Číňané z českých mobilních sítí jen tak nezmizejí. Operátoři podepisují nové smlouvy s Huawei
• Huawei zůstává v českých mobilních sítích, T-Mobile už má novou smlouvu a Vodafone ji chystá.
• Výstavba 5G je rozdělena mezi dodavatele, O2 jede hlavně na Ericssonu, T-Mobile kombinuje a Vodafone spoléhá na Huawei v RAN.
• Operátoři hájí Huawei jako kvalitního dodavatele, NÚKIB dál upozorňuje na bezpečnostní rizika.
Ačkoliv by si to Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a některé další bezpečnostní složky přály, technologie čínské společnosti Huawei z tuzemských mobilních sítí operátorů jen tak zcela nezmizejí. Dva největší mobilní operátoři podle informací e15 s Číňany podepsali či se chystají podepsat nové smlouvy za až miliardy korun, takže s Huawei, kterou stát považuje za bezpečnostní hrozbu, počítají i na několik dalších let.
Huawei historicky používali operátoři Cetin (dodává síť O2), T-Mobile a Vodafone. Čínská firma měla dominantní postavení hlavně v éře sítí 4G, kdy evropští konkurenti Ericsson a Nokia technologicky zaspali, a navíc často nabízeli vyšší ceny.
