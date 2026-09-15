Spí na něm Musk i Zuckerberg. Luxusní potah za desítky tisíc má léčit poruchy spánku
- Společnost Eight Sleep vyvíjí chytrý matracový potah Pod za více než 60 tisíc korun, který měří spánková data a reguluje teplotu.
Firma se snaží proměnit luxusní doplněk využívaný Elonem Muskem či Markem Zuckerbergem v oficiální zdravotní pomůcku.
I přes chybějící nezávislé vědecké studie byznys silně roste – valuace firmy po investici od Tetheru dosáhla 1,5 miliardy dolarů.
Představte si postel, která vám v noci sama upraví teplotu, sleduje tep i dýchání a ráno vás oznámkuje za kvalitu spánku. Společnost Eight Sleep, jejíž matracový návlek využívají například Elon Musk nebo Mark Zuckerberg, se však nyní snaží o zásadní proměnu svého byznysu. Chce, aby její produkt přestal být pouhým životním stylem a stal se uznávanou zdravotní pomůckou, kterou nebudou hradit sami uživatelé, ale pojišťovny, píše slovenský web Startitup.sk.
Kupujete si potah, platit ale musíte dvakrát
Vlajkovým produktem firmy je Pod. Nejde o samotnou matraci, ale o návlek na ni, který se napojí na centrální systém. Ten přes vnitřní trubičky prohání ohřátou nebo ochlazenou vodu, přičemž každá polovina postele nabízí vlastní teplotní zónu. Zabudované senzory měří tep, dýchání a pohyb, zatímco model umělé inteligence během noci upravuje teplotu a ráno vygeneruje spánkové skóre.
Základní cena zařízení činí 2 999 dolarů (přibližně 64 000 korun). Tím však výdaje zákazníka nekončí. Automatické řízení teploty a sledování údajů totiž fungují výhradně s předplatným, které stojí 199 až 399 dolarů ročně (cca 4 200 až 8 500 korun).
Bez předplatného zůstanou uživateli k dispozici pouze manuální tlačítka pro nastavení teploty. Zákazník si tak koupí potah na postel za více než 60 tisíc korun a poté si každý rok připlácí za to, aby zařízení dělalo přesně to, kvůli čemu si ho pořídil.
Spoluzakladatel a šéf firmy Matteo Franceschetti potvrdil magazínu Fortune, že jednání s americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) probíhají poměrně hladce. Společnost o schválení požádala v roce 2025 a žádost se týká technologií pro detekci a zmírnění spánkové apnoe.
V srpnu 2026 navíc firma spustila klinické testování ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví v Abú Zabí, uvádí web. Testuje se, zda dokáže systém Pod automaticky měnit polohu pacienta se spánkovou apnoí, a stát se tak plnohodnotnou alternativou ke klasickým přístrojům CPAP.
Emirát se stal odrazovým můstkem pro celý sektor. Krátce předtím podepsala s tamním ministerstvem výzkumný program společnost Oura. Společnost Whoop získala od fondu Mubadala investici ve výši 75 milionů dolarů (přibližně 1,6 miliardy korun).
Cíl Franceschettiho je jasný: dosáhnout toho, aby pojišťovny vnímaly Pod jako zdravotnickou pomůcku. V USA lze produkt dnes zatím jen proplatit ze zdravotních spořicích účtů přes fintech Truemed.
Vědecké důkazy zatím chybí
O přínosech zařízení Pod existuje zatím jediná nezávislá publikovaná studie. Vedle ní má firma k dispozici několik preprintů, které sice vyšly příznivě, ale nebyly nezávisle ověřeny. Další studie o spánkové apnoi vyšly ve vědeckých časopisech, avšak financovala je samotná společnost.
To sice neznamená, že produkt nefunguje, jde však o typ důkazní základny, u níž je potřeba přistupovat k tvrzením opatrně – zvláště pokud jde o zařízení mající nahradit léčbu.
Nejcennějším aktivem firmy tak nakonec nemusí být samotná technologie v matraci, ale obrovské množství dat. Eight Sleep shromáždila od uživatelů databázi spánku desítek tisíc lidí, kterou po agregaci a anonymizaci využívá k dalšímu výzkumu.
Financování od Tetheru i vstup do Formule 1
Z byznysového hlediska společnost roste. V březnu 2026 získala 50 milionů dolarů (cca 1,07 miliardy korun) od společnosti Tether, která stojí za největším stablecoinem světa. Valuace Eight Sleep tím dosáhla 1,5 miliardy dolarů (přibližně 32 miliard korun). Celkově už firma vybrala přes 310 milionů dolarů (cca 6,6 miliardy korun).
Cesta k těmto číslům trvala 12 let. Firma vznikla v roce 2014 v garáži. První prototyp předvedla investorům na pyžamové párty a díky kampani na crowdfundingovém serveru Indiegogo získala přes 1,2 milionu dolarů (cca 25,6 milionu korun) a zhruba osm tisíc předobjednávek ještě předtím, než produkt fyzicky existoval.
Dnes Eight Sleep prodává v 35 zemích světa, letos vstoupila na čínský trh a zaměstnává přibližně stovku lidí. V únoru 2026 se jejím oficiálním partnerem stal tým Aston Martin Aramco ve Formuli 1 a mezi investory společnosti patří i závodník Charles Leclerc.