Startup Perplexity AI provozující stejnojmenný vyhledávač poháněný prvky umělé inteligence (AI) se pustil do nového byznysového pole působnosti: představil svůj vlastní webový prohlížeč s umělou inteligencí nazvaný Comet . Ten by rád redefinoval způsob, jakým uživatelé interagují s internetem, a přinesl novou konkurenci technologickým gigantům jako Google a Microsoft.

Comet je postaven na open source platformě Chromium, která tvoří základ i pro konkurenční prohlížeče Google Chrome či Microsoft Edge. Perplexity mimo jiné vyjádřila zájem o akvizici samotného prohlížeče Chrome, pokud by soud v rámci antimonopolního řízení přinutil Google jej odprodat.

Prohlížeč Comet je zatím dostupný pouze pro předplatitele nejvyššího tarifu Perplexity Max za 200 dolarů měsíčně, přičemž širší přístup bude postupně zaváděn prostřednictvím čekací listiny během letošního léta. Prozatím je Comet dostupný na platformách Windows a macOS a umožňuje jedním klikem importovat rozšíření, nastavení i záložky z jiných prohlížečů tak, aby uživatel měl přechod mezi prohlížeči co nejsnazší.

Podle generálního ředitele Perplexity Aravinda Srinivase nabízí Comet „proměnu celých relací prohlížení do jediného plynulého dialogu“. Klíčovou roli v tom hraje integrovaný AI asistent, který v postranním panelu dokáže sumarizovat nebo vysvětlovat obsah stránky, odpovídat na dotazy týkající se právě zobrazovaného obsahu či vykonávat takzvané agentní úkony jako odeslání e-mailu, rezervace hotelu díky partnerství s Tripadvisorem, nákup produktů či naplánování schůzky.

Comet je též integrován s podnikovými aplikacemi, například Slackem, díky čemuž mohou uživatelé Cometu pokládat komplexní otázky pomocí hlasu nebo textu pro vyhledávání informací z jejich chatů. Pro vyhledávání používá prohlížeč vlastní engine Perplexity, který vrací AI generované odpovědi založené na zdrojích z celého webu.

Perplexity od svého vzniku čelí výtkám ohledně plagiátorství obsahu, na což reagovala spuštěním revenue-sharing modelu s vydavateli. Startup se zároveň rychle rozrůstá – v květnu byl podle zdrojů serveru CNBC v pokročilém jednání o investici ve výši 500 milionů dolarů při valuaci 14 miliard dolarů. V minulosti byl také osloven společností Meta ohledně možného převzetí, avšak k dohodě nedošlo.

Rychle rostoucí síť partnerství

Letos firma navázala partnerství s Motorolou, v jehož rámci je Perplexity Assistant předinstalován na nových telefonech Razr. Podle Srinivase by takové partnerství nebylo možné, kdyby Google v USA nečelil antimonopolnímu řízení: „Jinak by donutili výrobce telefonů zůstat u jejich řešení,“ uvedl pro The Verge. Například v Česku mohou první placený stupeň Perplexity využívat zákazníci T-Mobilu zdarma.

„Vytvořili jsme Comet, abychom umožnili internetu dělat to, k čemu byl vždy předurčen – zesilovat lidskou inteligenci,“ napsala firma ve svém středečním blogu. Dodala, že hodlá i nadále zavádět nové funkce a soustředit se na budování přesné a důvěryhodné AI podporující lidskou zvídavost.

V blogu se nicméně nic nepíše o formě zabezpečení uživatelských dat, relativně oblíbených službách nevystopovatelnosti při surfování internetem (například formou VPN), ani k čemu a jak bude firma data uživatelů využívat.

