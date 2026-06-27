Spojili jsme se s Nvidií i ChatGPT. Umělá inteligence mění svět kosmetiky, říká manažerka z L’Oréalu
- Největší světová kosmetická značka L’Oréal prochází největší technologickou transformací ve své 118leté historii.
- Jako první na světě přesouvá část marketingu do prostředí ChatGPT.
- Zhruba pět procent z miliardy měsíčních konverzací na ChatGPT se týká právě kosmetiky a krásy.
Globální lídr v kosmetickém průmyslu, skupina L’Oréal, prochází největší technologickou transformací ve své 118leté historii. Firma s ročním obratem 44 miliard eur masivně investuje do umělé inteligence. Pomocí nových technologií chce mimo jiné vytvářet personalizovanou péči, která se přizpůsobí přímo na míru zákazníkům, a mění také způsob reklamy. Byznysový plán je jasný: díky novinkám chce v příštích dekádách oslovit další stovky milionů nových zákazníků.
Šampon na míru
„Už nyní máme produkty, které třeba oskenují vaše vlasy a nabídnou vám vhodnou péči na míru z našeho portfolia. A tento směr půjde dál. V budoucnu budete mít třeba krém přímo na míru vaší pleti. Odkláníme se tak od trendu unifikace směrem k personalizaci,“ říká v rozhovoru pro e15 manažerka Béatrice Dautzenberg, která ve společnosti působí jako globální ředitelka služeb pro Beauty Tech (Global Director of Beauty Tech Services).
Rozhovor vznikl během pařížského veletrhu kosmetiky VIVA Tech, kde L’Oréal představil své další technologické novinky. Trendem jsou také produkty longevity, ale i kosmetika pro muže – tato zákaznická skupina roste a stále více o sebe pečuje. I tomu se chce L’Oréal přizpůsobit.
Muži se poradí raději s AI
Skupina L’Oréal také zásadně mění svůj obchodní model. Nejde jen o pouhý marketingový tah, ale o hlubokou restrukturalizaci, do níž koncern investuje miliardové částky. Cílem je přechod od plošného prodeje produktů k technologicky řízené personalizaci. Podle vedení společnosti je právě to motorem, který má pomoci překročit stávající limity trhu a oslovit nové segmenty.
„Investujeme každý rok obrovské prostředky do technologií. Jsme firma se 40 globálními značkami a věříme, že technologie, věda a kreativita jsou tři pilíře, které vytvoří růst budoucnosti. Naším cílem je získávat nové spotřebitele a oslovit chceme až dvě miliardy lidí,“ vysvětluje Dautzenberg byznysové cíle společnosti. Oslovit chce mimo jiné více mužů. Právě ti se o kosmetice místo v prodejně častěji radí s ChatGPT. AI u mužů podle manažerky funguje jako prostředník, který odstraňuje bariéry studu – muži často preferují intimní rozhraní aplikace před konzultací v prodejně.
U mužů je navíc podle manažerky patrný velmi dynamický růst a například trh s pánskými vůněmi zažívá obrovský boom. „Muži kupují stále více produktů péče nejen o pleť. AI pro ně představuje intimní prostor, kde mohou položit více otázek. Někteří se totiž stydí mluvit o svých problémech s pletí s člověkem,“ vysvětluje Dautzenberg pro e15.
Konec klikání na odkazy, nastupuje AI
A přímo do konverzací s umělou inteligencí umístí L’Oréal reklamu. Jak to funguje v praxi? Když se například zákazník ptá AI na vhodnou kosmetiku a produkty, nabídne mu přednostně některý z výrobků koncernu L’Oréal. Jde o zcela nový typ reklamy a L’Oréal má prý jako čtvrtý největší zadavatel reklamy na světě obrovskou sílu měnit pravidla globálního marketingu. Podle zástupců L’Oréalu tradiční vyhledávání produktů na internetu přestává ve světě, kde se uživatelé přesouvají ke konverzaci s umělou inteligencí, stačit. Místo SEO (optimalizace pro vyhledávače) tak nastupuje éra GEO, tedy optimalizace pro AI agenty.
L’Oréal proto začal jako jeden z prvních na světě testovat reklamní formáty přímo uvnitř ChatGPT od americké společnosti OpenAI. Lidé si v chatu mohou mimo jiné přímo vyzkoušet, jak by na nich vypadala třeba konkrétní barva rtěnky nebo odstín make-upu. Tato funkce virtuálního zkoušení je implementována přímo v ChatGPT. Cílem této spolupráce je, aby chatboti dokázali zákazníkům poskytovat co nejpřesnější informace o konkrétních produktech. A tento typ spolupráce bude společnost dále prohlubovat.
I proto jde L’Oréal cestou strategického partnerství s technologickými giganty. Kromě OpenAI jsou jimi například NVIDIA či IBM. Cílem je zachytit spotřebitele přímo v prostředí velkých jazykových modelů a radikálně zrychlit vizualizaci produktů pomocí digitálních dvojčat. Spolupráci zatím testují na americkém trhu, ale chtějí ji rozšiřovat i dál. Je tedy jen otázkou času, kdy se s podobnou reklamou setkáme i v České republice.