Vltavská filharmonie je o krok blíž. Praha získá potřebné pozemky a 152 milionů navrch
- Praha získá od Správy železnic pozemky potřebné pro stavbu Vltavské filharmonie.
- Správa železnic městu za rozdíl v hodnotě pozemků doplatí 152 milionů korun.
- Filharmonie za více než 12 miliard korun se má začít stavět v roce 2028.
Praha chce se Správou železnic (SŽ) směnit pozemky v okolí hlavního nádraží za pozemky v Holešovicích, které potřebuje pro výstavbu Vltavské filharmonie. SŽ zároveň městu doplatí rozdíl v ceně pozemků stanovený na 152 milionů korun. Směnu dnes schválili radní hlavního města. Potvrdit ji musí ještě zastupitelé.
Filharmonie má nabídnout pět hudebních sálů
Praha potřebuje pozemky v Holešovicích kvůli stavbě nové koncertní síně. Správa železnic chce naopak získat pozemky v katastru Nového Města a Vinohrad kvůli rekonstrukci odbavovací haly na hlavním nádraží. Rozdíl v ceně pozemků je podle dohody zhruba 152 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty (DPH), který SŽ zaplatí Praze. Naopak hlavní město organizaci převede 2,1 milionu korun jako úhradu rozdílu v ceně za zřizované služebnosti.
Vltavská filharmonie by měla vyrůst v Praze u stanice metra Vltavská podle návrhu dánského studia Bjarke Ingels Group (BIG), který v květnu 2022 vyhrál v mezinárodní soutěži. Praha na konci srpna požádala o povolení záměru. Stavba by měla začít v roce 2028 a zkušební provoz v roce 2033.
Hlavní nádraží čeká rozsáhlá proměna
Náklady na budovu včetně vybavení se odhadují na 12,33 miliardy korun bez DPH, úpravy okolí mají stát dalších zhruba pět miliard korun bez daně. Budova se třemi podzemními a šesti nadzemními podlažími nabídne pět hudebních sálů a zázemí pro Českou filharmonii i Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.
Oprava stropu odbavovací haly pražského hlavního nádraží začala v polovině července. Do haly ze 70. let minulého století zatéká z parkoviště a z magistrály. Rekonstrukce, kterou provede za 290,5 milionu korun sdružení firem Subterra a Firesta-Fišer, potrvá do roku 2028.
Další změny na hlavním nádraží přinese navazující etapa, která zahrnuje revitalizaci parku Vrchlického sady, novostavbu tramvajové trati Muzeum - Bolzanova a rekonstrukci odbavovací haly. Informace jsou na webu Nový Hlavák.