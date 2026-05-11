Slavii přijde řádění fanoušků draho. Tykačův klub žehlí průšvih u naštvaných sponzorů
- Fotbalové Slavii Praha hrozí za nezvládnutí domácího zápasu se Spartou vysoké finanční ztráty.
- Očekávají se tučné sankce, ve hře je ale i ztráta sponzorských příspěvků.
- Disciplinární komise vynese verdikt v úterý.
Jeden z nejhorších incidentů v historii českého fotbalu, k němuž došlo v sobotu na stadionu pražské Slavie, bude mít pro klub miliardáře Pavla Tykače citelnou finanční dohru. Někteří jeho fanoušci krátce před koncem 317. ligového derby se Spartou vtrhli na hřiště a fyzicky napadli hráče hostů. Pořadatelská služba nedokázala zabránit ani použití pyrotechniky. Klubu tak hrozí obrovské ztráty na několika úrovních.
Už v úterý by měla disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynést verdikt ohledně přímých sankcí. Činit by mohly až deset milionů korun. Ve srovnání s dalšími hrozícími důsledky jsou toto však pouze drobné.
„Zásadní a dlouhodobě nejnebezpečnější rozměr se týká sponzorského portfolia. Moderní fotbalový marketing není postaven na pouhém logu na dresu, ale na sdílení hodnot. Partneři jako eToro nebo Fortuna, kteří do Slavie investují rekordní částky, citlivě vnímají, s jakými obrazy je jejich značka spojována,“ konstatuje ekonom Lukáš Kovanda.
Naštvaní sponzoři
Rekordní smlouvu se sázkovou kanceláří Fortuna uzavřela Slavia loni v létě. Podle Jaroslava Tvrdíka, předsedy představenstva klubu, by hodnota kontraktu mohla překonat částku 300 milionů, pokud klub naplní stanovené cíle, a to jak v oblasti sportovního výkonu, tak v mimofotbalových aktivitách.
„Záběry na hořící pyrotechniku létající do sektorů s rodinami a na maskované výtržníky útočící na sportovce jsou pro nadnárodní korporace těžko přijatelné. Sponzorské smlouvy běžně obsahují takzvané morální klauzule, které partnerům umožňují při poškození dobrého jména okamžitě krátit plnění o desítky procent, nebo v krajním případě od smlouvy zcela odstoupit bez sankcí,“ dodává Kovanda s tím, že pokud by se k takovému kroku odhodlali klíčoví partneři, Slavia by v ročním rozpočtu pocítila výpadek v řádu vyšších desítek milionů.
Sponzoři už incident veřejně ostře odsuzují. „Události, které následovaly po derby Slavia - Sparta, zejména vniknutí fanoušků na hrací plochu a fyzické napadení hráčů, jsou zcela nepřijatelné a popírají principy férového a bezpečného sportu, které Chance dlouhodobě prosazuje. Fotbal nemůže být místem, kde jsou ohrožováni jeho hlavní aktéři ani kdokoli další na stadionu,“ uvedla sázková kancelář v prohlášení.
Chance platí českému profesionálnímu fotbalu 260 milionů ročně za titulární partnerství první a druhé ligy. Smlouva běží pět sezon od ročníku 2024/25, celkově jde zhruba o 1,3 miliardy.
Slavii hrozí kontumace a ztráta bodů
„Události v závěru derby považujeme za nepřípustné. Jednoznačně odsuzujeme vniknutí fanoušků na hrací plochu, jakékoli projevy násilí i jednání, které vedlo k napadení a ohrožení bezpečnosti osob na stadionu,“ ohradila se také televizní stanice Oneplay, která ligu vysílá. Coby hlavní vysílací partner má za práva na nejvyšší soutěž platit asi tři sta milionů ročně.
Bude-li součástí trestu i uzavření stadionu na příští domácí zápasy, klub by přišel o miliony ze vstupného a doprovodného prodeje návštěvníkům stadionu s kapacitou přes 19 tisíc osob. Slavii ale hrozí i odečet bodů v rámci ligové tabulky. Té do sobotního incidentu dominovala s pohodlným náskokem, v samotném utkání navíc vedla 3:2 těsně před koncem. Jen asi tři minuty dělily vršovický klub od oslav jistého mistrovského titulu, který by zároveň znamenal garanci účasti v prestižní Lize mistrů v příští sezoně.
Místo toho klubu hrozí téměř jistě kontumace utkání na skóre 0:3. Další odečty bodů se jeví jako spíše nepravděpodobné, nejsou ovšem zcela vyloučené. Pokud by klub v takovém případě ztratil první místo, přišel by o garanci téměř půl miliardy korun plus další případné bonusy z prestižní evropské soutěže.
„Ekonomická stabilita, kterou do klubu přinesl vstup miliardáře Pavla Tykače, dostala včerejším večerem vážnou trhlinu. I když majitel disponuje obrovským kapitálem, žádný racionální investor nechce své prostředky pálit v prostředí, kde mu nekontrolované násilí ničí investici v přímém přenosu,“ domnívá se Kovanda. Lze předpokládat, že klub čekají také investice do krizové komunikace, bezpečnostních opatření.
„Kriminalisté dále řeší vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí světlicemi taktéž pro podezření z trestného činu výtržnictví. Dále řešíme poškození led panelů ohraničujících sektor diváků a hrací plochy pro trestný čin poškození cizí věci, kdy je škoda předběžně vyčíslena na několik stovek tisíc,“ uvádí mluvčí policie Eva Kropáčová. Policie se zabývá í zničenými toaletami a sedačkami.