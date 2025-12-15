Z území nikoho na moderní městskou čtvrť za 20 miliard. Podívejte se, jak bude za pár let vypadat Florenc
- Penta vyhlásila na budoucí podobu Florence celkem pět architektonických soutěží.
- Vzešlo z nich šest vítězných návrhů.
- Novou čtvrť navrhnou česká studia i světoví architekti.
Před rokem investiční společnost Penta slavnostně otevřela budovu na pražském Masarykově nádraží zvanou Masaryčka. Nyní představila podobu dalších, které na ni navážou směrem ke Florenci. Celkem jde o šest návrhů, které tu vytvoří novou čtvrť. Podílí se na nich patnáct architektonických studií z celého světa. Pokud vše půjde, jak má, Penta by chtěla novou čtvrť začít stavět už v roce 2028.
Moderní čtvrti přicházejí s mixem funkcí. Je tomu tak i na Florenci. Na 108 tisících metrech čtverečních tu vznikne asi tisícovka bytů, doplněná o kanceláře, obchody a služby. V části nové výstavby by měl být také hotel. Celou čtvrť protne bulvár, který se napojí na karlínskou Křižíkovu ulici. Dojde tak ke spojení Nového Města s Karlínem, Prahy 1 s Prahou 8.
„Odhadovaná investice dosahuje asi dvaceti miliard korun,“ líčí výkonný ředitel Penta Real Estate David Musil. Proměnou projde i autobusový terminál na Florenci. Na jeho nové umístění vypsala firma před nedávnem další soutěž.
Food Court pod magistrálou
První blok budov ve směru z Nového Města navrhne dánská architektonická kancelář Adept, která navrhuje rovněž projekt nové čtvrti Žofinka v Ostravě. K sobě si přizvala české studio ohboi. Půjde o dva administrativní objekty, které budou obklopovat magistrálu. Porota se přitom při výběru vítěze ohlížela na vztah návrhu k protějšímu Desfourskému paláci, kde má nyní své plány Muzeum hlavního města Prahy.
„Součástí návrhu je i dočasná stavba pop-up marketu s food courtem, která aktivuje prostor pod magistrálou podobně jako původní Manifesto Market,“ uvádí Penta.
Vizualizace z ulice Na Florenci směrem k západnímu vstupu do bloku B01 podle Adept a ohboi |
Druhý blok, stojící dál od centra, bude dílem české architektonické kanceláře Aulík Fišer architekti spolu s Machar & Teichman, Reactorem a krajinářským ateliérem Partero. Ti blok rozdělili na tři celky, každý odkazuje na architekturu okolních čtvrtí, tedy Nového Města, Karlína a také Žižkova. V místě vzniknou byty, které budou mít k dispozici uzavřený vnitroblok. Počítá se rovněž s aktivním parterem plným obchodů a služeb. Na dům pak bude také přímo navazovat výstup ze stanice metra Florenc.
Druhý blok |
Třetí a pátý blok byly předmětem jedné soutěže, porotci se původní jeden blok rozhodli rozdělit ve prospěch dvou vítězů. Tím prvním je pražský ateliér Edit architects s A69 a holandským NL Architects. Budova stojí na hranici nově budované čtvrti. Pátý blok, který na ni navazuje, pak výstavbu obrací zpátky směrem k Novému Městu a vede podél kolejiště. Postaví se podle návrhu německého ateliéru Kempe Thill, českého studia re:architekti a italské kanceláře baukuh studio associato.
Pohled na třetí blok z ulice Na Florenci |
Komunitní bydlení
Budova blízko železniční promenády má v Praze představit komunitní bydlení s menšími bytovými jednotkami, které jsou doplněné o bohaté společné prostory v interiéru i exteriéru. „Porotu zaujal koncept vnitřní ulice, pasáže pro rezidenty, která propojuje jednotlivé komunitní prostory a provozovny přístupné z ulice,“ říká k tomu místopředseda poroty architekt Štěpán Valouch.
Nároží pátého bloku od železnice podle Kempe Thill + re:architekti + baukuh studio associato |
Blok číslo čtyři se nachází přímo na železniční promenádě, a to za budovou dnešní Masaryčky. Vytvořila ho francouzská kancelář Local Area Network neboli LAN s polským studiem P2PA. Nacházet se tu bude bydlení, a to na straně Prahy 1 i 8, mezi nimiž – v části u magistrály – pak bude umístěný hotel.
Blok číslo 4 podle LAN architecture + P2PA |
Penta ale představila ještě jednu budovu, na jejíž podobu proběhla samostatná soutěž už dřív. Jde o blok s pracovním názvem B06, který nahradí současný autobusový terminál na Florenci. Za podobou nového domu, který bude částečně charakterizovat Křižíkovu ulici, stojí české studio A8000. Porota ocenila zejména to, jak zapadá do svého okolí.
Šestý blok od Negrelliho viaduktu |