Republika diskontů. Počet levných prodejen v Česku raketově roste, míří sem další nováčci
Počet nepotravinových diskontů v Česku se za šest let téměř zdvojnásobil a překonal hranici tisíce prodejen.
Na tuzemský trh vstupují další zahraniční řetězce, zatímco Woolworth, Normal, Action či Pepco pokračují v expanzi.
Levné obchody těží z cenové citlivosti Čechů i své široké sítě obchodů, v zahraničí jsou však k vidění i neúspěšné případy.
V pasáži obchodního centra Letňany se na druhou zářijovou středu očekává fronta stovek lidí. Nebudou tam čekat na nový iPhone ani na konečně dopsané pokračování Hry o trůny, ale na otevření labyrintu regálů s kosmetikou, sladkostmi a s vybavením do domácnosti. Svou v pořadí třetí prodejnu tam otevře dánský řetězec Normal, který navíc prvním zákazníkům nabídne dárkové tašky a nabité nákupní karty. Právě tímto osvědčeným způsobem se pokusí zopakovat scénář z otevření prvních dvou poboček na Floře a v Nových Butovicích, kde lidé čekali až dvě hodiny.
Fronty před nově otevřenými prodejnami v obchodních centrech jsou jen nápadným projevem mnohem větší proměny českého maloobchodu. Diskontů s nepotravinovým zbožím v Česku rychle přibývá a konkurence mezi nimi sílí. „Český maloobchodní trh je velmi konkurenční a v posledních letech se konkurence ještě výrazně zvýšila. V roce 2020 tady bylo zhruba 550 diskontních prodejen. V dnešní době už je to více než 1000,“ říká jednatel diskontu KiK v Česku a na Slovensku Martin Šatný.
Další řetězce na obzoru
Rostoucí konkurence není překážkou pro expanzi nových hráčů. Ještě letos vstoupí na trh MR. DYI, který je původem z Malajsie. První prodejnu otevře v Ostravě ve Foru Nová Karolina. „Letos chceme otevřít čtyři až pět obchodů, příští rok alespoň deset,“ řekla nedávno v rozhovoru pro e15.cz k plánům řetězce jeho ředitelka obchodního rozvoje Magdalena Nazarewicz. Výhledově podle ní tuzemský trh zvládne až 200 prodejen.
Podle vedoucího týmu pronájmu prostor pro střední a východní Evropu společnosti Cushman & Wakefield Jana Kotrbáčka je na trhu stále prostor i pro další řetězce. „Vidíme, že těm značkám se daří, rozšiřují počty poboček. A český zákazník je vděčný za zajímavé koncepty, které jsou navíc za dobrou cenu,“ komentuje vývoj.
Bleskovou expanzi na českém trhu zahájil v posledním roce německý Woolworth. Do Česka vstoupil v červnu loňského roku a od té doby zde otevřel již kolem 30 prodejen. „Expanze společnosti od té doby postupuje rychleji, než původně plánovala,“ uvádí managing director pro Česko a Slovensko Petr Juliš. Již tento čtvrtek Woolworth otevírá další prodejnu v Karlových Varech, v září přidá další pražskou a plánuje také nové v Olomouci a Ostravě.
Otevírání dalších obchodů plánuje i nizozemský Action, který do Česka vstoupil v roce 2020 a dnes zde má 110 prodejen. „Máme ambiciózní plány na další posílení naší přítomnosti po celém Česku,“ uvedla bez dalších podrobností tisková mluvčí společnosti Janneke Versteeg. V roce 2020 vstoupil do Česka také německý diskont TEDi.
Prostor pro růst však vidí i zavedení hráči. Příkladem je Pepco, které je v Česku od roku 2013 a ze všech diskontů zde má vůbec nejvíce prodejen, a to přes 330. „Česká síť je již velmi rozsáhlá, stále však vidíme prostor pro další prodejny tam, kde identifikujeme atraktivní a ekonomicky udržitelné příležitosti. Zároveň aktivně optimalizujeme stávající portfolio prostřednictvím relokací a dalších zlepšení,“ komentuje situaci společnost. Podle ní je český trh do značné míry saturovaný, stále zde jsou ale příležitosti pro rozvoj.
