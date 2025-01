„Dovezeno nám bylo 22 položek v osmi taškách, šest věcí mělo svou vlastní tašku,“ sdílel nedávno svou zkušenost přes svůj LinkedIn profil environmentalista Ondřej Kořínek s tím, že v nákupu od dovozové služby supermarketu Billa se v jedné z tašek například nacházely pouze dva rohlíky. Upozorňoval právě na neekologické jednorázové využívání papírových tašek.

Ani ty –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ respektive jejich výroba –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ totiž nejsou pro životní prostředí bez zátěže. Svou roli totiž sehrává každá část v cyklu životnosti. Záleží na materiálu, ze kterého taška je, na její samotné produkci i následném využití. Jak uvádí Kolumbijská univerzita v New Yorku, hned podle několika studií jsou při jednorázovém užití plastové tašky pro životní prostředí dokonce lepší než ty papírové. Studie ale zároveň nebraly v úvahu problematiku plastových odpadů a jejich likvidaci –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tedy další část životního cyklu takové tašky.

Třeba v případě bavlněné tašky je zcela stěžejní její opakované využití, jelikož její výroba je environmentálně velmi náročná. Aby se tato výrobní zátěž vyrovnala výrobní zátěži tašky plastové, musí být bavlněná využita více než 7000krát. Právě dlouhodobé používání jedné tašky je obecně nejdůležitější v případě jakéhokoliv materiálu.

Skládání potravin do tašek, pokud si je zákazník nechává dovést dovážkovou službou, však dle prodejců podléhá určitým pravidlům. „Má to více rovin. Jedna jde určitě za námi jako obchodníkem, když kompletujeme nákup. Každá taška nám totiž pomáhá vkládat daný produkt z odpovídajícího místa skladu, a zároveň mít neustálou kontrolu nad tím, že je nákup kompletní. V tomto ohledu jsme ušli velký kus cesty a troufám si tvrdit, že v naprosté většině případů jsme dokázali nadbytečné tašky eliminovat,“ říká tiskový mluvčí Košík.cz František Brož.

Co potravina, to pravidlo

Podle něj však zároveň hrají roli i nároky na jednotlivé potraviny. Mnoho z nich nesmí být společně v jedné tašce, aby nedošlo k jejich poškození. „Proto pak může působit zvláštně, když například nebalené pečivo cestuje poloprázdnou taškou, přestože jinde by bylo z laického pohledu místo,“ doplňuje Brož.

Stejně se k problému staví i další online supermarket, Rohlík.cz. Při dovozu potravin klade důraz zejména na zachování kvality doručovaného zboží, a také na hygienické standardy. „Jednotlivé produkty v našem skladu jsou rozděleny do několika specializovaných sektorů, například podle teplotních požadavků, typu zboží nebo hygienických podmínek. Každý sektor má svůj vlastní proces balení a produkty jsou vkládány do tašek přímo na místě jejich kompletace. Z těchto důvodů se může stát, že v některých případech obsahuje jedna taška menší počet položek, než by bylo na první pohled nutné,“ vysvětluje tisková mluvčí Denisa Ladka Morgensteinová.

Snahy o zefektivnění i vratné materiály

Snížit množství jednorázových obalových materiálů zkouší online prodejci potravin různými způsoby. Košík experimentoval se skleněnými obaly, dózami i textilními taškami. „Vždy jsme se ale dostali do situace, kdy obal něco vylučovalo. Dózy například musíte vymývat. To znamená najezdit s nimi kilometry navíc a spotřebovávat vodu a čisticí prostředky. Textilní tašky se musí zase prát a jejich životnost nebývá taková, aby se v provozu, jako máme my, jednalo opravdu o ekologickou alternativu,“ vysvětluje Brož.

Naopak Rohlíku se textilní tašky osvědčily. Zákazníci mají při nákupu možnost nechat si zboží zabalit do vratných tašek, které pak při dalším doručení odevzdají kurýrovi. „Celý projekt je mezi zákazníky hodnocený pozitivně a vnímáme, že tento druh tašek volí stále větší procento zákazníků,“ uvádí Morgensteinová.

Košíku nejvíce pomáhá správná práce se zbožím, aby bylo do tašek skládáno co nejefektivněji. „Již několik let pracujeme s takzvanými ‚digitálními dvojčaty‘ našich skladových položek –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ známe tedy přesné rozměry, váhu a vlastnosti jednotlivých produktů. Získáváme tím například možnost lepšího plánování nákupů, dopočítávát nosnost tašek nebo eliminovat riziko poškození křehkých položek nákupu, aniž bychom kvůli nim museli používat novou tašku,“ říká Brož.