První pokles od pandemie. Růst cen nemovitostí v Dubaji utnul konflikt USA s Íránem
Ceny nemovitostí v Dubaji poprvé klesly od doby pandemie. Na vině je konflikt na Blízkém východě, který oslabuje poptávku, píše agentura Bloomberg. Kvůli íránským útokům utrpělo několik lidí zranění a místní letiště zatím funguje jen omezeně. To má za následek pokles zájmu o tamní reality, a to i mezi Čechy. Potvrzuje to například firma Rellox, která e15 potvrdila, že v březnu zaznamenala pokles počtu nových zájemců o nemovitosti v Dubaji a SAE o 95 procent.
Město dlouhodobě láká zahraniční investory díky své daňové politice. Díky tomu ceny tamních nemovitostí vzrostly od roku 2020 o více než 70 procent. Poptávku přitom táhli hlavně cizinci, kteří tvoří přes 85 procent obyvatel SAE. Nyní ale hledají nové investiční cíle: například realitní kanceláře v Monaku zaznamenávají rostoucí zájem bohatých klientů z Blízkého východu, připomíná Bloomberg.
Očekává se další ochlazení trhu
Podle indexu společnosti ValuStrat spadla v březnu oproti minulému měsíci cena nemovitostí v Dubaji o 5,9 procenta. Hodnota prodejů rezidenčních nemovitostí klesla meziměsíčně téměř o pětinu na 37,2 miliardy dirhamů (asi 209,4 miliardy korun), uvedla statistická společnost REIDIN.
„Trh se hned nevrátí na úroveň před konfliktem a očekáváme určitý pokles cen,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Louis Harding z jedné z největších realitních společností v Dubaji, Betterhomes. Podle něj může být poptávka slabší, protože růst populace nemusí pokračovat stejným tempem jako v posledních letech. Děje se tak v době, kdy na tamní trh přichází velké množství nových nemovitostí.
„Trend z března pravděpodobně bude pokračovat i v dubnu, kdy se podmínky na trhu budou dále zhoršovat a důvěra investorů bude pod tlakem,“ řekl pro agenturu Bloomberg Matthew Green, vedoucí výzkumu pro region Blízkého východu a severní Afriky v realitní společnosti CBRE.
V posledních letech se Dubaj snaží přilákat trvalé rezidenty. Například zavedení dlouhodobých zlatých víz přilákalo více cizinců, kteří se ve městě usazují, což by mělo zvýšit odolnost realitního trhu, uvedla agentura Bloomberg.
Nové projekty pokračují
Akcie dubajských developerských firem se už částečně zotavily ze ztrát po začátku konfliktu, uvedl Bloomberg. Například společnost Emaar Properties posílila od poloviny března asi o 16 procent. Riziko ale přetrvává, developerské firmy obecně mohou čelit vyšším nákladům, pokud by zůstal Hormuz Strait delší dobu uzavřený.
Agentura Bloomberg uvedla, že navzdory komplikované situaci stále vznikají nové projekty. Některé firmy nabízejí pobídky k udržení poptávky, například formou nižší počáteční platby. „Očekával jsem, že v takové situaci budou prodeje nižší, ale stále je zaznamenáváme,“ řekl pro agenturu Bloomberg generální ředitel společnosti Samana Developers Imran Farooq.