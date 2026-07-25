Furiantský souboj Prahy s Brnem, kdo vydělá méně. Která města vynesou investorům do bytů nejvíce?
Oproti situaci před deseti lety, kdy průměrný výnos z pronájmu dosahoval zhruba šesti procent, se trh s byty kvalitativně zcela proměnil.
Dnešní čisté výnosy z nájemného v řadě regionů sotva pokrývají nízkou inflaci a z hlediska hotovostních toků je často lákavější spořicí účet.
Mezi krajskými městy přetrvávají propastné rozdíly ve výnosnosti a doba splacení bytu z nájemného se dnes pohybuje od 20 do 30 let.
Existuje jen málo lidí, kteří si dokážou představit, co přijde za deset let. Dekáda je období, kdy přestávají platit extrapolace kvantitativních trendů, protože svět se změní kvalitativně. Proporce světa jsou jednoduše jiné. Samozřejmě existují věční skeptici a věční optimisté, na jejichž slova nevyhnutelně jednou za čas dojde, ale tyto kategorie tentokrát necháme stranou. Bude nás zajímat vlastnost, která se jmenuje prozíravost ve své pokročilé formě. Ta se dá ovšem poznat teprve až se značným časovým odstupem.
Dnešní optikou tak byl prozíravý kupříkladu investor, který před dekádou koupil investiční byt v Jihlavě. Roční výnos z nájemného na prahu osmi procent nebyl tehdy ani tak extrémně vysoký, že by kvůli němu musel akceptovat rizika panující v severních Čechách, ani tak extrémně nízký, že by kvůli němu sotva pokryl inflaci jako v Praze.
Co bylo, to bylo...
Byly to doby, kdy republikový průměr výnosu z pronájmu bytu ležel kolem šesti procent. To znamená situaci, kdy se každý rok nemusíte strachovat o to, jestli se váš byt zároveň zhodnotí i sám o sobě, a dodatečně tak odůvodní onen psychicky náročný krok, jakým nákup investičního bytu na pronájem bezesporu je. To už dávno neplatí a samotný netto výnos z nájemného v některých českých regionech prakticky dosedá na aktuální míru, byť velice nízké inflace. Anebo jinak: že z hlediska hotovostních toků je v mnoha regionech atraktivnější než nákup bytu uložit peníze na dobrý spořicí účet. To ale neznamená, že by mezi výnosy nebyly významné rozdíly, přestože jsou podstatně nižší než před zmiňovanými deseti lety.
Byt splacený z nájemného za méně než deset let? V této disciplíně vždycky vedlo Ústecko a vede i nadále. Jen musíte počítat s tím, že byt se vám bude splácet více než dvakrát déle. Za jak dlouho se vám splatí z nájemného byt napříč Českem a kde zatím ještě spolehlivě pokryje inflaci, a kde naopak můžete ve scénáři stagnace cen bytů ve slabých chvilkách litovat, že jste do toho šli? Udělali jsme za vás velkou tour po českých krajských městech, vzali do ruky kalkulačku, ano, tlačítkovou, a spočítali to. Výnosy z bytů napříč zemí se liší až tak, že zatímco v jednom městě se vám byt splatí za dvacet let, v jiném vám to bude trvat o polovinu déle.
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