Druhé auto za trojnásobek, maximální daň na prázdné domy. Pirátská kandidátka na primátorku ukázala plán pro Prahu
- Lídryně pražských Pirátů Tereza Nislerová odmítá střet zájmů mezi svou manažerskou rolí v koncernu Orlen a politickou vizí Pirátů.
- Chce přísně regulovat Airbnb a zvýšit daně z nemovitostí pro dlouhodobě prázdné objekty.
- Spolupráci s hnutím ANO na magistrátu kategoricky vylučuje.
Lídryně kandidátky Pirátů v pražských komunálních volbách Tereza Nislerová přichází do boje o primátorské křeslo s kombinací zkušeností z Evropské komise a soukromého sektoru. V rozhovoru v pořadu FLOW odmítá střet zájmů mezi politikou Pirátů a prací pro petrochemický gigant Orlen, kterou jí kritici vyčítají. „Pracuji na nízkoemisních projektech, rozvoji rychlonabíječek a vodíkových stanic. Mám v tom úplný pirátský soulad,“ vysvětluje v pořadu FLOW a dodává, že kampani se věnuje výhradně ve svém neplaceném volnu.
Boj proti prázdným bytům i Airbnb
Klíčovou prioritou Pirátů v Praze zůstává dostupné bydlení. Nislerová mluví o plánu, který počítá s akceleračními zónami pro rychlou výstavbu i s tvrdším postupem vůči krátkodobým pronájmům. Stavební úřady by měly podle ní více kontrolovat, zda byty slouží svému kolaudačnímu účelu. Na chátrající a celoročně neobydlené domy chce uplatnit maximální daň. „Chceme uvalit maximální pětinásobný koeficient daně z nemovitosti na celé prázdné nemovitosti. Je to jeden z mála nástrojů, které město má k motivaci vlastníků, aby své nemovitosti pronajímali,“ tvrdí v rozhovoru.
Zdražení druhého auta v rodině
Dalším cílem jsou podle ní ulice, kde je méně aut. Posvítit si chce na domácnosti, kde se používá víc než jedno auto. Zatímco první auto rezidenta má zůstat dostupné, druhé auto napsané na stejnou domácnost by mělo výrazně podražit. „Přišlo by mi fér, kdyby parkování na druhé auto na byt bylo zdražené klidně na trojnásobek, tedy na 3600 korun ročně,“ uvádí s tím, že sama dvě auta v domácnosti využívá a vyšší poplatek by ji prý přiměl k zamyšlení.
V rozhovoru ve FLOW mluví i k tématu soukromých středních škol. Nedávno vyvolal kritiku její výrok o tom, že soukromé školství parazituje na tom veřejném. Lídryně Pirátů ve FLOW vysvětlila, že šlo o vytržení z kontextu a její výhrady mířily výhradně na skryté dotování těchto zařízení ze strany městských částí. „Soukromé školy samozřejmě mají své místo v systému, ale ať si pak platí pronájem a budují si své kapacity za soukromé peníze. My tady bohužel máme desítky soukromých škol, které sídlí ve veřejných budovách, a ne vždy za férový nájem,“ zdůraznila v rozhovoru pro FLOW. Veřejné budovy financované z daní obyvatel podle ní mají sloužit primárně městským školám.
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