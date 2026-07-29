Akcie automobilek prolomily raritní dno. Jedna německá láká profesionální investory
- Investor by je mohl – čistě teoreticky – odkoupit, pozavírat továrny, splatit dluhy a odejít se ziskem bez práce.
- Tak hluboko klesly akcie některých evropských automobilek, na burze jde o výjimečný úkaz.
- Zatímco některé akcie mohou představovat i po propadu past, v jiných vidí profesionální investoři skrytou hodnotu.
Akcie některých evropských automobilek dusí natolik negativní sentiment, že srazil jejich tržní kapitalizaci pod úroveň finančních prostředků, které drží v hotovosti na účtech nebo v dalších likvidních aktivech. Investor by tak teoreticky mohl danou automobilku koupit, splatit dluhy, vybrat hotovost, zavřít továrny a vydělat.
Tento na burze výjimečný stav odráží mimořádně silnou nedůvěru v budoucnost kolosů, které na kontinentu zaměstnávají miliony lidí a spoluvytvářejí více než osm procent HDP Evropské unie. Platí to například pro Renault a BMW. Akcie Volkswagenu se pohybují těsně nad hodnotou držené hotovosti, zlomovému poměru se začíná blížit i Mercedes-Benz.
„Že se některé evropské automobilky obchodují za tržní kapitalizaci nižší, než je jejich čistá hotovost po odečtení dluhu, je na burze poměrně výjimečný jev. Trh tím v podstatě říká, že samotnému automobilovému byznysu přisuzuje velmi nízkou, nebo dokonce zápornou hodnotu. Investor totiž teoreticky kupuje firmu levněji, než kolik má na účtech a v likvidních aktivech,“ říká analytik Purple Trading Petr Lajsek.
„V praxi samozřejmě není možné automobilku jednoduše zavřít, rozprodat a inkasovat hotovost, protože značnou část hodnoty tvoří výrobní závody, zaměstnanci, dodavatelské vztahy nebo regulatorní závazky. Přesto jde o velmi silný signál, že trh očekává dlouhodobou destrukci hodnoty,“ dodává Lajsek.
Akcie BMW, Mercedes-Benz, Renaultu a Volkswagenu se za posledních pět let propadly asi o 29, 26, 15 a 65 procent. V době přípravy článku se obchodovaly za zhruba 59, 47, 27 a 73 eur.
„Část investorů si myslí, že se automobilky ocitají v tak špatné situaci, že hotovost postupně propálí. Akcií se zbavují za každou cenu a reálné fundamenty nedopočítávají. Pravda, v poslední době není snadné domyslet, co bude dál, proč by mělo dojít k zásadní změně, když marže klesají,“ říká portfolio manažer fondů J&T Michal Semotan.
Významná část problémů automobilek leží v Číně. Ještě před pár lety přitom Čína představovala nejziskovější trh pro BMW, Mercedes-Benz i Volkswagen. Prodeje západních automobilek, ale třeba i těch japonských, v Říši středu ovšem dlouhodobě klesají.
Zákazníci se přesouvají do autosalonů domácích značek, jako jsou BYD, Geely nebo XPeng. Zatímco ještě nedávno byla Čína motorem růstu, dnes představuje konkurenční hrozbu, která expanduje i do Evropy. Čínské automobilky jednak exportují své vozy na starý kontinent a jednak na něm investují do nových továren, aby se do budoucna vyhnuly dovozním clům.
Marže generované v zámoří zase osekávají dovozní cla zvýšená prezidentem Donaldem Trumpem. Problémem je pro „autoland“ i evropská legislativa, která nepřímo nutí automobilky prodávat méně výdělečných spalovacích vozů a více elektrických, které ovšem generují nižší marže. V kombinaci s dalšími potížemi tak vzniká mimořádně pesimistický sentiment, který sráží akcie do raritně nízkých úrovní.
„Evropským automobilkám se prudce propadla ziskovost. Mercedes letos čeká provozní marži 3 až 5 procent, zatímco dříve běžně pracoval s 10 procenty a více. BMW se rovněž propadne z dřívějších 10 procent na letošní provozní ziskovost pod 5 procent. Automobilky poslední dva roky neustále snižují výhledy do budoucna a popisují situaci jako stále více tíživou. Investoři přestali věřit, že by zmíněné negativní faktory byly jen dočasné. Zatímco dříve byla tržní kapitalizace výrazně nad hodnotou hotovosti v rozvaze, nyní se tento rozdíl smrštil, neboť se výrazné zisky v budoucnu již nečekají,“ vysvětluje analytik J&T Banky Pavel Ryska.
Akcie automobilek pro odvážné
Zatímco u některých titulů může vznikat zajímavá příležitost pro nákup spočívající v nedoceněné hodnotě, u jiných hovoří odborníci spíše o investiční pasti. Semotan s Lajskem se například shodují v optimistickém pohledu na BMW a pesimistickém na Volkswagen. Zatímco první si získává pozornost veřejnosti novou generací elektromobilů Neue Klasse, druhý spíše rušením více než stovky tisíc pracovních míst, zavíráním továren a neefektivní strukturou.
„Je to příležitost pro odvážné, kteří musí věřit tomu, že ty firmy stávající složité období nějakým způsobem přežijí. Tím neříkám, že Volkswagen nepřežije, byť je možné, že se to u některých jeho divizí stane. U BMW bych se toho nebál,“ říká Semotan. Akcie VW ve spravovaných portfoliích fondů J&T dlouhodobě držel, v poslední době se jich částečně také zbavuje. Jeden z nejznámějších českých portfolio manažerů má BMW ve svém osobním portfoliu.
„Akcie BMW jsou nyní tak nízko, že to skoro nedává smysl. Jako kdyby veškerý majetek a know-how firmy byly za ‚nulu‘ a hodnotu měla jen její hotovost. To je samozřejmě nesmysl, extrémně negativní sentiment ale zatím vítězí,“ dodává Semotan.
Expanze automobilů se štemplem „made in China“ oslabuje i víru v budoucnost Renaultu. Francouzská značka se zaměřuje hlavně na běžné retailové zákazníky, pro které je cena klíčovým faktorem. Úspěšně je oslovuje například svou značkou Dacia. Do jaké míry dokáže konkurovat čínským značkám, které mohou cílit na stejný segment zákazníků, ukážou až příští roky.
Výhodná investice do BMW?
Už současnost nicméně odhaluje, že evropské automobilky podcenily rychlost technologické změny, vývoj softwaru i elektromobility, upozorňuje expert EY Petr Knap. Nyní dohánějí náskok asijské konkurence.
„Právě proto mohou být současné nízké ceny akcií příležitostí, ale i pastí zároveň. Nízká valuace sama o sobě neznamená, že jsou akcie levné. Pokud bude firma několik dalších let ztrácet konkurenceschopnost a její zisky budou dál klesat, může být i zdánlivě extrémně levná akcie ve skutečnosti drahá. Investoři by proto neměli sledovat pouze poměr ceny k účetní hodnotě nebo objem hotovosti, ale především schopnost firmy vytvářet zisk v příštích pěti až deseti letech,“ varuje Lajsek.
Lajsek při ceně 55 eur považuje za atraktivní akcie BMW ve střednědobém horizontu, případně i Renault za 27 eur. Naopak „sleva“ na akciích Volkswagenu zatím podle něj plně nekompenzuje rizika, kterým koncern čelí. Ryska je skeptický vůči evropským automobilkám obecně, důvody jejich potíží považuje za dlouhodobé.