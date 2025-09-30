Velká posila pro Strnada. Kellnerův klíčový dealmaker a elitní právník nově radí s akvizicemi CSG
Dlouho patřil k nejbližším spolupracovníkům nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. V roce 2022, rok po Kellnerově smrti, však odešel z vedení PPF a od té doby se bytostný introvert vytratil z dohledu médií. Nyní však e15 zjistila, že působí jako poradce zbrojaře Michala Strnada, který v posledních letech díky válce na Ukrajině zněkolikanásobil své jmění a dotahuje se na nejmovitější české podnikatele.
Elitní akviziční právník Tomáš Brzobohatý se k angažmá nechtěl vyjadřovat s tím, že o své práci a klientech s médii nekomunikuje. Zjištění e15 ale potvrdila Strnadova skupina Czechoslovak Group (CSG).
„Tomáš Brzobohatý je poradce, který v přímé interakci s majitelem skupiny pomáhá definovat směr dalšího rozvoje CSG. Michal Strnad si vážil Petra Kellnera a je inspirován jeho podnikatelskou filozofií. Zkušenosti Tomáše Brzobohatého z PPF, kde zásadně ovlivňoval velké transakce, jsou pro CSG důležité – především v oblasti fúzí, akvizic, právních struktur a řízení transformací,“ uvedl mluvčí společnosti CSG Andrej Čírtek, podle něhož má spolupráce více rovin.
„CSG je globálním hráčem s kořeny v České republice. V tomto kontextu je pro nás klíčové spolupracovat s osobnostmi, které mají nejen domácí know-how, ale i zkušenosti s mezinárodními transakcemi a strategickým vedením,“ dodal Čírtek. Dotaz, zda Brzobohatý pro CSG pracuje jako interní či externí poradce, už ale nechtěl komentovat. „Další detaily zatím poskytovat nebudeme,“ odpověděl.
Brzobohatý, který spoluzakládal advokátní kancelář BBH, přitom vazby s PPF nezpřetrhal úplně. „Tomáš Brzobohatý pracuje pro PPF a Amalar jako advokát na vybraných projektech. Platí současně, že pan Brzobohatý není zaměstnancem skupiny PPF ani holdingu Amalar rodiny Kellnerových,“ uvedli společně mluvčí PPF a holdingu Amalar bez bližších detailů.
V roce 2022 to přitom vypadalo na definitivní loučení. PPF tehdy oznámila, že Brzobohatý, který se do skupiny vrátil jen dočasně, svůj úkol splnil a že řízení vybraných investičních projektů po Tomáši Brzobohatém převezme Didier Stoessel. Ten je dnes s Kateřinou Jiráskovou ve vedení celé skupiny.
Brzobohatý se do PPF vrátil po smrti Petra Kellnera v roce 2021. Jeho hlavním zastřešujícím úkolem bylo zformovat a stabilizovat řízení skupiny. Na starosti měl ale například přípravu spojení Monety s bankovní částí skupiny PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy (Zonky). Z toho ale nakonec sešlo.
„Tomáš byl pro Petra mnoho let jedním z nejbližších lidí a jeho zkušenosti, právní erudice a mimořádné vyjednávací schopnosti pomohly vybudovat PPF do její dnešní velikosti. Chci Tomášovi poděkovat a přeji mu do dalšího života hodně štěstí,“ řekla k jeho odchodu Renáta Kellnerová, manželka Petra Kellnera a nyní největší akcionářka PPF. Brzobohatý tehdy skupině do dalších let popřál „hodně sil a hodně dalších byznysových úspěchů“.
CSG, která dnes patří k nejrychleji rostoucím průmyslovým gigantům ve střední Evropě, se nyní připravuje na možný vstup na burzu. Na realizaci tohoto záměru si už najala velké bankovní domy v čele se světovou bankovní jedničkou JPMorgan, kterou doplní francouzská BNP Paribas, americká Jefferies Financial Group a italská UniCredit. Strnad počítá s primární emisí akcií v příštím roce. Detaily emise zatím nejsou známy, podle agentury Bloomberg však CSG usiluje o valuaci na úrovni 30 miliard eur, zhruba 730 miliard korun. S touto valuací by se Strnad stal bezpečně nejbohatším Čechem.
Magazín e15 v září vydal seznam deseti nejhodnotnějších firem v Česku a na Slovensku ke konci loňského roku. Hodnotu CSG odhadl na 239 miliard korun. Jako největší skupina ze srovnání vzešla právě PPF, jejíž valuaci e15 odhadla na 393 miliard korun.