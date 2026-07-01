Strabag chce v Česku prorazit s modulární výstavbou. Je postavená na železobetonu
- Strabag přichází na český trh s modulárním stavebním systémem Tetriqx vyvinutým v Rakousku.
- Modulární výstavba má být o dvacet procent rychlejší a vyprodukuje o polovinu méně emisí.
- Koma Modular chystá v Letňanech hotel s administrativní budovou za čtvrt miliardy korun.
Česká divize společnosti Strabag aktuálně pracuje na rekonstrukci stanice metra Flora na lince A, buduje další část připravovaného metra D, staví poslední úsek dálnice D1 a nedávno dokončila stavbu pražského Dvoreckého mostu. Teď se chce firma, která staví hlavně konvenčním způsobem, pustit do modulární výstavby.
Metoda, při které se stavba skládá z jednotlivých dílů a na pozemek přijede už prakticky hotová, se v Česku používá pár let. Průkopníkem byla v Česku vizovická firma Koma Modular, která se od běžných domů dostala ke stavbě nemocnice v Karviné a chystá dokonce celou modulární čtvrť ve Zlíně. Moduly, tentokrát dřevěné, využívá horažďovická firma Atrium. Strabag plánuje v Česku začít používat systém s názvem Tetriqx.
Jde o prefabrikovaný železobetonový modulární systém. „Vyvinula ho rakouská společnost Mischek Systembau GmbH, která je součástí koncernu Strabag SE. Ta má za sebou víc než padesát let zkušeností v oblasti prefabrikované výstavby bytových domů,“ líčí pro e15 Luděk Hnilička ze Strabag Real Estate.
Levnější a rychlejší výstavba
Tetriqx je podle Hniličky postavený na univerzálním řešení, kdy vnitřní uspořádání i fasáda domu mohou být různé, přizpůsobené požadavkům budoucího majitele. Může tak mít klasickou omítkovou fasádu, ale i dřevěnou recyklovatelnou variantu. Moduly se používají především pro stavbu bytových domů, ideálně do sedmi nadzemních podlaží.
Výstavba s moduly může být podle Strabagu levnější v řádu nižších procent, metr čtvereční modulární výstavby začíná na 1950 eurech, tedy asi 47,3 tisíce korun. Je také rychlejší zhruba o dvacet procent. Rychleji lze zvládnout i samotnou projektovou přípravu, kde může dojít k úspoře času až o 75 procent.
„Vždy je však nutné zohlednit i konkrétní podmínky dané lokality, jako je například rozsah parkovacích kapacit, napojení na technickou infrastrukturu nebo další související náklady,“ dodává manažer Strabagu. Zároveň systém slibuje nižší emise asi o padesát procent oproti klasické výstavbě.
Mezinárodní matka uvedla systém na rakouský trh už loni jako reakci na rostoucí stavební náklady, nedostatek cenově dostupného bydlení i potřebu udržitelného stavebnictví. Nyní Strabag nabízí Tetriqx také na českém trhu.
Modulární výstavba je v Česku čím dál tím populárnější jako levnější a rychlejší řešení. Zmíněná Koma Modular aktuálně chystá v pražských Letňanech hotel s administrativní budovou za čtvrt miliardy korun, obojí bude složené z 280 modulů. Stejná firma buduje také nový pavilon v nemocnici ve Vrchlabí. Blansko zase plánuje postavit modulární kavárnu.