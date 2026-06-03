Strnadova CSG získala zakázky od armádních zákazníků z NATO. Jde o vyšší desítky milionů eur
- CSG získala nové kontrakty na zapalovače pro dělostřeleckou munici.
- Hodnota zakázek dosahuje vyšších desítek milionů eur.
- Na výrobě elektronických zapalovačů se bude podílet nová továrna na Slovensku.
Zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získal dva dlouhodobé kontrakty na dodávky mechanických a elektronických zapalovačů pro velkorážovou munici v hodnotě vyšších desítek milionů eur. Komponenty si objednali dva evropští zákazníci ze zemí Severoatlantické aliance (NATO). Dodávky začnou v letošním roce. Holding o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Konkrétní částku ani zákazníky nesdělil.
Zapalovač je klíčovou součástí dělostřeleckého granátu. Určuje, kdy a jak se vyvolá detonace. Na výrobě elektronických zapalovačů se bude podílet nová společnost Fuchs Electronics Europe, kterou CSG založí na Slovensku společně s jihoafrickou skupinou Reunert.
Nový společný podnik posílí výrobu na Slovensku
"Fuchs Electronics Europe bude hrát důležitou roli při plnění těchto kontraktů díky spojení technologického know-how společnosti Fuchs s průmyslovou základnou CSG na Slovensku," uvedl ředitel divize CSG Defence Systems Jan Marinov. Vyrábět se bude v areálu ZVS holding v Dubnici nad Váhom na Slovensku.
CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14.000 lidí.
Společnost Reunert Limited, založená v roce 1888, je průmyslová skupina kotovaná na burze JSE s portfoliem aktiv v segmentech elektrotechniky, ICT a aplikované elektroniky. Firma Fuchs Electronics, která je součástí segmentu aplikované elektroniky skupiny Reunert, byla založena v roce 1963 s cílem rozvíjet jihoafrickou výrobu obranné elektroniky, zaměřenou především na export elektronických zapalovačů do Evropy, na Blízký východ, do Indie a jihovýchodní Asie.