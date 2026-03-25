Ze zanedbaného prostoru na novou chloubu města. V Česku se chystají nová náměstí
- Dlouho šlo o místa, kterým se lidem vyhýbali, dnes se na několika z nich chystá kvalitní veřejný prostor.
- Proměny zanedbaných prostor se chystají po celém Česku.
- Hned několik zlepšení čeká také Prahu.
Pražská Florenc dlouho platí za jeden z nejzanedbanějších koutů pražského centra. Území v sedmdesátých letech přeťala magistrála, kvůli které padlo novorenesanční nádraží Těšnov. Od té doby platí za ukázku toho, jak nemají vypadat veřejná prostranství ve městě. Nejen Florenc by se měla nyní změnit, nové veřejné prostory na území nikoho se dnes plánují po celém Česku.
Začněme u té Florence. Proměnu odstartovala urbanistická soutěž Florenc 21, která načrtla pravidla budoucího prostoru. Ta proběhla v roce 2021, teď se začínají rýsovat i konkrétní změny. První spočívá v nové zástavbě, kterou na začátku letošního roku představila developerská společnost Penta, teď se pozornost zaměří také před budovu Muzea Prahy.
Ta je stejně jako zmiňované nádraží na Těšnově postavená v neorenesančním stylu, a to na místě někdejších hradeb. Budova se otevřela loni v prosinci po pětileté rekonstrukci, na niž má nyní navázat také úprava prostoru před ní. Vzniknout by tu mělo náměstí, na kterém budou stromy, fontána, nové cesty a také lavičky. „Park a hlavní budova k sobě neodmyslitelně patří a měly by spolu tvořit harmonický celek, což se bohužel v tuto chvíli říct nedá,“ uvedl ředitel muzea Ivo Macek.
Autobusy pryč, nový prostor sem
Prostor před muzeem je dnes ohraničený třemi komunikacemi a samotnou budovou, část je pod samotnou magistrálou, kde se nachází restaurace rychlého občerstvení. Zbytek prostoru obývají bezdomovci.
Náklady na proměnu prostoru ve skutečné náměstí se vyšplhají na padesát milionů korun, návrh muzeum pořídilo od studia New Visit. Nyní se zpracovává projektová dokumentace a podle Macka by se mohlo příští rok začít s úpravami. Hotovo by mohlo být v roce 2028. Po rekonstrukci by instituce ráda prostor využívala i pro krátkodobé výstavy či umělecká vystoupení.
Druhé pražské náměstí by mělo vzniknout také v pražské Libni, konkrétně mezi stanicí metra, O2 arenou a Galerií Harfa. Dnes je na place autobusové nádraží. Poslední měsíce tu probíhala rekonstrukce samotné stanice metra, do níž dlouho prosakovala voda. Dopravní podnik se nakonec rozhodl uspořádat soutěž na zcela novou podobu stanice. Uspělo architektonické studio Edit a Maxim Velčovský. Ti Českomoravské vtiskli motiv bublinek ukrytých ve skle, jež evokují proudění v metru.
VIDEO: Brno dotahuje Prahu. Ceny bytů v centru překonaly hranici 200 tisíc za metr čtvereční, říká developer Vavřík
Rozvoj celé oblasti
I tady je přitom v plánu navazovat, po stanici přichází na řadu prostor hned za ní. Na proměně spolupracuje hlavní město s Prahou 9 a také společností Kaprain. Ty všechny tu vlastní pozemky. V plánu je přemístit autobusové nádraží, vznik plnohodnotného nádraží a developer tu chce postavit také novou administrativní budovu. „Spolupracujeme s vlastníky pozemků na vypsání architektonické soutěže, prostor před O2 arénou by měl odpovídat,“ komentoval záměry starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
Autobusy by měly ustoupit veřejnému prostoru rovněž na Smíchově, konkrétně v lokalitě Na Knížecí. Autobusové nádraží tu dnes zabírá velkou část veřejného prostoru, v budoucnu by se ale měly schovat do nově vznikajícího Terminálu Smíchov. Tím vznikne snazší přestup z vlaku na metro, z metra na autobus či naopak.
Práce by měly navázat na vznik samotného terminálu, dojít by mělo k revitalizaci ulice Nádražní, posunout by se měla samotná tramvajová kolej, a to směrem dál od domů, vzniknout by tu mohlo stromořadí. V lokalitě blíž Andělu sice autobusy zůstanou, ale v daleko menší míře, zůstane jen městská doprava, pro niž nebude potřeba tolik místa.
V území by tak mělo vzniknout nové náměstí, které naváže na budovanou zástavbu Smíchov City od developera Sekyra Group. „Ambicí je uspořádat prostor Na Knížecí tak, aby se obraz místa změnil v jasně definované náměstí s důstojným vyústěním pěšího bulváru,“ předestřeli už dříve architekti ze studia A69, kteří navrhli i zmiňovaný terminál. Hotový by měl být na konci roku 2028.
V pokročilé fázi je také příprava rekonstrukce prostoru před hotelem Fairmont, který otevřel v sedmdesátých letech jako hotel Intercontinental. Před jeho hlavním vchodem se nachází plac, který je od roku 2019 pojmenovaný jako náměstí Miloše Formana, prakticky jde ale stále o střechu garáží.
Skutečné náměstí tu tak teprve vznikne, a to na základě architektonické soutěže. Letos v lednu ji vyhrálo dánské studio Adept. To navrhlo na piazzettu zelenou plochu s pavilonem, který uprostřed vytváří pochozí zatravněný kopeček. Zatímco nahoře má být místo k odpočinku, dole budou nájemní plochy, které zároveň vytvoří aktivní parter směrem do Pařížské ulice. Architekti na náměstí umístili také vodní prvek a nové stromy. Ačkoli půjde o novou veřejnou plochu, investorem jsou současní majitelé hotelu, tedy podnikatelé Pavel Baudiš a Eduard Kučera.
Špindl i Hradec Králové
Nové veřejné prostory vznikají i mimo Prahu. Královéhradecký kraj dokončil v roce 2021 přeměnu Gayerových kasáren, prostory následně začalo využívat Muzeum východních Čech. Nyní se pozornost upíná na sousedící Vrbenského kasárna, kde by měla po dokončení vzniknout největší přírodovědecká expozice v Česku. Samotné město se nyní zaměří také na veřejný prostor mezi oběma objekty. Ten by se měl v budoucnu stát novým prostorem pro trávení volného času.
Dnes je tu parkoviště, v budoucnu by mělo v areálu kasáren vzniknout nové náměstí se stromy, osvětlením i s mobiliářem. „Díky této celkové proměně vznikne v Hradec jakési nové vnitřní náměstí, přes které by mohla vést jedna z hlavních pěších cest do historického centra města,“ uvedla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová.
Velká proměna veřejného prostoru čeká i Špindlerův Mlýn. Horské město kvalitní místo pro setkávání postrádá, ostatně i sám starosta města Martin Jandura pro Seznam Zprávy řekl: „Teď to není centrum města, ale centrum Kábulu.“
Pozemky ve středu města získala na konci roku 2024 už zmiňovaná investiční skupina Penta. Na konci loňského roku pak vypsala architektonicko-urbanistickou soutěž, jejímž cílem je vytvořit ve Špindlu nejen skutečné náměstí, ale také nové hotely, apartmány, lázně či podzemní parkoviště. Cílem je vytvořit kvalitní veřejný prostor, který by mohli využívat kromě pravidelných návštěvníků města především místní.