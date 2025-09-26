Strnad kupuje majoritu ve Viktorii Plzeň. V klubu zůstávají dosavadní majitelé Šádek i Dellenbach
Jednání o největším fotbalovém dealu tohoto roku jsou u konce. Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad majetkově vstupuje do Viktorie Plzeň. Ve vedení zůstávají Adolf Šádek, který bude nadále předsedou představenstva a generálním ředitelem, a Martin Dellenbach, zastávající funkci člena představenstva. Uzavření celé transakce podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). O Strnadově zájmu o Viktorii informovala redakce e15.cz jako první v polovině srpna.
Novým většinovým majitelem fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň se stává společnost Palatua českého podnikatele Michala Strnada. Cenu transakce ani jedna ze stran nekomentovala, podle informací e15 si současní majitelé klub cenili přibližně na půl miliardy korun.
„Jsem šťastný, že Viktoria Plzeň získává silného českého majoritního vlastníka, který vybudoval globální průmyslovou skupinu se silnými kořeny právě v České republice. Začíná nová kapitola plzeňského fotbalu,“ uvedl Adolf Šádek, který i nadále zůstává ve vedení klubu v roli předsedy představenstva a generálního ředitele.
Adolf Šádek si zároveň ponechává blíže nespecifikovaný menšinový podíl stejně jako švýcarský podnikatel Martin Dellenbach. Dosud Šádek ovládal čtvrtinu klubu, Dellenbach pak společně s Rakušanem Raphaelem Landthalerem zbylých 75 procent.
„Společně s novým akcionářem a s Adolfem Šádkem budeme dál strategicky rozvíjet Viktorii Plzeň s jasným zaměřením na systematickou péči o talenty a ekonomickou udržitelnost. Děláme další krok pro úspěšnou budoucnost klubu,“ řekl Martin Dellenbach. Svou vizi nastínil i Michal Strnad. Viktoria Plzeň je podle něj „klub s bohatou historií a obrovským významem pro město i celý region“.
„Chci ujistit všechny fanoušky, že mým cílem je, aby klub i nadále stabilně patřil mezi špičku českého fotbalu a byl tak i pravidelným účastníkem evropských pohárů,“ uvedl Strnad. „Nejde jen o nejvyšší fotbalová patra. Mojí ambicí je maximálně podpořit plzeňskou fotbalovou akademii. Věřím, že budoucnost českého fotbalu je v mládeži a Viktoria v tom určitě může sehrát jednu z klíčových roli. Mým cílem není krátkodobý úspěch, ale dlouhodobě udržitelný rozvoj klubu, a to jak sportovně, tak i ekonomicky. Chci, aby Viktoria nebyla jen fotbalový klub, ale i silná značka, která inspiruje malé fotbalisty a fotbalistky a reprezentuje Plzeň i český fotbal doma i v Evropě,“ dodal Strnad.
Michal Strnad se rovněž vyjádřil ke spolupráci s Adolfem Šádkem. „Adolfa Šádka si osobně vážím. Je jeho zásluhou, že se Viktoria Plzeň dostala z krizové situace, ve které se nacházela před třemi roky. Právě on má nadále plnou odpovědnost za management a další rozvoj klubu bez ohledu na změnu majoritního vlastníka,“ tvrdí nový většinový majitel klubu.
Klauzule ve smlouvě s dosavadními většinovými vlastníky Plzně, rakousko-švýcarskou podnikatelskou skupinou FCVP GmbH, Šádkovi umožňila zpětný odkup akcií, které Dellenbachovi a Landthalerovi prodal předloni za zhruba 250 milionů korun s podmínkou uhrazení závazků. Viktorii v té době hrozil bankrot. Šádek si ale podle svých slov půjčil až 150 milionů korun a sportovními úspěchy, především postupem do Ligy mistrů, nakonec hrozící problémy zažehnal.
Ještě na začátku tohoto roku to přitom vypadalo, že nejblíže k zisku tohoto diamantu na tuzemském sportovním trhu má investiční společnost Kaprain miliardáře Karla Pražáka, který mimo jiné vlastní i hokejovou Spartu. Pražák ale nakonec koupil fotbalové Pardubice.
Plzeň je třetím nejsilnějším klubem v lize, jak rozpočtem, tak i cenou kádru, a to za Slavií a Spartou, tedy za kluby vlastněnými miliardáři Pavlem Tykačem, respektive Danielem Křetínským, který je zároveň spolumajitelem Czech News Center vydávající e15. Cena současného kádru Viktorie je podle přestupového webu Transfermarkt necelých 50 milionů eur, tedy 1,25 miliardy korun. Klesla po nedávném odchodu největší hvězdy Plzeňanů Pavla Šulce, který přestoupil do Olympique Lyon za cenu i s bonusy v přepočtu 250 milionů korun.
O fotbalové kluby je v poslední době mezi českými byznysmeny značný zájem. Letos v březnu prodal obchodník s uhlím a miliardář Petr Paukner pražskou Duklu investorovi Matěji Turkovi. Na konci června se novým majitelem Sigmy Olomouc stal dosavadní společník klubu, společnost Sigma Sport z čerpadlářského holdingu Sigma Group. Fotbalový Jablonec na začátku září potvrdil, že novým majitelem klubu bude někdejší šéf Mall Group, podnikatel Jakub Střeštík.
Česká fotbalová legenda Pavel Nedvěd a podnikatelé Ivo Ulich a Ondřej Tomek založili společnost Fotbal HK 1905 a jednají s městem o koupi 89 procent fotbalového Hradce Králové. Fotbalové Teplice koupil spolumajitel developerské společnosti Accolade Milan Kratina. Slovan Liberec loni koupil někdejší podnikatel ve vzdělávání Ondřej Kania, Slavii předtím energomagnát Pavel Tykač.