Amerika propadla strachu ze znehodnocení dolaru. Zlato i bitcoin vystřelily vzhůru
- Americký ministr financí Scott Bessent oznámil výrazné navýšení zpětných odkupů státních dluhopisů.
- Obavy z oslabení dolaru vyhnaly zlato nad 4650 dolarů za unci, bitcoin posílil přibližně o 23 procent.
- Trhy nyní vyhlížejí vystoupení šéfa Fedu Kevina Warshe, které může rozhodnout o dalším vývoji úrokových sazeb.
Americké ministerstvo financí v minulých dnech oznámilo významnou úpravu ve správě státního dluhu, která ihned upoutala pozornost finančních trhů. Ministr financí Scott Bessent představil plán na navýšení zpětných odkupů státních dluhopisů s dlouhou splatností. Od 9. září se tak minimálně zdvojnásobí objem těchto operací u dluhopisů se splatností 10 až 20 let a 20 až 30 let, a to z dosavadních dvou miliard na nejméně čtyři miliardy dolarů v rámci jedné transakce. Záměrem tohoto kroku je snížit výnosy dlouhodobých dluhopisů, které se v poslední době pohybují poblíž dvacetiletých maxim.
Riziko vyšší inflace
Ministr Bessent argumentuje tím, že současné výnosy neodpovídají rovnovážnému stavu, k čemuž podle něj částečně přispívá i zvýšená emise korporátních dluhopisů ze strany velkých technologických firem, jež investují do infrastruktury pro umělou inteligenci a vytvářejí tak na trhu silnou konkurenci v poptávce po kapitálu. Ačkoli výnosy bezprostředně po oznámení plánu klesly, následně se vrátily na vyšší úrovně, přičemž benchmarkový desetiletý dluhopis zakončil týden na hodnotě 4,73 procenta a třicetiletý na úrovni 5,27 procenta. Tento vývoj ukazuje, že snaha o zlevnění dluhu čelí vlivu širších makroekonomických faktorů, jako jsou přetrvávající americký rozpočtový deficit, celkový státní dluh přesahující 40 bilionů dolarů a hrozba obnoveného růstu cen ropy v důsledku geopolitického napětí.
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Zvýšená aktivita ministerstva financí na dluhopisovém trhu podnítila mezi investory diskuzi o možném oslabení amerického dolaru a riziku vyšší inflace, což se projevilo zvýšeným zájmem o alternativní aktiva. Cena zlata v reakci na tyto události vzrostla na více než tříměsíční maximum a překonala úroveň 4650 dolarů za trojskou unci. Podle analytiků se do popředí opět dostává sázka na znehodnocení americké měny, která zlatu pomáhala již v minulosti.
Trend potvrzuje i fyzická poptávka: burzovně obchodované fondy kryté zlatem zaznamenaly během minulého týdne příliv více než 28 tun kovu, což představuje nejvyšší hodnotu od letošního ledna. Fyzická poptávka přetrvává také ze strany centrálních bank. „Ve druhém čtvrtletí tyto banky nakoupily pětkrát více zlata než v tom prvním. Podle Světové rady pro zlato (World Gold Council) rekordních 45 procent centrálních bank počítá s tím, že v příštích 12 měsících dále navýší své zásoby zlata,“ uvedl analytik Jakub Rochlitz z obchodní platformy eToro.
Ray Dalio a jeho rada nad zlato
Legendární investor Ray Dalio v této souvislosti uvedl, že by investoři měli zvážit alokaci 10 až 15 procent svého portfolia do zlata za účelem diverzifikace rizika spojeného s americkými veřejnými financemi. Spolu se zlatem rostlo také stříbro, které se z červencových minim pod hladinou 55 dolarů dostalo až na úroveň 70 dolarů a během jediného měsíce tak vzrostlo o téměř 28 procent.
Zvýšený apetit investorů se znatelně projevil také na trhu s kryptoměnami, kde bitcoin posílil o více než 23 procent a překročil hranici 80 tisíc dolarů. To představuje nejvýraznější týdenní nárůst od března 2023. Tento růst byl technicky podpořen nuceným uzavíráním krátkých pozic, takzvaným short squeezem, při němž byly zlikvidovány sázky na pokles bitcoinu v celkovém objemu téměř 2,5 miliardy dolarů.
Pozitivní sentiment navíc umocnil nejen znatelný příliv kapitálu do amerických spotových bitcoinových ETF, kam směřovaly téměř dvě miliardy dolarů, ale i zprávy o setkání prezidenta Donalda Trumpa se zástupci kryptoměnového průmyslu.
Čekání na Kevina Warshe
Po krocích ministerstva financí se nyní pozornost trhů plně přesouvá k americké centrální bance a očekávanému vystoupení jejího guvernéra Kevina Warshe na nadcházejícím ekonomickém sympoziu v Jackson Hole, které se uskuteční od čtvrtka do soboty. Půjde o jeho první vystoupení na tomto setkání a investoři očekávají vyjasnění měnověpolitického postoje zejména poté, co jeho komunikace na červencové tiskové konferenci vyvolala ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb spíše nejistotu.
Americká ekonomika se nadále potýká s vyšší než cílovanou inflací a analytici odhadují, že preferovaný cenový index PCE za červenec by měl meziročně vzrůst o 3,6 procenta, což zůstává nad dvouprocentním cílem Fedu. Na přetrvávající cenové tlaky upozornil i prezident pobočky Fedu v Minneapolisu Neel Kashkari s tím, že aktuální data zatím nenabízejí jistotu brzkého návratu inflace na požadovanou úroveň.
V kontextu snah ministerstva financí o stlačování dluhopisových výnosů tak bude Warshův projev pečlivě analyzován z hlediska zachování nezávislosti centrální banky. Analytici z Bank of America poznamenávají, že pokud Fed neposkytne srozumitelný plán pro návrat inflace k cíli a guvernér se zaměří převážně na dlouhodobá strukturální témata, mohou si to trhy vyložit jako signál k uvolněnějšímu přístupu. Podle jejich prognóz by takový vývoj mohl vést k dalšímu růstu výnosů, přičemž úroky u amerických vládních dluhopisů s třicetiletou splatností by mohly začít testovat hranici 5,5 procenta.