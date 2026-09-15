Škoda uvolňuje místo pro vyšší výrobu. V Plzni přesouvá logistiku do bývalých kasáren
- Plzeňská strojírenská skupina Škoda Group v Plzni spojila síly s největším evropským developerem logistických nemovitostí CTP.
- V byznys parku CTPark Plzeň Kasárny otevřela nové logistické centrum, které umožní přednímu výrobci kolejových vozidel posílit jejich výrobu.
- Projekt si pochvaluje i město Plzeň, kromě revitalizace bývalého vojenského brownfieldu se sníží dopravní zatížení na městských komunikacích.
CTPark Plzeň Kasárny vznikl ve Folmavské ulici poblíž dálnice D5. Z území bývalých kasáren o rozloze 50 tisíc metrů čtverečních plzeňská škodovka nově zaujímá prostor 23 tisíc metrů čtverečních. „Díky úspěchům na domácím i mezinárodním trhu nám od příštího roku významně vzroste výroba. Proto jsme se rozhodli pro tyto účely uvolnit prostory v hlavním areálu, a naopak z něj přesunout logistiku do této supermoderní haly,“ uvedl Zdeněk Sváta, provozní ředitel a člen představenstva Škoda Group.
Škodovka podle Sváty znásobila svůj obrat za posledních osm let zhruba trojnásobně. Za posledních šest let pak firma investovala do nových technologií a moderního zázemí téměř tři miliardy korun, z toho 1,9 miliardy korun právě v Plzni.
V novém areálu se bude 120 stávajících zaměstnanců firmy starat o příjem materiálu z různých částí světa, a to do hmotnosti 4,5 tuny. Skladovat se zde bude asi 80 procent dodávaného materiálu. Výroba odtud může být zásobována až 11 200 materiálovými položkami denně.
Podle Jana Vrátníka, člena představenstva Škoda Electric, Bus & Components a poradce CEO, jde o konkrétní investici do budoucnosti značky v Plzni. „Snažíme se strategicky rozšiřovat a modernizovat naši základnu v Plzni, kde jsme už 170 let,“ uvedl Vrátník.
Město Plzeň si projekt i spojení pochvaluje
S novým centrem se mimo jiné zkrátí doba potřebná k výdeji materiálu, sníží se náklady spojené s převozy mezi jednotlivými lokalitami a omezí se množství manipulací s komponenty, a tím i riziko jejich poškození. Na operaci vydělá i město Plzeň. Blízkost obou komplexů přispěje ke snížení dopravního zatížení.
„Těší mě, že developer dodržel všechny záruky, které městu dal. Škodovku vnímám jako silnou plzeňskou značku a je dobře, že naší metropoli zůstává věrná. Osobně mě také těší, že díky centralizaci výroby a logistiky už firma nebude vozit díly přes celé město z dosavadních skladů, ale bude si je předávat přes plot. Uleví tak městským komunikacím,“ řekl plzeňský primátor Roman Zarzycký.
Moderní byznys park s nejvyšší certifikací
Kasárny Zátiší byly dlouhé roky nevyužitým brownfieldem. „Jsem rád, že jsme toto území od města získali a že je město otevřené vizionářským projektům, které jsou jiné než ostatní. I když se jedná o průmysl a někdy i skladování, je to v podstatě páteř dnešního hospodářství,“ uvedl Jakub Kodr, výkonný ředitel CTP pro Českou republiku.
Tvář novému CTPark Plzeň kasárny vtisklo architektonické Studio acht pod vedením architekta Václava Hlaváčka, součástí je i krajinářský návrh nizozemského studia Baljon Landscape Architects. Ten zahrnuje výsadbu více než 200 vzrostlých stromů, květnaté louky, systémy zachytávání dešťové vody a zelenou infrastrukturu podporující biodiverzitu a příjemné mikroklima. Výsadba a další úpravy proběhnou na podzim. Díky těmto atributům CTP u projektu cílí na nejvyšší úroveň certifikace BREEAM Outstanding.
Škoda uvolňuje místo pro vyšší výrobu. V Plzni přesouvá logistiku do bývalých kasáren |