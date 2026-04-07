WOOD & Company koupila varšavský komplex Royal Wilanów
- Skupina WOOD & Company touto akvizicí více než zdvojnásobila své působení na polském kancelářském trhu a rozšířila tamní portfolio o pátou nemovitost.
- Plně obsazený multifunkční objekt o ploše 37 000 m² si mezi sebe rozdělily realitní podfondy zaměřené na kanceláře a maloobchod.
- Původní majitel Capital Park Group zůstává v budově zapojen jako správce nemovitosti, zatímco WOOD & Co. upevňuje pozici v rostoucí varšavské čtvrti Wilanów.
Investiční skupina WOOD & Company koupila od polského developera Capital Park kancelářskou budovu Royal Wilanów ve Varšavě. Cena transakce přesáhla 2,5 miliardy korun, čímž skupina více než zdvojnásobila objem svého portfolia na polském kancelářském trhu. Projekt dokončený v roce 2015 disponuje celkem 37 000 m² pronajímatelné plochy a je v současnosti plně obsazen. Mezi nejvýznamnější nájemce patří společnosti Hilti, Carrefour, Lindt nebo zdravotnická síť Medicover. Kanceláře zabírají 25 000 m², zbytek tvoří retailová část se službami, obchody a fitness.
Akvizici si mezi sebe rozdělily dva podfondy skupiny. WOOD & Co. Office podfond získal v nemovitosti podíl 66 procent, zbývajících 34 prcent připadlo na WOOD & Co. Retail podfond. Oba fondy v loňském roce vykázaly v korunové třídě výnosy přesahující 6,5 procenta. Pro skupinu jde o pátou realitní investici v Polsku a třetí kancelářskou budovu v hlavním městě po dřívějších projektech Astrum Business Park a Concept Tower. Původní majitel, skupina Capital Park, bude v budově nadále působit jako správce nemovitosti.
Lokalita Wilanów v blízkosti stejnojmenného paláce se v posledních letech profiluje jako rychle rostoucí rezidenční a komerční čtvrť, která těží z postupné decentralizace varšavského kancelářského trhu. Na straně prodávajícího u transakce asistovaly společnosti CBRE, MDDP a Greenberg Traurig, zatímco skupině WOOD & Company poskytovaly poradenství firmy Avison Young, CMS a Koda.