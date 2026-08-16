Nvidia zvažuje investici za 63 miliard. Peníze mají podpořit datacentra OpenAI
- Americká společnost Nvidia jedná o investici tři miliardy USD (62,8 miliardy korun).
- Investivat má do SB Energy, dceřiné společnosti SoftBank, která pro OpenAI připravuje rozsáhlý projekt datového centra v Ohiu.
- Informoval o tom server The Information s odvoláním na osoby obeznámené s jednáním.
Investice souvisí s jednáním Nvidie, OpenAI a SB Energy o zajištění úvěrové podpory zhruba 100 miliard USD pro plánovaný komplex datových center v Ohiu. Nvidia podle The Information zvažuje, že polovinu ze tří miliard USD investuje po uzavření dohody o projektu v Ohiu a druhou polovinu v rámci plánované primární nabídky akcií SB Energy.
SB Energy by podle zdrojů serveru mohla vstoupit na burzu už příští měsíc a z primární nabídky akcií by mohla získat nejméně pět miliard USD. Firma, která má rovněž podporu OpenAI, vznikla v roce 2019. Zaměřuje se na výstavbu energetické infrastruktury a datových center a v současnosti buduje několik velkých datových center. Reaguje tak na rychle rostoucí poptávku po výpočetní kapacitě, kterou vyvolává rozvoj umělé inteligence (AI).
Agentura Reuters uvedla, že informace zatím nemohla nezávisle ověřit. Nvidia ani SB Energy na žádost o komentář bezprostředně nereagovaly.