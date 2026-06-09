Nová Siri míří do světa, ale k nám ne. Brusel odmítl ustoupit Applu
- Apple zatím nespustí Siri AI v zemích Evropské unie.
- Evropská komise tvrdí, že firma nesplnila pravidla interoperability.
- Spor je dalším střetem mezi Bruselem a americkými technologickými giganty.
Rozhodnutí americké společnosti Apple zatím ve státech Evropské unie nenabídnout novou verzi hlasové asistentky Siri AI přišlo poté, co Evropská komise (EK) nevyhověla žádosti firmy o výjimku z pravidel. Ta požadují přístupnost mezi jednotlivými platformami, takzvanou interoperabilitu. V úterý to podle agentury Reuters řekl mluvčí komise.
Apple mohl Siri AI spustit, pokud by splnil pravidla
Firmě podle mluvčího Thomase Regniera nic nebrání uvádět na unijní trh nové produkty. „Rozhodnutí nezavést Siri AI v zemích EU je výhradně na společnosti Apple,“ řekl Regnier novinářům v Bruselu.
„Společnost Apple prostě nebyla s to vyvinout taková řešení pro interoperabilitu, která by splňovala základní normy EU v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti,“ uvedl Regnier. „Místo aby se Apple pokusil najít vhodné řešení pro dodržování předpisů, požádal EK o výjimku z povinností týkajících se interoperability. To však není možné,“ dodal.
Společnost Apple první den své výroční konference pro vývojáře v pondělí představila novou verzi hlasové asistentky Siri, která nově získá pokročilejší funkce umělé inteligence (AI). Vylepšená verze nazvaná Siri AI bude podle firmy lépe rozumět hlasovým pokynům, dokáže analyzovat obsah zobrazený na obrazovce zařízení a v případě potřeby vyhledávat informace na internetu.
Apple tvrdí, že komisi vysvětlil rizika „skutečně neomezeného“ přístupu asistentů jiných poskytovatelů k celému operačnímu systému a všem informacím, cituje agentura DPA šéfa marketingu Grega Jozwiaka. „Ale oni naše obavy zcela odmítli,“ dodal Jozwiak.
Apple podle Jozwiaka už loni předložil konkrétní návrh technického řešení, které by z pohledu firmy splňovalo požadavky na přístup a zároveň zachovalo ochranu osobních údajů. Komise jej však podle Applu odmítla, aniž by se jím zabývala.
Nová verze Siri tak nebude zpočátku dostupná na iPhonech a iPadech v Evropské unii, v Číně ji Apple zatím nenabídne vůbec. Firma to zdůvodnila překážkami v podobě regulací. Zpočátku bude systém fungovat pouze v angličtině, další jazyky mají následovat později.
Apple dlouhodobě udržuje přísnou kontrolu nad svým softwarem i nad uživatelskými daty, k rozvoji AI přistupuje opatrněji než někteří konkurenti. Část nových funkcí proto staví i na partnerství, například s modely Gemini od společnosti Google.
Spor o Siri navazuje na miliardové pokuty a DMA
Apple loni v září Evropskou komisi vyzval, aby zrušila unijní nařízení o digitálních trzích (DMA). To je rozsáhlý soubor pravidel určených k omezení vlivu velkých technologických firem, považovaný v EU za přelomový. Podle Applu by unie měla zavést nové nařízení, které by bylo vhodnější. Komise v dubnu vyměřila Applu pokutu 500 milionů eur právě v souvislosti s porušováním nařízení DMA. Jde o dosud největší peněžitý trest podle této legislativy.
Server německého ekonomického listu Handelsblatt na konci května s odvoláním na své zdroje napsal, že se Evropská komise chystá rekordní pokutou potrestat společnost Google z americké skupiny Alphabet. Sankce by se měla rovněž týkat porušení DMA a zdroje mluví o pokutě v řádu stovek milionů eur. Vyšetřování se týká obav, že Google ve výsledcích vyhledávání zvýhodňuje své vlastní služby. Google dopady unijních pravidel na svůj vyhledávač kritizuje, ale uvedl, že má zájem případ vyřešit.
Zatím nejvyšší pokutu EK uložila v roce 2018, a to rovněž Googlu. Tehdy to bylo 4,34 miliardy eur (dnes 90,7 miliardy Kč) za zneužití dominantního postavení prostřednictvím operačního systému Android. Později soud EU sankci snížil na 4,125 miliardy eur, ale samotné rozhodnutí o porušení pravidel potvrdil.