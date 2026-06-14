Pojišťovny odhalily rekordní podvody. Češi se naučili dělat falešné fotky s AI
Češi se loni pokusili z pojišťoven podvodem vytáhnout rekordní dvě miliardy korun.
- Hlavní zbraní boje na obou stranách barikád se stala umělá inteligence.
- Automatizovaná detekce podvodů zachraňuje historicky nejvyšší částky, kvůli čemuž pojišťovnám paradoxně stačí spouštět rekordně nízký počet manuálních vyšetřování.
Mohl by tak klidně začít otřepaný vtip. Pán šel po ulici, vrazil do druhého a ten upustil a rozbil svůj iPhone za 35 tisíc korun. Viník se rozhodl využít své pojištění odpovědnosti, pojišťovně poslal fakturu za nákup telefonu a čekal na peníze. Jenže šlo o podvod, který loni odhalili specialisté Kooperativy. Na straně podvodníka i pojišťovny hrála hlavní roli umělá inteligence (AI). Ukázalo se, že faktura byla právě s její pomocí upravena – ve skutečnosti patřila k nákupu MacBooku, a to dokonce z roku 2008.
Suma sumárum: Lidé v Česku se vloni pokusili obrat pojišťovny o rekordní částku téměř dvou miliard korun, vyplývá z dat České asociace pojišťoven (ČAP). Za prostým číslem se ale skrývá už zmíněný zajímavý trend: masivní falšování fotek a dokumentů, které zmíněnou celkovou sumu pomohlo vyhnat na nejvyšší úroveň za poslední roky.
Čísla hovoří jasně. Před pěti lety odhalily pojišťovny podvody za 1,25 miliardy korun, částka pak každý rok stoupala až k loňským 1,93 miliardy. V čase samozřejmě proběhla Českem inflační vlna, která údaje trochu zpětně mění, respektive převádí roční sumy na hodnoty kolem 1,6 až 1,7 miliardy korun z pohledu dnešních cen. Ani tak ale loňský rok nemá obdoby.
„Pokusy o pojistné podvody prostřednictvím upravených fotografií nebo dokumentů se objevují stále častěji a s nástupem generativní umělé inteligence zároveň výrazně vzrostla jejich kvalita. Setkáváme se se snímky, které působí na první pohled velmi věrohodně,“ potvrzuje mluvčí pojišťovny Uniqua Veronika Hešíková.
Hodně toho zastane robot
Paradoxní na celé situaci je, že pojišťovny se do prověřování podvodů pouštějí čím dál méně, protože jejich technologie pokusy o podvod odhalí i díky algoritmům v jejich aplikacích ještě předtím, než se o ně lidé pokusí. Vloni podnikly vyšetřování jen ve zhruba devíti tisícovkách případů, což je opět rekord, ale z druhé strany množstevního spektra.
Například Uniqua meziročně prošetřovala o 23 procent případů méně, přesto AI nenechala její klienty v klidu. Průměrná odhalená hodnota pokusu o podvod na jeden případ se meziročně zvýšila o 25 procent.
Podrobná čísla pokusů o podvod prostřednictvím AI pojišťovny neevidují, přesto je podle odborníků trend rostoucí. „Ačkoliv zatím chybí ucelená veřejná data, z chování trhu je zřejmé, že investice do technologického screeningu se stávají nezbytným standardem pro zachování stability celého pojistného sektoru. Pojišťovny se zkrátka musejí přesunout z fáze testování technologií do fáze robustní každodenní obrany,“ říká Michal Kusyn, expert na pojišťovnictví technologické společnosti Trask.
Souboj AI se týká všech na trhu. „Tento svérázný přístup samozřejmě vnímáme a jsme na něj připraveni,“ potvrzuje Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny. „S rozvojem umělé inteligence se přirozeně objevují i nové způsoby, jak ji zneužít. Je však důležité říct, že zároveň s tímto vývojem se velmi rychle posouvají i naše schopnosti tyto pokusy odhalovat,“ doplňuje Radek Juhaňák, ředitel likvidace Allianz pojišťovny.
Lidé překvapivě hodně riskují
Například dokumentová forenzní analýza konkurenční Kooperativy každoročně zkontroluje asi 1,1 milionu dokumentů, mezi nimiž odhalí několik tisíc pozměněných. „Velkou výhodou je, že si můžeme nastavit, jak má AI myslet, tedy jaké typy podvodů hledáme. A často nás překvapí, že klienti riskují velké komplikace i kvůli drobnostem, podvodům za pár set korun. Nejčastěji totiž řešíme úpravy zdravotní dokumentace a faktur,“ upřesňuje šetřené případy Dita Němečková, vedoucí odboru vyšetřování a prevence v Kooperativě.
A přidává další příklad: AI zachytila upravenou zdravotní dokumentaci, pomocí které klient zveličil rozsah utrpěných popálenin, aby získal vyšší pojistné. Po upozornění si vyšetřovatelé vyžádali originál zprávy od lékaře, která ale popisovala podstatně menší rozsah poranění.
Jasné, rozumím. Upravil jsem kód podle tvého přání: brand je teď důsledně s malým **e15** a z horního odznáčku (badge) jsem smazal zmínku o ČAP (nahradil jsem ji obecným štítkem `DATA e15`). V patičce samozřejmě zdrojování zůstalo kompletní. Zde je upravený kód připravený k použití: ```html
Pojistné podvody: Nominální vs. reálná hodnota
Srovnání celkového objemu odhalených podvodů v letech 2020–2025 (přepočteno na stálé ceny roku 2025 podle inflace ČSÚ).
|Rok
|Nominální hodnota
|Meziroční inflace
|Reálná hodnota
(v cenách r. 2025)
|Reálná změna
|2025
|1,930 mld. Kč
|2,5 %
|1,930 mld. Kč
|+ 7,4 %
|2024
|1,754 mld. Kč
|2,4 %
|1,798 mld. Kč
|+ 2,9 %
|2023
|1,664 mld. Kč
|10,7 %
|1,747 mld. Kč
|+ 5,6 %
|2022
|1,423 mld. Kč
|15,1 %
|1,653 mld. Kč
|- 1,0 %
|2021
|1,249 mld. Kč
|3,8 %
|1,670 mld. Kč
|- 2,3 %
|2020
|1,231 mld. Kč
|3,2 %
|1,709 mld. Kč
|—
Že se investice pojišťoven do AI vyplácejí, ukazuje třeba Uniqua. Ta jen za první čtvrtletí letošního roku díky automatizované strojové detekci zabránila podvodům v hodnotě přibližně pěti milionů korun. „Využíváme kombinaci pokročilých scoringových modelů, forenzní analýzy obrazových dat a odborného posouzení našimi specialisty,“ popisuje dále Hešíková. Podle ní u fotodokumentace škod dokážou například analyzovat metadata, identifikovat nekonzistence v osvětlení nebo struktuře obrazu, odhalovat stopy digitálních úprav či porovnávat předložené materiály s historickými záznamy o vozidle nebo nemovitosti. Obdobné nástroje samozřejmě používají i ostatní pojišťovny.
Celková data České asociace pojišťoven říkají, že pojišťovny loni prověřily celkem 14 378 podezřelých pojistných událostí (meziročně o čtyři procenta více), ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,93 miliardy korun, což je meziroční růst o 10 procent. Průměrná výše odhaleného pojistného podvodu dosáhla 265 tisíc korun a meziročně se zvýšila o 11 procent.