Jiřího Havelky, umíte si asi dobře představit, jak náročné je nakládat s majetkem, který vlastní více než jeden právnický subjekt. Jeden z nejstarších domů na Malé Straně měl jako řada jiných v historickém centru Prahy tu smůlu, že se v posledních třiceti letech ocitnul v právně patové situaci, jejímž výsledkem bylo v praxi zablokování nejen jakéhokoliv stavebního rozvoje, ale i běžné nezbytné údržby.
Vlhký průjezd a padající omítka na dvoře i chodbách má sice svoji romantiku, k zachování jedinečného objektu pro další generace ale vést nemůže.
Jeden z milionu
A že je co zachraňovat! Budova pochází z předhusitského období s první zmínkou z roku 1398. Jednalo se o jednopodlažní dům, který jako jeden z mála nevyhořel při požáru Malé Strany v roce 1420. V průběhu 15. a 16. století prošel několika rekonstrukcemi, aby současnou podobu dostal v roce 1782 podle plánů renomovaného architekta Ignáce Palliardiho a dle dostupných informací za účasti Josefa Jägera, autora mimo jiné Grömlinkovského paláce.
Na fasádě horního patra jsou sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého Václava. Pod uliční část a dvorem se nacházejí gotické sklepy, jejichž nejstarší části pocházejí nejméně z roku 1503. Na pavlači v nádvoří domu je socha sv. Jana Nepomuckého, která pochází z první poloviny 18. století a je z dílny F. M. Brokofa.
Objekt o celkové podlahové ploše 6 628 m2 je rozdělen na dvě části – severní křídlo přiléhající k Malostranskému náměstí má pět nadzemních podlaží, ostatní části uzavírající dvůr mají tři podlaží. Budova disponuje více schodišti umožňujícími oddělený přístup do různých částí. V budově je 25 bytových jednotek, dva obchodní prostory v podloubí a další skladovací prostory ve dvoře v prostoru bývalých stájí.
Zvláště velkometrážní byty „dívající“ se směrem na Malostranské nám. a Pražský Hrad, resp. do Mostecké ulice směrem ke Karlovu mostu mají mimořádný potenciál a to nejen díky svému výhledu, ale i dochovanými stavebními prvky z dávno minulých staletí. Ne náhodou si tyto prostory opakovaně vybírají filmaři pro natáčení hodnotných snímků - v poslední době například Franz, Ponorka nebo Gray Man. Úplně jiný a rovněž nesmírně hodnotný charakter mají ale třeba i historické sklepní prostory, klidné byty vnitřních křídel objektu nebo rozsáhlé půdy.
Hozená rukavice
Proč to celé tak sáhodlouze popisuji? Důležitá zpráva je, že popisované vlastnické vztahy se v nedávné době podařilo narovnat do té míry, že v současnosti má celý komplex jediného vlastníka a je zapsán na jediném listu vlastnictví prost jakýchkoliv právních vad a břemen. To je samozřejmě nezbytným předpokladem pro efektivní vstup nového investora, který má šanci nejen dobře uložit peníze, ale na jednom z nejexkluzivnějších míst Evropy vybudovat rezidenční komplex světových kvalit.
Dům u Petržílků, který je od roku 1958 památkově chráněn, by si nové kvalitní využití zasloužil. Jednodušší cestu k celkové rekonstrukci budovy pro nové využití usnadní i nedávno schválený nový metropolitní plán a chystaná novela stavebního zákona.