Opatrnější přístup volí KiK, který v Česku působí už od roku 2007. Otevírá sice nové prodejny, současně ale některé uzavírá. „Optimalizace se českého trhu dotýká pouze velmi omezeně a letos počítáme s uzavřením jednotek prodejen. Současně ale otevíráme nové pobočky v lokalitách, které jsou pro zákazníky výhodnější a mají lepší obchodní potenciál. Letos jsme v Česku otevřeli již pět nových prodejen,“ říká jednatel Martin Šatný. Ten připomíná, že rostoucí konkurenci pro diskonty představují také online nákupní tržiště. Ta však nedávno dostala „zásah“ v podobě nového cla na dovoz zásilek v hodnotě do 150 eur ze třetích zemí do EU. Zatím však není zcela jasné, jaký bude jeho skutečný efekt.
Cena i široká dostupnost
Popularitu si diskonty získávají v první řadě právě svými příznivými cenami. „Česko kopíruje trend zbytku Evropy, kdy cena je pro zákazníka atraktivní. Důležitá je také zajímavost a neokoukanost konceptů, které nabízejí pravidelně se měnící zboží, což je pro dnešního zákazníka velmi důležité. Nové řetězce také chtějí navázat na úspěch svých předchůdců. Když vidí, že se jejich konkurentům daří, tak vidí příležitost samy pro sebe, což pak vede směr jejich expanze,“ vysvětluje Kotrbáček.
Nejsilnější hráči na českém trhu diskontů
- Největším diskontem působícím na tuzemském trhu z hlediska počtu prodejen i finančních výsledků je polské Pepco, které do Česka vstoupilo v roce 2013. V minulém roce dosáhlo obratu 7,4 miliardy korun a zisku téměř 452 milionů. Zatímco obrat mírně navýšilo, zisk mu oproti předchozímu roku klesl o více než 320 milionů.
- KiK, který má v Česku kolem 230 prodejen, v roce 2024 dosáhl na obrat 3,6 miliardy a zisk téměř 118 milionů. I pro něj to bylo méně než v předchozím roce, kdy jeho obrat činil skoro 4 miliardy a zisk přes 400 milionů.
- Action vykázal podle poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2023 obrat necelých 4,4 miliardy a zisk 113 milionů, což pro něj v obou aspektech znamenalo meziroční nárůst. Společnost však již měla podle zákonné povinnosti zveřejnit také výsledky za předminulý rok. TEDi, které má v Česku kolem stovky obchodů, pak v předminulém roce vykázalo obrat 1,6 miliardy a zisk přes 179 milionů a také rostlo.
Cenová výhodnost však není jediným faktorem, který zákazníci při nakupování v diskontech sledují. Podle zástupců Pepca stále více dbají také na kvalitu. „Cena zůstává zásadním faktorem a po období vysoké inflace jsme zaznamenali, že zákazníci jsou na ceny citlivější. Zároveň však věnují větší pozornost kvalitě, odolnosti a celkovému poměru ceny a kvality,“ uvádějí.
Důležitou roli v popularitě tohoto typu obchodů hraje také jejich velké množství, a tím pádem i široká dostupnost nejen ve velkých městech. „Retail parky, které v posledních letech zaznamenaly boom v expanzi, jsou mnohdy obsazeny těmito levnějšími koncepty,“ dodává Kotrbáček, podle něhož je velkou výhodou diskontů také jejich schopnost otevřít jak v obchodních centrech ve velkých městech, tak v retail parku na menším městě.
Případy neúspěchu v zahraničí
I přes velmi konkurenční prostředí se zahraničním diskontům v Česku alespoň prozatím daří dobře. Oproti tomu v okolních státech mají některé z nich problémy. Například KiK na svém domácím německém trhu ruší v současné době kvůli klesající ziskovosti asi 150 prodejen.
Řetězci Woolworth zase nevyšla expanze na polském trhu. Do země vstoupil v roce 2023 a plánoval zde otevřít až tisíc prodejen. Plány ale ztroskotaly. Nakonec zvládl v zemi otevřít 70 prodejen a ty nyní přebírá jeho sesterská síť TEDi. Důvodem je ekonomický neúspěch a prohlubující se finanční ztráta. Podle Kotrbáčka se ale jedná spíše o ojedinělé případy neúspěchů, zatímco celkově je tento typ řetězců napříč Evropou velmi populární.