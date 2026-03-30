Další trable v Dubaji. Z dluhopisů části developerů je smetí a Češi tam přestali kupovat byty
- Na Dubaji a jejím realitním trhu ulpěla měsíc od začátku války riziková přirážka, která podle expertů nemusí jít snadno dolů.
- Do potíží se dostaly dluhopisy části tamních velkých developerů.
- Čeští investoři do nemovitostí v Dubaji pozastavili nákupy, všímají si makléři.
Uplynul měsíc od zahájení americko-izraelských útoků na Írán. Konflikt s teokracií neskončil, Teherán se dál brání blokádou Hormuzu nebo posíláním bojových dronů do oblasti Perského zálivu. Pod útok se dostaly i Spojené arabské emiráty, jejichž součástí je Dubaj.
V noci na čtvrtek trosky sestřeleného íránského dronu zabily dva lidi v Abú Zabí, hlavním městě Emirátů, které je od Dubaje vzdáleno sotva 150 kilometrů. Tímto způsobem zemřelo ve Spojených arabských emirátech od 28. února jedenáct lidí, dalších téměř 170 bylo zraněno.
Protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů funguje spolehlivě, dopady úlomků dronů nebo raket přesto v minulých týdnech mírně poškodily například i světoznámý hotel Burdž al-Arab. Přímo v Dubaji v souvislosti s íránskými útoky zemřel jeden člověk, celkem šest dalších bylo zraněno. Pod palbu se dostalo i letiště DXB, největší vzdušný přepravní uzel na světě. Dosud neobnovilo svůj provoz v plné míře.
To všechno přispívá k prudkému poklesu zájmu Čechů o nákup nemovitostí v Dubaji – donedávna jedné z nejpopulárnějších destinací mezi lidmi, kteří měli zájem o nákup realit v zahraničí. Dokládá to například zkušenost Jana Rejchy, šéfa realitní kanceláře Rellox specializované na prodej nemovitostí v zahraničí.
Zklamání lovců slev
„Z pohledu zcela nových zájemců o koupi nemovitosti v Dubaji a SAE mezi klienty Relloxu je zájem o 95 procent nižší než před konfliktem. Zbývající potenciální zájemci spíše sondují, zda se na trhu objevují nějaké výhodné investiční příležitosti a jestli ceny klesají,“ popisuje Rejcha. „V tomto je musíme zklamat. Nabídkové ceny na trhu nových nemovitostí od developerů se v tuto chvíli nesnižují. Stavitelé spíše nabízejí nepřímé pobídky pro kupující, typu posunutí platebního kalendáře, odpuštění čtyřprocentního poplatku za registraci do katastru nemovitostí nebo auto v ceně,“ dodává Rejcha.
Na sekundárním trhu se podle něj občas objevují domy nebo byty od vlastníků ve finanční tísni. „Těchto nabídek je však v Dubaji aktuálně jen o málo více než před konfliktem. Likvidita je v tuto chvíli minimální, i prodávající vědí, že nyní nenastal ten správný moment jít na trh s nemovitostí na prodej.“
„Klienti, kteří měli rozjednané nákupy, je momentálně pozastavili a sledují, jak se situace vyvine a jak dlouho bude trvat. To je pochopitelná a racionální reakce,“ sdělil Lukáš Fabík z marketingového oddělení tuzemské společnosti BuyDubai. Jeho slova nepřímo potvrzuje i řídicí partner kanceláře Philip & Frank Filip Šejvl. „Vzhledem k tomu, jak krátce situace trvá, bych to ale neinterpretoval jako dlouhodobý trend. Spíše jako přirozenou reakci na změnu vnímání bezpečnosti v regionu. Nevidíme, že by klienti Dubaj masově opouštěli. Místo toho se dnes dělí do dvou skupin. Část nákup pouze pozastavila a vyčkává na další vývoj, zatímco druhá skupina více diverzifikuje a zvažuje i jiné destinace – typicky Španělsko, Portugalsko, Francii nebo Chorvatsko,“ líčí Šejvl.
Současně připomíná, že už loni předpovídala agentura Fitch pokles hodnoty dubajských nemovitostí až o patnáct procent. Přehřátý trh měla ochladit zvýšená nabídka nemovitostí z dokončovaných větších developerských projektů. „Současná geopolitická situace tak spíše funguje jako katalyzátor, nikoli jediná příčina,“ dodává Šejvl. „Faktem je, že trh v Dubaji nezamrzl. Transakce nadále probíhají, i když v nižší intenzitě, a část investorů zůstává aktivní.“
Dubajská riziková přirážka
Patrné jsou nicméně i další signály z trhu, že dění na Blízkém východě investory znervózňuje. Například burzovní index dubajských realitních a developerských firem DFMRE tento měsíc odepsal skoro třicet procent své hodnoty a do potíží se dostávají i některé dluhopisy.
Tento týden informovala agentura Bloomberg o tom, že bondy developerů Omniyat a Binghatti se dostaly do takzvaného stresového pásma kvůli prudkému nárůstu rizikové přirážky. Tyto dluhopisy tvoří asi patnáct procent dolarového trhu realitních bondů na Blízkém východě, připomíná Bloomberg. Agentura současně cituje i vyjádření obou společností, podle nichž práce na jejich staveništích nadále pokračují a klienti neodstupují od smluv ve zvýšené míře.
Část expertů nicméně varuje, že celá Dubaj se v blízké budoucnosti jen těžko zbaví nějaké formy rizikové přirážky, navzdory ubezpečování některých influencerů, že život v supermoderní megapoli plyne obvyklým způsobem. Dokazovat to mají záběry, jak si lidé bez ohledu na dění v regionu užívají pláže, nákupy nebo posezení v restauraci.
Případné zobrazování té horší stránky života ve Spojených arabských emirátech však s sebou nese riziko postihu. Jak nedávno informoval magazín Time, tamní režim zadržel celkem přes sto osob za to, že zveřejnily záběry íránských úderů.
„Spojené arabské emiráty se rády chlubily svým modelem fungování společnosti a ekonomiky. Lákaly cizince na životní úroveň a množství byznysových příležitostí nesrovnatelné s jejich domovskými státy, zároveň garantovaly bezpečí i úroveň tolerance. Jenže tímhle vším uplynulé týdny otřásly způsobem, jaký si mnoho lidí žijících v Emirátech ještě před pár měsíci nedovedlo představit,“ vysvětloval Josh Lipsky z vlivného amerického think-tanku Atlantic Council v podcastu Růžička & Vořechovský.
„Dubaj ani Abú Zabí samozřejmě nezmizí, jsou to neuvěřitelná mezinárodní města s úžasným potenciálem. Model jejich fungování se ale o něco posune. S těmito městy bude spojena určitá riziková přirážka, která u nich dosud neexistovala. Minimálně v nejbližší době se proto změní, jak lidé vnímají Dubaj z psychologického hlediska,“ dodal Lipsky.
Podobným směrem se v úvahách o budoucnosti Dubaje vydává také šéf Relloxu Rejcha. „Pokud bude mít konflikt s Íránem jasný konec v takové podobě, že nebude přesahovat hranice Íránu, tak si Emiráty mohou svou pozici uchovat. Šejkové budou přemýšlet, jak na konflikt reagovat a jaká opatření přijmout, aby se opět profilovaly jako bezpečná destinace,“ odhaduje Rejcha. „Pokud se konflikt protáhne do takzvané asymetrické podoby, kdy jednou za čas do Dubaje něco přiletí, tak to stále nelze považovat za bezpečné řešení.“