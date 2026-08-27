Nvidia míří hlouběji do světa AI. Kupuje tvůrce největší platformy pro modely
- Americký výrobce čipů Nvidia se dohodl na koupi start-upu Hugging Face za 12,9 miliardy USD (267 miliard korun).
- Ve středu to s odvoláním na informovaný zdroj napsal server The Information.
- Transakce tohoto rozsahu by pro Nvidii byla jednou z největších akvizic.
Hugging Face je platforma, na níž vývojáři sdílejí a využívají volně dostupné modely umělé inteligence (AI) a data pro jejich vývoj. Dohoda ukazuje, že Nvidia, která je v centru současného rozmachu AI, stále sází na to, že poptávka po této technologii dál poroste a že stále nedosáhla vrcholu, napsala agentura Reuters.
Nvidia patří mezi firmy, které v roce 2023 podpořily Hugging Face v rámci kola financování. Dalšími byly například firmy Salesforce a Google. Tržní hodnota společnosti tehdy byla stanovena na 4,5 miliardy USD.
Společnost Nvidia od té doby také investovala miliardy dolarů do celého ekosystému AI a podpořila i vývojáře AI, jako je společnost OpenAI. V lednu list Financial Times informoval, že firma Hugging Face odmítla investiční nabídku Nvidie v objemu 500 milionů dolarů, která by celou firmu ocenila na sedm miliard USD.
Nvidia hlásí růst tržeb
Nvida ve středu oznámila, že zisk i tržby ve druhém čtvrtletí více než zdvojnásobila. Na příští rok předpověděla růst tržeb o 70 procent a oznámila, že do konce finančního roku 2027 má vyčleněno 18 miliard USD na kapitálové investice.
O platformě Hugging Face se v poslední době začalo psát v souvislosti s bezpečnostním incidentem, při němž model AI od firmy OpenAI spustil hackerský útok a narušil infrastrukturu platformy. Nejnovější vyšetřování OpenAI a nezávislých výzkumných organizací METR a Redwood Research zjistilo, že za útokem nestál jediný autonomní program, jak se původně uvádělo, ale přibližně 700 agentů AI, kteří při útoku spolupracovali.
Vyšetřovatelé rovněž zjistili, že se někteří z agentů pokoušeli po útoku zahladit stopy. Případ tak vyvolává otázky ohledně toho, jak firmy vyvíjející pokročilé modely umělé inteligence kontrolují jejich testování a zda je zapotřebí přísnější dohled nad stále autonomnějšími systémy AI, píše Reuters.