Škoda Group dodá Uzbekistánu vlaky za miliardy. V zemi bude řešit i jejich servis
- Strojírenská skupina Škoda Group ve čtvrtek podepsala v Taškentu dohodu o strategické spolupráci na dodávku deseti moderních elektrických vlaků za více než tři miliardy korun.
- Součástí projektu bude i následný servis vozidel.
- Podpisu přihlíželi premiér Andrej Babiš, jeho uzbecký protějšek Abdulla Aripov a uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev.
O dodávkách české firmy do středoasijské země se jednalo už za vlády předchozího premiéra Petra Fialy. „Tento projekt je výsledkem dlouhodobé spolupráce týmů uzbecké a české vlády, uzbeckých drah a Škoda Group. Uzbekistán je dynamicky se rozvíjející země s ambiciózními plány v oblasti modernizace dopravní infrastruktury," uvedl šéf skupiny Petr Novotný a doplnil, že vlaky budou vozit pasažéry jak v okolí Taškentu, tak i na meziměstských koridorech.
Vozidla jsou určena pro rozchod 1520 milimetrů, Škoda už dodala vlaky pro stejně široký rozchod například do Lotyšska.
„Součástí projektu je také umístění servisních aktivit Škoda Group pro tyto vlaky přímo v Uzbekistánu a postupné předávání odborných znalostí a servisních postupů tak, aby místní partneři byli schopni zajišťovat údržbu a servis vlaků samostatně i v budoucnu," dodal Novotný, podle kterého 20 až 30 procent ceny tvoří právě servisní činnost. S financováním projektu podle Novotného pomohl unijní program Global gateway.
Evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu Škoda Group je součástí skupiny PPF. Zaměstnává 10 tisíc lidí v několika výrobních závodech v Česku, Finsku a Turecku. Obchodní jednotky má také v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině.