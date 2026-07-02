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Zatím nejdražší projekt Daramisu v Praze: Nejdřív vybuduje u Vltavy náplavku, pak luxusní rezidenci

Projekt developera Daramis Bay55

Projekt developera Daramis Bay55 Zdroj: Daramis

Projekt developera Daramis Bay55
Projekt developrské společnosti Daramis Bay55
Projekt developrské společnosti Daramis Bay55
Projekt developrské společnosti Daramis Bay55
Projekt developrské společnosti Daramis Bay55
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Eliška Nová
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  • Developerská společnost Daramis začne v srpnu budovat projekt u Vltavy. 
  • Půjde o luxusní byty s wellness. 
  • Společnost ale musí nejdřív na Smíchově vybudovat pokračování náplavky. 

Bydlení u řeky už si vyzkoušeli. Developer Daramis postavil projekt u Libeňského mostu a další hned o kousek dál. Oba mají ve jméně slovo Marina. Teď se společnost přesunula po řece blíž k centru, a opět k mostu. Svůj zatím nejdražší projekt má v plánu stavět u železničního mostu na Smíchově.

Projekt s názvem Bay55 sahá až k hraně zdejší zmíněné dominanty. Zahrnovat bude byty, kvůli nim se nicméně nyní musí na Smíchově prodloužit zdejší náplavka. „Brzy budeme připraveni zahájit výstavbu nábřeží, s hloubením stavební jámy začneme v srpnu. Samotná výstavba by měla začít o rok později a potrvá přibližně dva a půl roku,“ líčí pro e15 manažerka firmy Diana James. Hotovo by tak na Smíchově mohlo být do roku 2030. Projekt se nyní nachází ve fázi stavebního řízení.

Celkem by v projektu mělo vzniknout 114 bytů, jak říká James, půjde o zcela novou úroveň luxusního bydlení v Praze. Počítá se, že vzniknou také společné prostory pro obyvatele domu jako je wellness a fitness centrum s rozlohou asi 600 metrů čtverečních. Měl by tu být rezidentský lounge, tedy něco jako salonek, a další služby. „Úroveň poskytovaných služeb bude srovnatelná s těmi nejlepšími luxusními hotely,“ dodává manažerka developera.

Daramis pozemek získal v roce 2024, a to od společnosti BPD Development a podle developera šlo o ambiciózní akvizici. Společnost nicméně nekomentuje ani částku, za kterou pozemek koupil, ani odhadovanou investici do výstavby, říká jen, že půjde o finančně nejnáročnější projekt, který mají nyní v plánu realizovat.

Na břehu staví i další

„Výši investice ovlivňuje zejména rozsah protipovodňových opatření, důraz na nejvyšší standardy provedení, výjimečný architektonický koncept, mimořádná kvalita interiérů a také kurátorský výběr uměleckých děl, která budou součástí projektu,“ dodává James. Za architekturou objektu stojí architektonické studio Šafer Hájek architekti.

Jen kousek odsud, ze směru z centra za mostem, vzniká také projekt s názvem Šemíkův břeh. Za tím stojí developer Sebre spolu s architektem Stanislavem Fialou. Obytný komplex by měl vzniknout v areálu Erpet, kde jsou dnes golfové hřiště a tenisové kurty. Na místo zanedbaného sportoviště by měly vzniknout polootevřené bloky otevírající se směrem k Vyšehradu, součástí projektu má být i promenáda u řeky a obchody a služby.

Daramis aktuálně staví v hlavním městě několik projektů, mezi nimiž je Sky Towers v Malešicích, Connect ve Vršovicích a Esens na Letné.

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