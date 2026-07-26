Známá česká značka otevírá první firmu v Německu. Cíl je mnohem větší než jen export
- Liberecký Kitl založil svou první zahraniční firmu.
- Český výrobce sirupů chce během pěti let výrazně uspět v Německu.
- Do budoucna nevylučuje v Německu ani vlastní výrobu.
Společnost Kitl z Liberce, která vyrábí sirupy a Vratislavickou kyselku, chce uspět v Německu. Před měsícem tam proto založila dceřinou firmu; je to její první v zahraničí. Jednatel společnosti Jan Vokurka by byl rád, kdyby měla dceřiná firma v Žitavě do pěti let obrat v přepočtu kolem 25 milionů korun.
„Je to první úkrok do zahraničí ve formě firmy. A vybrali jsme si rovnou ten nejtěžší a největší trh, co v Evropě je, a to je Německo,“ řekl Vokurka.
V Žitavě chce vybudovat sklad i nové pracovní pozice
Kitl vyváží sirupy a další produkty do deseti zemí včetně Austrálie či Irska. Export se na tržbách firmy podílí zhruba 11 procenty, příjem z Německa zatím není významný.
„Máme tam asi 20 zákazníků, kteří se ale pravidelně vracejí, a máme německý e-shop. Nejsou to žádné velké objemy, nicméně to založení Kitl GmbH má pro mě symbolický význam ukázat, že to s Německem myslíme vážně. Chtěl bych do pěti let, abychom tam dělali obrat milion eur, což je nějakých 24 25 milionů korun,“ uvedl Vokurka.
Sídlo bude mít dceřiná firma asi 25 kilometrů od Liberce v německé Žitavě, kde bude mít kancelář. „To je jenom začátek, i když sami nevíme, kam nás to zavane a jak přesně to bude vypadat. Ale věřím, že tam budeme zaměstnávat lidi, že tam budeme mít sklad a že tam budeme třeba jednou i něco vyrábět,“ dodal jednatel.
Společnost Kitl vznikla v roce 2007 a specializuje se na výrobu sirupů, doplňků stravy a minerálních vod. V roce 2022 obnovil Kitl provoz ve Vratislavické kyselce, jejíž historie sahá do roku 1862. Obrat nápojářské firmy v posledních letech každoročně roste, loňský byl téměř 165 milionů korun, což bylo meziročně skoro o 18 procent více.
Firma pokračuje v investicích a sází na modernizaci výroby
Firma se zhruba 70 zaměstnanci a dvěma výrobními závody ve Vratislavicích nad Nisou a v Jablonci nad Nisou prodala loni přes 2,5 milionu lahví sirupů Kitl a Vratislavické kyselky. „Pracujeme na tom, abychom tento počet v roce 2026 znovu navýšili,“ uvedl Vokurka.
Společnost Kitl je proslulá svými ovocnými a bylinnými sirupy. |
Podnik podle něj v posledních letech investuje do rozšíření a modernizace výroby každoročně kolem 15 milionů korun. Letos firma vylepšila linku na Kitl Syroby. „Ve výrobě máme nové pomocníky – moderní robotické pracoviště. První z robotů, kterému říkáme Škrtič, sevře papírovou etiketu u hrdla láhve a naskládá sirupy do kartonu. Jeho kolega Balič následně vyskládá plné kartony na paletu. Výrazně nám pomáhají zefektivnit a zrychlit celý proces balení,“ dodal jednatel.
Kitl je českou společností. Její název odkazuje na postavu legendárního léčitele a doktora Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela, který žil a působil v 18. století na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Firma se specializuje na výrobu bylinných a ovocných sirupů s důrazem na využívání surovin z biologického a k přírodě šetrného hospodářství. Receptury čerpá z dobových regionálních pramenů a inspiruje se historickými recepty. Novinkou letošního roku je meruňkový sirup.