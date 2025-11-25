Přehled OSVČ už jen online. Kdo ho nepodá, riskuje pokutu
- OSVČ mimo paušální režim musí zdravotní pojišťovně vždy odevzdat přehled.
- Za rok 2025 lze přehled podat už pouze elektronicky.
- Elektronické podání je možné přes datovou schránku nebo aplikaci zdravotní pojišťovny.
Při splnění podmínek si mohou OSVČ plnit své daňové povinnosti dobrovolnou účastí v daňovém paušálním režimu. „Paušalisté“ odvádí v jedné měsíční platbě daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění, přičemž měsíčními platbami mají splněny všechny daňové povinnosti a nevyplňují žádné daňové formuláře.
Ostatní OSVČ vyplňují daňové přiznání a přehledy. Ještě za rok 2024 bylo možné odevzdat přehled pro danou zdravotní pojišťovnu i v papírové podobě. Za rok 2025 však musí OSVČ odevzdat přehled své zdravotní pojišťovně pouze elektronicky.
Datová schránka nebo aplikace
Elektronické podání je splněno nejen zasláním přes datovou schránku, ale i prostřednictvím příslušné aplikace konkrétní zdravotní pojišťovny. Její zřízení se vyplatí všem pojištěncům, protože zde naleznou všechny důležité informace o svém pojištění a mohou snadno a operativně komunikovat se svou zdravotní pojišťovnou.
Za neodevzdání pokuta až 50 tisíc
Odevzdat přehled je základní povinností všech OSVČ (mimo „paušalisty“). Za nesplnění této povinnosti udělí zdravotní pojišťovna pokutu, kterou bude následně vymáhat. Pokuta přitom může dosahovat až 50 tisíc korun.
Výpočet ročního zdravotního pojištění a změna zálohy
V přehledu za rok 2025 se vypočítá roční zdravotní pojištění, přičemž případný nedoplatek je nutné uhradit do osmi dní od odevzdání přehledu. Jestliže jsou zaplacené zálohy během roku vyšší než roční zdravotní pojištění, přeplatek bude vrácen.
V závislosti na dosaženém zisku se vypočítá nová měsíční záloha. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí platit vždy alespoň minimální měsíční zálohy. Pro rok 2026 činí minimální měsíční záloha 3 306 korun a poprvé se musí zaplatit za leden 2026.
Kdo si má pohlídat odevzdání přehledu?
V praxi bývají problémy s neodevzdáním přehledu zejména u chronicky problémových živnostníků a podnikatelů, kteří ke všem svým zákonným povinnostem přistupují laxně.
Nedorozumění následně vzniká zejména v těchto případech (vždy je však nutné přehled odevzdat):
- Samostatná výdělečná činnost byla v průběhu roku již ukončena.
- Manželka (manžel) je spolupracující osobou při podnikání svého manžela (manželky), takže má stejné povinnosti jako ostatní OSVČ.
- Výkonem samostatné výdělečné činnosti si přivydělává zaměstnanec, pro kterého se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.
- Podnikání je zdrojem nízkého zisku při studiu nebo v důchodu.
Pozor na odevzdání dvou přehledů
Jednou za dvanáct kalendářních měsíců je možné zdravotní pojišťovnu změnit, a to buď od 1. ledna, nebo od 1. července. Živnostníci a podnikatelé, kteří změnili zdravotní pojišťovnu od 1. července 2025, budou muset za rok 2025 odevzdat dva přehledy. Nestačí odevzdat přehled nové zdravotní pojišťovně, je nutné zaslat přehled i staré zdravotní pojišťovně.
Jaké jsou termíny pro odevzdání přehledu za rok 2025?
Termíny pro odevzdání přehledu se liší v závislosti na situaci.
- Do 8. 4. 2026 budou přehled odevzdávat OSVČ, které nemají povinnost vyplňovat daňové přiznání. To se týká OSVČ, které mají roční zdanitelný příjem pouze do 50 tisíc korun.
- Do 4. 5. 2026 budou odevzdávat přehled OSVČ, pro které daňové přiznání nezpracovává daňový poradce.
- Prodloužený termín do 4. 6. 2026 se týká OSVČ, které nepodaly daňové přiznání do 1. dubna a do 4. května ho odevzdají elektronicky.
- Nejpozdější termín platí pro OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, a to do 3. 8. 2026.