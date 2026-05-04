Čínské technologie v EU se dostávají pod tlak. Brusel varuje před dvěma výrobci, Peking hrozí odvetou
- Brusel doporučil státům vytlačit Huawei a ZTE z telekomunikačních sítí.
- Chystaná pravidla mají umožnit zákaz technologií od vysoce rizikových dodavatelů.
- Tvrdší kurz dopadá i na energetiku, Čína už varuje před odvetou.
Evropská komise doporučila členským státům vyloučit zařízení od čínských firem Huawei a ZTE z telekomunikační infrastruktury. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na oznámení mluvčí komise.
Nově připravovaná pravidla kybernetické bezpečnosti mají zároveň EU umožnit zakázat využívání technologií od dodavatelů považovaných za vysoce rizikové v rámci unijního trhu. EU již také nebude dotovat energetické projekty využívající čínské technologie, které by mohly představovat riziko pro fungování její elektrické sítě.
Opatření je součástí širší snahy o posílení bezpečnosti evropských sítí a omezení závislosti na dodavatelích, kteří mohou představovat bezpečnostní riziko. Některé státy EU již postupně omezují či vyřazují zařízení těchto firem z kritické infrastruktury.
Čína minulý týden varovala, že v případě zavedení nových pravidel o kybernetické bezpečnosti může přijmout odvetná opatření, protože návrhy považuje za diskriminační.
Mluvčí EK Siobhan McGarryová podle AFP dodala, že EU přestane poskytovat dotace na energetické projekty využívající technologie z vysoce rizikových zemí, jako je Čína, Rusko, Írán nebo Severní Korea. Opatření se týká zejména střídačů, tedy zařízení používaných například ve fotovoltaických elektrárnách k přeměně stejnosměrného proudu na střídavý.
Podle Bruselu mohou tyto technologie představovat bezpečnostní hrozbu, včetně rizika narušení kritické infrastruktury EU nebo vzdáleného vypnutí elektrických sítí.
EK již od začátku dubna zastavila financování nových projektů, které využívají zařízení od dodavatelů považovaných za rizikové, včetně čínských firem Huawei a Sungrow. Pro projekty v pokročilé fázi je stanoveno přechodné období.
Brusel zároveň upozorňuje na rizika spojená s dominancí čínských výrobců v tomto odvětví a chce více podporovat evropské dodavatele nebo partnery z dalších zemí, jako jsou Japonsko, Jižní Korea, Spojené státy či Švýcarsko.