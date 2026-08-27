Nvidia zdvojnásobila tržby i zisk. Investorům to nestačí, akcie oslabily
- Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí více než zdvojnásobil zisk i tržby.
- Firma ve středu oznámila, že její čistý zisk se meziročně zvýšil o 126 procent na 59,7 miliardy dolarů (přes 1,2 bilionu korun), zatímco tržby vzrostly o 106 procent na 96,2 miliardy dolarů.
- Nvidia stojí v čele světového trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI) a výrazně těží z prudkého růstu zájmu o tuto technologii.
Společnost ve středu rovněž předpověděla, že ve třetím čtvrtletí budou její tržby činit 108 miliard dolarů s možnou dvouprocentní odchylkou v obou směrech. Průměrný odhad analytiků pro tržby Nvidie ve třetím čtvrtletí přitom podle průzkumu firmy LSEG činil pouze 104,2 miliardy dolarů.
Akcie společnosti Nvidia nicméně bezprostředně po zveřejnění výsledků mírně oslabily. V poslední době se objevují obavy, že ceny akcií podniků spojených s rozvojem AI se již dostaly na příliš vysoké úrovně.
Investoři mají navíc pochybnosti o tom, zda Nvidia dokáže svou nynější dominantní pozici na trhu s čipy pro AI udržet. Znepokojení vyvolává mimo jiné to, že zákazníci Nvidia v poslední době čím dál více investují do vývoje vlastních čipů, píše agentura Reuters.
„Ačkoliv Nvidia doručila mimořádně silná čísla, která potvrzují její dominanci a zrychlující růst, akcie v reakci na report mírně klesají. Trh tak v podstatě kopíruje scénář z předchozích kvartálů, kdy akcie bezprostředně po zveřejnění oslabovaly navzdory tomu, že výsledky spolehlivě překonaly očekávání," uvedl analytik XTB Tomáš Maxa. „Trh dnes neřeší poptávku po čipech, ale spíš udržitelnost celého AI příběhu," upozornil analytik Portu Marek Pokorný.