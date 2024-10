Čínským společnostem se díky dlouhodobé strategii podařilo stát největšími hráči v oblasti solární energetiky. Teď se k nim přidává firma Huawei, vůči níž Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) koncem roku 2018 vydal stále platné bezpečnostní varování. Huawei mimo jiné ovládla dodávky do telekomunikačních sítí a IT, po varování a amerických sankcích ale v tomto oboru zaznamenala pokles, což má energetika vynahradit. Podnik už dodává firemním zákazníkům a nyní se začal orientovat také na koncové uživatele. „Je to hráč, kterého nelze ignorovat,“ říká e15 Michal Petřek ze společnosti Raylyst, největšího energetického partnera Huawei na našem trhu.