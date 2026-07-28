Evropské jádro zrazují řeky. Suchý Rýn zasazuje další ránu i německému průmyslu
- Potíže se stavem Dunaje má letos maďarská elektrárna Paks.
- Ve Francii vedra vyvolala debatu o odolnosti jádra.
- Stav Rýna je kritický, zachránit plavbu mohou inovace a vývoj nových plavidel.
Letošní evropské sucho se začíná výrazně promítat do energetiky a dopravy. Letní odstávka francouzských reaktorů kvůli teplým řekám se už stala tradicí. Ve špatné kondici je i Dunaj, což komplikuje plavbu a omezuje provoz jaderných elektráren v Maďarsku a Rumunsku. Nedostatek vody v Rýnu zdražuje náklady strádajícího německého průmyslu.
Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za poslední tři dekády. Slabý průtok omezil provoz v plavební komoře Gabčíkovo. Pokud se situace ještě zhorší, hrozí úplné zastavení plavby. Zlepšení se rozhodně nečeká, protože v příštích dnech meteorologové předpovídají vedro a sucho.
Rumuni raději odstavili jeden blok
„Nedostatek srážek není pouze několikatýdenní, ale už více než měsíční. A celé to období, kdy se u nás vyskytuje málo srážek, už trvá téměř osm měsíců,“ vysvětlil pro TA3 příčiny špatné kondice důležitého toku klimatolog Pavol Faško. Třicetiletá minima stavu řeky hlásilo už dříve Rumunsko, lodě s větším ponorem tak nemohou některými úseky proplouvat.
Nyní navíc potíže s vodou přiměly společnost Nuclearelectrica odstavit reaktor Cernavodă. Firma tvrdí, že opatření je preventivní a neovlivní dodávky elektřiny. „První blok bude kontrolovaně odstaven kvůli bezprecedentně nízké hladině Dunaje způsobené silným suchem,“ uvedla.
„Toto opatření je preventivní a je nezbytné k ochraně zařízení souvisejících se třemi chladicími čerpadly. Porucha čerpadel by vyžadovala složité opravy trvající několik měsíců, potenciálně až jeden rok,“ konstatovalo ministerstvo energetiky. Nuclearelectrica dodala, že pokud bude hladina řeky dále klesat, mohla by přistoupit i k odstavení druhého bloku.
Potíže má opakovaně i elektrárna Paks
V Maďarsku byl v souvislosti s potížemi s nedostatkem vody a její vysokou teplotou v Dunaji v pondělí večer opět omezen výkon jaderné elektrárny Paks. Během června a července už se tak stalo několikrát, nyní je ale hladina vody nejnižší. Budapešť tvrdí, že tato omezení nedopadají na dodávky elektřiny.
Maďarsko letos čelí obzvláště silnému suchu, které prohloubilo dlouhodobé potíže s vodou. „Během posledních pěti let země nahromadila deficit srážek v objemu celého jednoho roku,“ tvrdí podle agentury SITA Attila Szegi z Národního ředitelství pro vodní hospodářství.
Stav Dunaje ohrožuje plavbu i jaderné elektrárny. |
V řadě maďarských měst a obcí tak platí restrikce na používání vody. Vysychá oblíbené rekreační jezero Velence nedaleko Budapešti. „Celý turistický sektor u jezera trpí a rybolov zažívá svůj nejhorší rok za celé dekády,“ stěžoval si Imre Pálinkás z maďarského rybářského svazu.
Panonská pánev je obzvláště zranitelná
Velké nejistotě nyní čelí maďarští zemědělci, kteří se obávají zejména o sklizeň kukuřice a slunečnice. Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem a Panonská pánev se ohřívá ještě svižněji. „Venkov je každým rokem sušší. Jediné, co můžeme udělat, je přizpůsobit se,“ řekl podle webu Balkan Insight István Konyhás z ekologické organizace Terepszemle Studio. „Je třeba přepracovat celý zemědělský sektor. Pěstování kukuřice a slunečnice již není udržitelné,“ varuje.
Sucho ale není pouze problémem střední a východní Evropy, trpí jím i jih a západ. Francii a Španělsko sužují mimořádné požáry, ohrožující i velká města. Obě země se bojí příchodu dalších veder. Francouzský energetický gigant EDF už musel v létě přistoupit k omezení provozu několika reaktorů na řekách Garonně, Rhôně a Máze. Situace se může ještě zhoršit, pokud zemi skutečně čekají další dny s teplotami nad čtyřicet stupňů.
Plavba na Rýnu je nyní složitá. |
V zemi, která se na jádro při výrobě elektřiny spoléhá ze dvou třetin, se proto vede debata o nukleární infrastruktuře v době globálního oteplování. Zvlášť když Paříž v poslední době láká technologické firmy z oblasti AI na cenově dostupnou, stabilní a ekologickou energii.
EDF se snaží adaptovat na oteplování a extrémní počasí
„Naši občané musí mít plnou důvěru v naši schopnost vyrábět i za těchto okolností,“ prohlásil šéf EDF Bernard Fontana. Zastánci jádra tvrdí, že se neděje nic mimořádného a ke snižování výkonu dochází v létě běžně. Podotýkají, že vzhledem k přebytkům elektřiny nouze Francii nehrozí. Odpůrci, především na levici, však prohlašují, že jaderná energetika není odolná vůči klimatické změně.
EDF každopádně v příštích letech plánuje miliardové investice do adaptace na nové podmínky a extrémní počasí. Bloomberg na začátku léta uvedl, že firma zvažuje výstavbu dodatečných chladicích věží u zařízení, která jsou nejvíce vystavena rostoucím teplotám řek. S ohledem na vodní podmínky také pečlivě vybírá místa pro nové plánované bloky.
Již tradičně má problémy s vodou i Rýn, který je velmi důležitý pro německou dopravu. Nízký stav hladiny přepravu zdražuje, což působí další potíže průmyslu, který se potýká s vysokými cenami energií. Řeka je klíčová pro transport surovin, pohonných hmot a průmyslového zboží. Pokles hladiny je nyní tak dramatický, že lodě mohou převážet pouze patnáct až dvacet procent obvyklého nákladu.
Plavba na Rýnu si žádá inovace a nové typy lodí
Ceny přepravy říčními tankery z Rotterdamu do Karlsruhe vzrostly podle Reuters od začátku léta na téměř trojnásobek. Německá ocelářská společnost Thyssenkrupp v půlce měsíce agentuře sdělila, že nízký stav vody ovlivňuje dodávky surovin do jejího závodu v Duisburgu. Mírně kvůli tomu snížila výrobu.
Web S&P Global nedávno uvedl, že s potížemi se potýká i německý petrochemický průmysl. „Mohu potvrdit, že někteří hráči mají kvůli nízké hladině Rýna problém získat suroviny a doručit zboží zákazníkům,“ řekl mu nejmenovaný spotřebitel butadienu, který se používá pro výrobu syntetického kaučuku.
Do budoucna by mohly s plavbou po Rýně pomoci nové typy lodí s nízkým ponorem. Mezi průkopníky se zařadil plynový tanker Gas 96 od společnosti HGK Shipping, který byl pokřtěn na podzim.