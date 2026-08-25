Tiskařský byznys českých investorů se smrskává. Zavřou továrnu a lukrativní část prodávají
- Tiskařský holding EDS ze stáje Jet Investment zeštíhluje a stahuje se z Rumunska.
- Nově tak bude vyrábět jen ve čtyřech zemích včetně Česka.
- V procesu je navíc prodej divize archového tisku.
Tiskařský holding EDS Group z portfolia Jet Investment zeštíhluje své teritoriální působení a zavírá svůj jediný závod v Rumunsku. Jedna z celkem sedmi výrobních lokalit má podle české investiční skupiny nejvyšší ceny energií v porovnání se sesterskými entitami a vzhledem ke své produktivitě měla relativně vyšší i další náklady včetně těch personálních. Poslední výtisk firma EDS Romania dodá ke konci roku. Informoval o tom oborový portál PrintWeek.
O holdingu EDS, který má sídlo v Německu, psala e15 naposledy v květnu, když zjistila, že prodává dvě své nejstabilnější tiskárny – pasovskou společnost Passavia a plzeňský podnik Typos. Obě firmy se zaměřují na archový tisk, který má v oboru relativně vyšší přidanou hodnotu. Oproti rotačním strojům archové tiskárny nanášejí barvy na jednotlivé listy papíru a využívají se proto pro kvalitnější tiskoviny s nižším objemem nákladu, například knihy, brožury a kvalitní časopisy.
Už tehdy Marek Malík, řídící partner společnosti Jet Investment, připouštěl, že situace v tiskařském byznysu není ideální. Nyní ale projektový ředitel skupiny Alexander Kosovský vylučuje, že by zavření rumunského závodu jakkoliv souviselo s dosud nedokončeným prodejem divize.
S prodejem to nesouvisí
„Proces pokračuje podle plánu a v souladu s plánovaným harmonogramem. Probíhají jednání s vybranými zájemci,“ říká Kosovský. O možném zavření závodu v Rumunsku podle něj Jet Investment začal uvažovat dlouho předtím, než zahájil hledání kupce pro divizi archového tisku, a to vzhledem ke specifickým parametrům závodu, jeho slabšímu strojovému parku a dlouhodobému vývoji nákladů na rumunském trhu.
„Tento krok zároveň odráží měnící se požadavky zákazníků a umožňuje nám optimalizovat kapacity v naší evropské výrobní síti,“ dodává Kosovský.
Rumunská firma loni dosáhla obratu zhruba 18 milionů eur a současně vytvořila hrubý provozní zisk (EBITDA) 0,6 milionu eur. Na konci roku zaměstnávala 84 lidí. V době své největší slávy přitom vykazovala obrat a počet zaměstnanců takřka třikrát vyšší.
Většinu zákazníků rumunského závodu převezmou jiné tiskárny ve skupině v závislosti na volných kapacitách i formátech produktů. Klíčovou roli v této strategii sehraje přemístění části produkce do závodu v Maďarsku. Přesun se ale nemusí týkat jen výroby. Možnost pracovat v jiném závodu holdingu dostali i zaměstnanci.
Když skupina Jet Investment do EDS v roce 2022 vstoupila, disponoval tento nejsilnější středoevropský hráč na poli vysokonákladového tisku 1500 zaměstnanci. Tržby dosahovaly zhruba 300 milionů eur. Dnes skupina zaměstnává zhruba 1230 lidí a generuje tržby ve výši přibližně 223 milionů eur. Ukazatel EBITDA loni klesl na 15,6 milionu eur a kvůli plánovanému prodeji archového tisku a zavření rumunské továrny má výkonnost oslabit i letos.
Investiční teze Jet Investment sice počítala s poklesem trhu, ale ne tak markantním. „Skupině EDS se daří využívat konkurenčních výhod vůči německým tiskárnám, nicméně vývoj trhu neprobíhal plně podle původních očekávání a teze se nenaplnila. Řada tiskáren, které se dostaly do insolvence, byla nakonec zachráněna prostřednictvím státních či lokálních podpor. Zároveň pokles objemů na trhu probíhal rychleji, než docházelo ke snižování kapacit,“ popsal vývoj na trhu už v květnu Malík s tím, že oslabení trhu urychlila energetická krize související s válkou na Ukrajině.
Obrat přijde příští rok
Jet Investment nicméně zdůrazňuje, že EDS si zachovává svou finanční i provozní stabilitu. Stejně tak vývoj v EDS nemá ohrozit ani očekávanou výnosnost fondu JET 2. Růst hodnoty společnosti 2JCP totiž podle Malíka výrazně převyšuje dopad poklesu hospodaření EDS.
EDS má nyní celkem sedm tiskáren v Německu, Česku, Polsku, Maďarsku a v Rumunsku. Kromě archového, rotačního, obalového a digitálního tisku se zaměřuje na dodávky letáků, katalogů, magazínů a knih. Po roce 2026 firma očekává stabilní až mírně rostoucí zisk EBITDA.
Česká investiční společnost Jet Investment, která se specializuje na investice do středoevropského průmyslu, ve čtyřech fondech kvalifikovaných investorů spravuje aktiva ve výši 17 miliard korun. Spolupodílníci skupiny Igor Fait, Marek Malík, Lubor Turza a Libor Šparlínek dnes řídí investice do firem, jako jsou 2JCP, EDS nebo Likov. V minulosti jejich fondy prošly i společnosti Tedom, Rockfin, Kordárna Plus nebo MSV Metal Studénka.