Výnosy z prodeje bytů zdvojnásobily obrat Trigemy na 3,5 miliardy. Pomohl projekt v Stodůlkách i Lihovar
- Realitní a investiční skupina Trigema v roce 2025 téměř zdvojnásobila čistý zisk na 743 milionů korun a její obrat vzrostl o 75 procent na 3,5 miliardy korun.
Za rekordními výsledky stojí především silná poptávka v Praze, kde firma prodala 340 bytů a zdvojnásobila výnosy z jejich prodeje na 2,4 miliardy korun.
Přestože stavebnictví čelí rizikům v podobě dražších hypoték či materiálů, ceny pražských novostaveb dál rostou a poptávka po bydlení zůstává podle šéfa firmy Marcela Sourala stabilní.
Realitní a investiční skupina Trigema loni téměř zdvojnásobila čistý zisk na 743 milionů korun. Její obrat se zvýšil o 75 procent na 3,5 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny zveřejněné ve Sbírce listin. Podle té za vyššími výnosy stojí více prodaných bytů a vyšší zájem o projektové činnosti společnosti. V Praze loni firma prodala 340 nových bytů. Šéf Trigemy Marcel Soural uvedl, že rok 2025 byl pro skupinu obdobím stabilizace a zároveň se jí dařilo růst napříč různými aktivitami.
Výnosy z prodeje bytů se Trigemě více než zdvojnásobily na přibližně 2,4 miliardy korun. Za nárůstem stál podle výroční zprávy prodej v projektu Paprsek v pražských Stodůlkách. Po kolaudaci na začátku loňského roku se byty z projektu v následujících měsících téměř vyprodaly. Výnosy Trigemy z projektových činností se loni zvýšily na zhruba 612 milionů korun z 439 milionů Kč o rok dřív.
Více se dařilo také divizi cestovního ruchu a stabilní zůstaly příjmy z nájmů, které činily 215 milionů korun. Provozní výsledek hospodaření skupiny vzrostl o přibližně 370 milionů na 1,19 miliardy korun. Celková aktiva Trigemy ke konci roku 2025 činila přibližně 9,17 miliardy korun. Skupina zároveň také snížila celkovou zadluženost.
Rizikem pro další rozvoj skupiny je podle Trigemy nestabilní geopolitická situace, která může mít vliv na dodávky komodit a zboží, což by ovlivnilo situaci na finančních trzích. Problémem by byly také další růst hypotečních sazeb, zdražování cen stavebních materiálů a některé regulace.
Bydlení je základní lidská potřeba
Bydlení však podle Trigemy představuje základní lidskou potřebu, a proto skupina neočekává, že by v blízké době poptávka po bytech dramaticky a trvale klesla. Z analýzy developerských společností Central Group, Skanska Residential a Trigema vyplynulo, že nové pražské byty se koncem roku 2025 nabízely za 177.631 korun za metr čtvereční, tedy meziročně o 8,8 procenta dráže. Podle aktuálních dat za letošní druhé čtvrtletí se metr čtvereční v novém pražském bytě nabízel za 187 781 korun.
Důležité bylo v loňském roce podle Sourala pokračování v projektu Lihovar na Smíchově. Podstatnou částí strategie skupiny se stalo nájemní bydlení, její projekty zůstaly téměř plně obsazené. Jedním z nejvýznamnějších kroků skupiny v roce 2025 pak bylo založení investičního fondu Trigema Fund SICAV. „Rok 2025 byl pro skupinu Trigema obdobím další stabilizace a růstu napříč našimi aktivitami. Na pražském realitním trhu nadále platila silná poptávka po novém bydlení, která byla podpořena postupným oživením hypotečního trhu i pokračujícím nedostatkem kvalitních rezidenčních projektů,“ dodal Soural.
Trigema je česká investiční a developerská skupina založená v roce 1994, která se zaměřuje převážně na rezidenční stavby. Mezi její projekty patří například Fragment v pražském Karlíně, připravuje také Top Tower v Nových Butovicích s plastikou vraku lodi od výtvarníka Davida Černého. Marcel Soural je podle magazínu Forbes 86. nejbohatším Čechem, jeho majetek časopis odhadl na 6,5 miliardy Kč.