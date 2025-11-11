Škoda Group vyhrála miliardovou zakázku na příměstské vlaky ve Švédsku
Škoda Group, přední evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, dodá až 31 nových vozidel pro příměstskou železnici ve Stockholmu. Základní smlouva zahrnuje 16 dvouvozových jednotek a opci na dalších 15. Hodnota zakázky včetně opce, dodávky náhradních dílů a školení řidičů přesahuje 230 milionů eur (přes 5,6 miliardy korun). První vozidla budou dodána provozovateli v roce 2029, do provozu vyjedou na přelomu let 2029 a 2030, řekl mluvčí Škody Group Jan Švehla.
Skupina podle něj zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku nového typu kolejových vozidel pro zákazníka Region Stockholm. „Nová vozidla budou jezdit na lehké příměstské železnici Saltsjöbanan, která vede ze Stockholmu do Saltsjöbadenu v municipalitě Nacka a provozuje ji stockholmský dopravce Storstockholms Lokaltrafik,“ uvedl mluvčí.
Podle Jana Hardera, prezidenta regionu Západ & Sever ve Škodě Group, vyvíjí strojírenská skupina nový typ vozidla lehké železnice. „Nabídnou větší komfort, rychlost a flexibilitu, což jsou hlavní atributy moderní městské mobility. Jde o další ze série strategických projektů, jimiž posilujeme naši pozici v severském regionu, kde vstupujeme na nový trh s kolejovými vozidly,“ uvedl. Podle Hardera tak bude každodenní dojíždění mezi švédskou metropolí a jejím okolím pro obyvatele Stockholmu modernější a pohodlnější.
Každá dvouvozová jednotka bude dlouhá 36 metrů, napájená stejnosměrným proudem o napětí 750/1500 V, všechny podvozky budou hnací. „Kapacita jednotky bude 250 cestujících, z toho 94 sedících. Pro zvýšení přepravní kapacity ve špičce bude moci provozovatel jednotky spojovat do souprav až o třech jednotkách. Klimatizační systém bude poháněný čistým propanem, šetrným k životnímu prostředí,“ řekl Švehla. Kromě českých inženýrů se na vývoji vozidel podílí také finská divize ŠkodyGroup, která má zkušenosti s konstrukcemi pro náročné severské klima.
Škoda Group má výrobní závod ve finském Otanmäki, kanceláře má ve finských Helsinkách, Oulu, Tampere a také v hlavním městě Švédska. „Stopa skupiny je patrná nejen ve Finsku, kde Škoda vyrobila a vyrábí okolo 180 tramvají pro Helsinky a Tampere a více než 300 dvoupodlažních osobních vagonů pro železničního dopravce VR, a to včetně vagonů k sezení, restauračních, lůžkových a multifunkčních vagonů,“ řekl Švehla. Ve švédské Landskroně jezdí trolejbusy se škodováckou výzbrojí a pro Göteborg Škoda modernizuje 79 tramvají typu M31.