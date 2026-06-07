Zajistil rodině budoucnost na několik generací, prodal přes tři tisíce bytů: „Tohle vás ve škole nenaučí“
- V minulosti reprezentoval fotbalovou Barcelonu i rodnou zem, dnes patří k nejvýraznějším hráčům polského realitního trhu.
- V Itálii si jako hráč vydělal na velký byt za měsíc, tehdy položil základ pro budoucí byznysový úspěch.
- Obchoduje s tisícovkami bytů, do portfolia patří ale i obchodní centra.
Velké peníze si vydělal fotbalem, ještě mnohem větší majetek však nashromáždil po ukončení hráčské kariéry, když vybudoval skutečné realitní impérium. Bývalý polský reprezentant a stříbrný olympijský medailista z Barcelony Marek Koźmiński dnes patří mezi nepřehlédnutelné osobnosti polského realitního trhu. „Má permanentní investiční hlad,“ cituje dnes 55letého rodáka z Krakova sportovní web Przegląd Sportowy Onet.
Koźmiński je odchovancem Hutniku Krakov. V roce 1992 odešel do Itálie, kde nastupoval za Udinese, Brescii a krátce také Anconu. Později hrál za řecký PAOK Soluň a kariéru zakončil v Górniku Zabrze. Za polskou reprezentaci odehrál 45 zápasů a v roce 1992 získal stříbro na olympijských hrách v Barceloně. Po kariéře působil téměř deset let v Polském fotbalovém svazu, kde byl mimo jiné místopředsedou pro zahraniční záležitosti a později pro oblast školení.
Ceny bytů na úrovni měsíční mzdy
Základ majetku položil už během angažmá v Itálii. Když v roce 1992 přišel do Udinese, začal vydělávat výrazně víc než v Polsku. Vzpomíná, že měsíčně kdysi pobíral deset tisíc dolarů, což tehdy odpovídalo hodnotě velkého bytu. Peníze neutrácel všechny, ale začal je ukládat do nemovitostí. Ty podle něj s rozvojem Polska a růstem cen rychle nabývaly na hodnotě.
Dnes je Koźmiński spoluzakladatelem krakovské developerské společnosti KG Group, která staví a prodává byty. V pořadu Hejt Park uvedl, že za život prodal už více než tři tisíce bytů. Přesné číslo prý ani nepočítá. Firma má aktuálně ve výstavbě přes tisíc bytů.
Není divu, že realitní byznys Koźmińskiho stále baví. Nezůstává přitom jen u rezidenční výstavby. Uvedl, že jeho aktivity dnes stojí na čtyřech pilířích: bytech, obchodních centrech, logistice a kancelářích. Podnikání podle něj vyžaduje cit a instinkt, který se nedá naučit ve škole.
Jako fotbalista přivykl intenzivnímu pracovnímu tempu, které, jak říká, neopouští ani dnes. Začíná pracovat brzy ráno a končí pozdě večer. Často cestuje a prakticky každý víkend tráví mimo Polsko, mimo jiné v Itálii, kde má dům. V poslední době se v polských médiích objevují také informace, že by Koźmiński mohl vstoupit do fotbalového klubu Wisła Płock. V dubnu uvedl, že jsou jednání v pokročilé fázi, zároveň ale zdůraznil, že ještě zdaleka není hotovo.