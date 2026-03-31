Škoda Group má nasmlouváno za 98 miliard. Výrobu má zajištěnou na tři a půl roku dopředu
- Česká strojírenská skupina Škoda Group loni podepsala nové zakázky za víc než 1,5 miliardy euro, v přepočtu zhruba za 37 miliard korun.
- Přední evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu má teď nasmlouvané zakázky celkem asi za čtyři miliardy euro, tedy za více než 98 miliard korun.
- V úterý to řekl generální ředitel skupiny Petr Novotný při návštěvě eurokomisaře pro mezinárodní partnerství Jozefa Síkely, který pomáhá evropským firmám při vstupu na rozvojové trhy.
„Naše roční realizace (výroba) je přibližně kolem 1,3 miliardy euro a náš backlog (zásoba zakázek) je v této chvíli kolem čtyř miliard euro," uvedl Novotný. Skupině to podle něj zajistí práci zhruba na 3,5 roku dopředu.
„V souvislosti s geopolitickými změnami dochází samozřejmě ke změnám nákladovým. Vychází z toho vyšší inflace a tak dále. Zatím předpokládáme, že jde o změny dočasné," uvedl. Skupina pracuje s cenovými instrumenty na zajišťování kurzu i některých finančních vlivů, například inflace.
„V porovnání s lety 2022 a 2023 jsme teď zhruba na dvojnásobku toho, co jsme v těchto letech prodali. Jsme společnost s velkou kapitálovou intenzitou a plánujeme výrobu podle jednotlivých let. Takže poptávka je vyšší, ale jsme opatrní," uvedl Novotný.
Česko a Bulharsko jsou klíčové
Podle něj je skupina silná ve střední Evropě. „Vyhráli jsme významné zakázky v Německu. Řekl bych, že tam můžeme být ,number one' v rámci tramvají. Klíčový trh je Česká republika, kde máme bázi a kde si vytváříme nové produkty, dále Slovensko. Naší ambicí je Polsko, máme továrnu ve Finsku. Prodáváme a máme další zakázky ve Švédsku," uvedl.
Za další klíčový trh Novotný označil Bulharsko, kam firma dodává vlaky a účastní se výběrových řízení na metro, tramvaje a trolejbusy. Velkou šanci má podle něj Škodovka v Uzbekistánu, kde se uchází o dodávku deseti vlaků a jejich servisu. „Ta zaměstná 300 lidí na dva roky. Takže z tohoto pohledu významná zakázka, pracujeme na ní," uvedl.
Škoda Group, součást skupiny PPF, zaměstnává 10 tisíc lidí v několika výrobních závodech v Česku, Finsku a Turecku. Obchodní jednotky má ve více než 20 zemích, třeba v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii a na Ukrajině. Za rok 2024 zvýšila meziročně provozní zisk EBITDA (před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace) o 185 procent na 1,55 miliardy korun. Tržby zůstaly na 34 miliardách korun.