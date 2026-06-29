Tabákový gigant BAT s pobočkou v Česku propouští devět tisíc lidí. Sází na umělou inteligenci
- Jedna z největších tabákových společností na světě, British American Tobacco (BAT), snižuje počet svých zaměstnanců přibližně o pětinu.
- Do konce letošního roku zruší 5 500 pracovních míst a dalších 3 500 převede na externí agentury.
- Propouštění se netýká americké divize, uvádí Bloomberg.
Hlavním smyslem opatření je snížit náklady a zjednodušit provoz. Firma se 47 tisíci zaměstnanci si dala za cíl dosáhnout ročních úspor ve výši 600 milionů liber (téměř 17 miliard korun) do konce roku 2028. Podle interního oznámení se již přesuny dotkly některých pozic ve Velké Británii, Singapuru, Kostarice, Mexiku, Polsku, Rumunsku a Malajsii.
„Tyto změny se dotýkají mnoha našich kolegů a my se snažíme, aby tato opatření pro ně byla co nejméně nepříjemná, zatímco připravujeme firmu na budoucnost,“ uvedl generální ředitel BAT Tadeu Marroco.
Prodej cigaret celosvětově klesá a i ostatní tabákové společnosti se snaží snižovat náklady. Peníze chtějí investovat do produktů, které se prodávají, jako jsou například nikotinové sáčky, elektronické cigarety či zahřívaný tabák. „Naším cílem je stát se do roku 2035 společností prodávající převážně bezdýmné tabákové výrobky,“ uvádí firma na svých stránkách.
Dalším opatřením má být digitalizace a zaměření na umělou inteligenci, uvedl v únoru v rozhovoru pro Financial Times finanční ředitel BAT Javel Iqbal. BAT uzavřel také partnerství se společností Accenture, na niž převede řadu funkcí.
Dotkne se i Česka?
Propouštění se může dotknout i České republiky. Firma má v pražském Karlíně administrativní centrálu, kde zaměstnává přibližně 220 lidí. Na dotaz, zda se redukce pracovních míst týká i této pobočky, e15 do vydání článku nedostala odpověď.
Výrobce cigaret značek Lucky Strike, Dunhill či Kent má po celém světě více než 67 výrobních závodů. Loni mu vzrostl roční zisk o 2,3 procenta na 11,3 miliardy liber (148 miliard korun), přičemž nejvíce, o sedm procent na 3,6 miliardy liber (101 miliard korun), rostly příjmy z bezdýmných tabákových výrobků, píše deník Financial Times.