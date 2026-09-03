Nvidia vytahuje 270 miliard. Kupuje jednu z nejdůležitějších platforem světa umělé inteligence
- Nvidia kupuje platformu Hugging Face za téměř 270 miliard korun.
- Hodnota start-upu se za tři roky téměř ztrojnásobila.
- Hugging Face má po převzetí zůstat otevřenou platformou pro vývojáře AI.
Americký výrobce čipů Nvidia se dohodl na převzetí start-upu Hugging Face, zaplatí za něj zhruba 12,9 miliardy dolarů (téměř 270 miliard korun). Firma to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě, potvrdila tak informace serveru The Information z minulého týdne. Hugging Face je populární platforma, na níž vývojáři sdílejí a využívají otevřené modely umělé inteligence (AI) a data pro jejich vývoj.
Nvidia stojí v čele světového trhu s čipy pro AI a výrazně těží z prudkého růstu zájmu o tuto technologii. Firma je rovněž důležitým hráčem v oblasti otevřené AI ve Spojených státech, a to díky svému široce využívanému otevřenému modelu Nemotron, uvedla agentura Reuters.
Z investora se stává majitel. Nvidia za tři roky výrazně připlatila
"Hugging Face zůstane otevřenou platformou pro celý ekosystém AI," uvedl dnes šéf Nvidie Jensen Huang. Nvidia patří mezi firmy, které v roce 2023 podpořily Hugging Face v rámci kola financování. Dalšími byly například firmy Salesforce a Google. Tržní hodnota společnosti tehdy byla stanovena na 4,5 miliardy dolarů.
Společnost Nvidia od té doby také investovala miliardy dolarů do celého ekosystému AI a podpořila i vývojáře AI, jako je společnost OpenAI. V lednu list Financial Times informoval, že firma Hugging Face odmítla investiční nabídku Nvidie v objemu 500 milionů dolarů, která by celou firmu ocenila na sedm miliard dolarů.
Nvidia minulý týden oznámila, že ve druhém čtvrtletí více než zdvojnásobila zisk i tržby. Na příští rok předpověděla růst tržeb o 70 procent a oznámila, že do konce finančního roku 2027 má vyčleněno 18 miliard dolarů na kapitálové investice.
Hugging Face nedávno čelil útoku stovek spolupracujících AI agentů
O platformě Hugging Face se v poslední době začalo psát v souvislosti s bezpečnostním incidentem, při němž model AI od firmy OpenAI spustil hackerský útok a narušil infrastrukturu platformy. Nejnovější vyšetřování OpenAI a nezávislých výzkumných organizací METR a Redwood Research zjistilo, že za útokem nestál jediný autonomní program, jak se původně uvádělo, ale přibližně 700 agentů AI, kteří při útoku spolupracovali.
Vyšetřovatelé rovněž zjistili, že se někteří z agentů pokoušeli po útoku zahladit stopy. Případ tak vyvolává otázky ohledně toho, jak firmy vyvíjející pokročilé modely umělé inteligence kontrolují jejich testování a zda je zapotřebí přísnější dohled nad stále autonomnějšími systémy AI.