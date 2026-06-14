Na kolejích v Praze leží 142 miliard, mohou ulevit cenám bytů i kolonám
- Největší tendr v historii české železnice míří do finále.
- O tom, který dopravce bude vozit cestující v Praze a Středočeském kraji, napoví pondělní otevírání obálek.
- V otázkách a odpovědích níže vysvětlujeme, proč se jedná o jeden z nejvýznamnějších tendrů poslední doby nejen pro byznys, ale i pro cestující pendlující mezi Prahou a krajem.
Proč je rozvoj příměstské železnice zásadní pro Prahu i Středočeský kraj?
Hlavní město láká masy. Každoročně se rozrůstá o desítky tisíc obyvatel, dle Českého statistického úřadu jich v minulých pěti letech přibylo dohromady asi 148 tisíc na více než 1,4 milionu. Zároveň se dlouhodobě zvyšuje počet těch, kteří do metropole každodenně dojíždějí za prací, nejčastěji právě z jediného sousedního kraje.
I proto se Praha loni zařadila mezi nejucpanější města Evropy. Automobilové zácpy paralyzovaly klíčové tahy, nespokojenost rostla i mezi cestujícími v MHD. Řidiči strávili v kolonách v průměru 64 hodin ročně, ještě v roce 2017 to byla pouhá třetina tohoto času, vyplynulo z dat INRIX Global Traffic Scorecard.
„Každý, kdo se rozhodne využít dopravu po železnici a ulehčit tak přetíženým silnicím, se rozhodně počítá,“ říká Jaromír Beránek, náměstek pražského primátora pro oblast dopravy. Jen loni využilo vlaky PID na území Prahy průměrně 179 tisíc cestujících každý pracovní den. Meziročně šlo o nárůst o 2,5 procenta a také o historický rekord. Pro srovnání: ještě před deseti lety se jednalo o 121 tisíc cestujících. Nejvíce jich využívá vlaky ve směru do Kolína, Benešova u Prahy, Lysé nad Labem a Berouna.
Komfortnější vlaková doprava mezi Prahou a krajem by také mohla ulevit tlaku na růst cen nemovitostí v hlavním městě, které láká na nejvyšší mzdy v republice. Alespoň snazší cestování za prací bez nutnosti poptávat nemovitost v místě dává takový předpoklad. Řečí dvou klíčových čísel: pracovníci v Praze pobírali v prvním čtvrtletí průměrnou mzdu téměř 68 tisíc korun, nejvíce v republice, uvedl ČSÚ. Průměrná nabídková cena nových bytů v Praze vzrostla ve stejném období o dvě procenta na 180 300 korun za metr čtvereční, uvádí analýza Deloitte. Před pěti lety to bylo 123 tisíc.
Proč se vžilo spojení „zakázka století“?
Protože dopravci i výrobci vlaků hrají skutečně o hodně. Vítěz soutěže – dopravce – získá zakázku za předpokládaných bezmála 142 miliard korun, a to na mimořádně dlouhých třicet let. Zpočátku se o tendr zajímala čtveřice společností – České dráhy, RegioJet, tuzemská divize Arrivy a Železničná spoločnosť Slovensko –, až do finále by nicméně měly dojít podle informací e15 jen první dvě zmíněné.
Pondělní otevírání obálek zástupcům Prahy a kraje napoví, kteří dopravci jsou k ovládnutí soutěže blíže. Ozřejmí totiž jednak jejich identitu a jednak výši jejich nabídek. Nejnižší suma nutně neznamená triumf v soutěži, o vítězi by měli objednatelé rozhodnout až v následujících týdnech.
Na jaké vlaky se mohou cestující těšit?
Na až 133 moderních velkokapacitních elektrických jednotek označovaných jako EMU 400. Každá má nabídnout přinejmenším 380 míst k sezení, tři toalety, 18 nebo 36 míst pro jízdní kola (v zimě a v létě), šest míst pro kočárky, wi-fi a zásuvky 230 V s USB, bezdrátové nabíjení mobilních zařízení v první i druhé třídě a klimatizaci. Vlaky musí zvládnout rychlost alespoň 160 kilometrů za hodinu.
O kterých výrobcích vlaků se v souvislosti s tendrem hovoří?
O obří zakázku se ucházejí německý Siemens, švýcarský Stadler, francouzský Alstom a plzeňská Škoda Group. První tři společnosti už podobné vlaky provozují v řadě zemí, jedná se o jednotky Desiro HC, Coradia Max a KISS. Plzeňský výrobce je jediným, kdo nabízí pouze prototyp bez referencí. Podmínky soutěže nicméně stanovují, že reference mají sloužit pouze jako doporučení a jejich absence výrobce z tendru nevylučuje.
Na které tratě vlaky vyjedou?
- Český Brod – Praha / Praha – Řevnice – Beroun – dočasně neprůjezdný model (linka S7)
- Praha-Veleslavín – Kladno-Ostrovec (linky S5 a R45)
- Praha-Veleslavín – Praha-Letiště Václava Havla (linka S55)
- Praha – Poříčany – Kolín (linka S1)
- Praha – Poříčany – Kolín – Kutná Hora (linka R41)
Možná rozšíření na jednotlivých linkách:
- S5, S55 a R45: prodloužení linek z Veleslavína na Masarykovo nádraží včetně posílení kapacity vlaků na dvojice EMU 400
- R48: zavedení linky spěšných vlaků Praha – Mladá Boleslav včetně posílení kapacity vlaků na dvojice EMU 400
- S7: v průjezdném modelu Český Brod – Praha – Beroun, posílení vlaků a zavedení intervalu 10 minut Praha – Dobřichovice/Řevnice
- S5 a S55: posílení kapacity vlaků Praha-Veleslavín – Kladno ve špičkách na dvojice EMU 400 a zaokruhování Praha-Letiště Václava Havla (vedení osobních vlaků Praha – Kladno přes letiště)
- S1: zavedení špičkového intervalu 10 minut Praha – Úvaly (dvojice EMU 400); R41: posílení kapacity vlaků na dvojice EMU 400