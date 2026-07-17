PPF prodala podíly v kazašském těžaři zlata a rakouské IT firmě. Získala čtyři miliardy
- PPF loni učinila miliardové burzovní divestice, o nichž se dosud nevědělo.
- Prodej menšinových podílů odpovídá nastavené strategii.
- V držených podílech chce skupina uplatňovat svůj vliv.
Skupina PPF Renáty Kellnerové loni pročistila své portfolio menšinových a veřejně obchodovaných podílů. Podle poslední výroční zprávy za rok 2025 prodala v minulém roce veškeré akcie dvou společností, čehož si dosud nikdo nevšiml. Divestice se týkají těžaře zlata a stříbra s ruskými kořeny Solidcore Resources, který byl dříve znám pod názvem Polymetal, a rakouské nadnárodní technologické společnosti Kontron, dříve S&T. Prodejem obou akciových titulů získala 157 milionů eur, v přepočtu zhruba 3,8 miliardy korun.
V případě Solidcore Resources investiční exit nastal po dlouhých sedmnácti letech. PPF v roce 2008 získala čtvrtinu těžaře za necelých 500 milionů eur, tehdy přes 12 miliard korun, když reagovala na hospodářskou krizi sázkou na trh se zlatem. Drahý kov totiž bývá v období finančních turbulencí vnímán jako konzervativní investice pro uchování hodnoty.
Druhým motivem obchodu bylo utužení spolupráce s ruským podnikatelem Alexandrem Nesisem, tehdejším největším vlastníkem Polymetalu. Zesnulý zakladatel PPF Petr Kellner se s ním znal od jeho počátků podnikání v Rusku. Do roku 2012 spolu například vlastnili Nomos-Bank.
Ukrajinský zlom
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