Tato země zbohatla ze všech nejrychleji. Dokážete ji uhádnout v naší hře?
Jaké země bohatnou? Kterým to jde nejrychleji? Otestujte si svůj ekonomický přehled v další hádance e15 Data Check. Tentokrát graf zobrazuje vývoj ekonomik podle HDP na počet obyvatel v paritě kupní síly. Data pocházejí od Světové banky.
Kdo jak rychle bohatne?
HDP na obyvatele v paritě kupní síly (v tis. mezinárodních dolarů)
Správná odpověď: Singapur bohatne raketovým tempem
Ekonomický příběh Singapuru patří mezi nejúspěšnější v moderní historii. Po získání nezávislosti v roce 1965 čelil městský stát vysoké nezaměstnanosti a nedostatku zdrojů. Vláda Lee Kuan Yewa však zvolila strategii přilákání zahraničních investic pomocí nízkých daní, právní stability a nulové tolerance ke korupci. Díky strategické poloze se stal klíčovým logistickým uzlem a investicemi do vzdělání vytvořil kvalifikovanou pracovní sílu. Singapur se tak proměnil z průmyslové základny v globální centrum financí, technologií a služeb, což vedlo k prudkému růstu bohatství.
Dvě země, dva odlišné příběhy. Obě se ovšem umístily na čele tohoto srovnání mimo jiné díky tomu, že mají málo obyvatel. Na čelo podobných žebříčků, které srovnávají ekonomické údaje, se často dostává Lucembursko, což byl možná i váš tip.
Pokud ano, odhad to nebyl špatný. Tato malá evropská země má podle posledních dostupných dat největší HDP na obyvatele v paritě kupní síly. Má tedy o trochu více než země, která se ukrývá pod červenou linkou v tomto vydání e15 Data Check. Od devadesátých let se Lucembursko definitivně přetransformovalo z průmyslové ekonomiky na dnešní centrum finančních služeb a bankovnictví. Po USA zde sídlí nejvíce investičních fondů na světě.
Výkonu ekonomiky této malé země ale pomáhá také členství v Evropské unii a provázanost s okolními zeměmi. Do Lucemburska totiž denně dojíždějí za prací lidé z Belgie, Francie nebo z Německa, kteří tak ještě více zvyšují výkon ekonomiky.
Má to ale i stinné stránky, protože země je na zahraničních pracovnících částečně závislá napříč všemi profesemi, ať už jde o více, či méně kvalifikovanou pracovní sílu. Bohatá ekonomika je také silně závislá na finančním sektoru. Celý její výkon navíc ženou nahoru i ceny zboží, služeb i třeba bydlení, což z Lucemburska dělá dohromady jedno z nejdražších míst pro život na světě.
Víc než jen křižovatka moří. Uhodnete premianta v růstu bohatství?
Zatímco Lucembursko se profiluje jako pomyslný finanční přístav uvnitř Evropy, země schovaná pod červenou linkou funguje mimo jiné jako přístav skutečný. Tento malý městský stát se stal hlavním logistickým uzlem jihovýchodní Asie. Bohatství ale plyne i z něčeho jiného než jen z logistiky. Vedle průmyslu nebo výroby čipů tento malý stát buduje významné finanční centrum, které konkuruje například Hongkongu.
Přerod z levné výrobní ekonomiky k vyspělým technologiím, financím a k dalším službám pramení z velkých investic. V posledních třiceti letech tato země masivně investovala do vzdělávání a také do infrastruktury. Kromě toho tamní regulace láká do země na relativně nízké daně a výhodné byznysové prostředí.
Od roku 1990 právě tato země ukrytá v dnešní hádance e15 Data Check zbohatla nejrychleji ze všech, čímž předstihla i zmiňované Lucembursko. Za tuto dobu vzrostl výkon ekonomiky v přepočtu na obyvatele více než šestkrát.
Stejně jako Lucembursko ale lidé žijící v tomto asijském městském státě řeší vysoké životní náklady. Země je navíc závislá na globálním obchodu a je citlivá na geopolitické napětí, což se odráží i v dopadech aktuální situace ve světě, zejména na Blízkém východě.
Zobrazit žebříček 20 nejrychleji bohatnoucích států
HDP na obyvatele v paritě kupní síly
(v mezinárodních dolarech)
|#
|Stát
|1990
|2024
|Nárůst
|1.
|Singapur
|23 815 $
|150 689 $
|+126 874 $
|2.
|Lucembursko
|29 949 $
|155 941 $
|+125 992 $
|3.
|Irsko
|13 743 $
|133 437 $
|+119 695 $
|4.
|Bermudy
|35 945 $
|124 253 $
|+88 308 $
|5.
|Norsko
|18 461 $
|102 038 $
|+83 577 $
|6.
|Guyana
|3 022 $
|80 155 $
|+77 133 $
|7.
|Katar
|55 659 $
|126 046 $
|+70 387 $
|8.
|Švýcarsko
|28 461 $
|96 498 $
|+68 036 $
|9.
|Nizozemsko
|19 203 $
|86 174 $
|+66 971 $
|10.
|Dánsko
|18 225 $
|81 878 $
|+63 653 $
|11.
|Island
|21 985 $
|84 257 $
|+62 272 $
|12.
|USA
|23 889 $
|85 810 $
|+61 921 $
|13.
|Malta
|10 086 $
|69 864 $
|+59 778 $
|14.
|Belgie
|18 688 $
|73 514 $
|+54 827 $
|15.
|Austrálie
|17 385 $
|72 111 $
|+54 726 $
|16.
|Rakousko
|19 396 $
|73 911 $
|+54 516 $
|17.
|Německo
|19 468 $
|73 552 $
|+54 084 $
|18.
|Jižní Korea
|8 567 $
|61 051 $
|+52 484 $
|19.
|Švédsko
|20 357 $
|71 845 $
|+51 487 $
|20.
|Andorra
|24 909 $
|74 939 $
|+50 031 $