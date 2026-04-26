Propast se prohlubuje. AI ruší tisíce míst v IT, nová vznikají jen pro vyvolené
- Technologičtí giganti Meta a Microsoft oznámili propuštění až 20 tisíc zaměstnanců.
- Podle odborníků nejde o dočasný výkyv, ale o zásadní strukturální změnu trhu práce, kdy AI začíná reálně nahrazovat celé pracovní divize.
- Zatímco nábor na pozice pro začátečníky a všeobecné IT role prudce zpomaluje, firmy masivně přeplácejí experty na umělou inteligenci.
Technologické společnosti Meta a Microsoft ve čtvrtek oznámily velké propouštění, které by se mohlo dotknout až 20 tisíc míst. Je to jen několik měsíců poté, co Amazon oznámil své nejrosáhlejší propouštění v historii. A to je teprve začátek, píše CNBC.
Přesně tyto společnosti utrácejí stovky miliard dolarů ročně na budování infrastruktury umělé inteligence. Jejich cílem je uspokojit prudce rostoucí poptávku po službách AI a zvýšit efektivitu AI tím, že propouštějí reálné zaměstnance. Zároveň se stále snaží o optimalizaci počtu zaměstnanců po nadměrném najímání způsobeném pandemií.
Mnozí ekonomové a odborníci z oboru se obávají, že krize na trhu práce je tady vzhledem k tomu, jak rychle se umělá inteligence šíří v amerických firmách.
Zásadní strukturální změna
„Jedná se spíše o zásadní strukturální změnu než o dočasnou korekci trhu,“ uvedl Anthony Tuggle, kouč pro vedoucí pracovníky a odborník na leadership, který dříve pracoval v oblasti umělé inteligence. „Jsme svědky počátku trvalé transformace způsobu, jakým je práce organizována a vykonávána napříč odvětvími.“
Obavy o pracovní místa narůstají od té doby, co společnost OpenAI na konci roku 2022 uvedla na trh ChatGPT, který předvedl rozsáhlé možnosti chatbotů poháněných novými modely umělé inteligence. Obavy na pracovištích se začaly stupňovat loni, když nástroje Claude od společnosti Anthropic začaly vykonávat práci celých obchodních divizí a vyvolaly obavy, že velká část stávajících softwarových řešení může být ohrožena.
Technologičtí optimisté tvrdí, že umělá inteligence mění povahu lidské práce, nikoli ji nahrazuje. A stejně jako při předchozích vlnách zásadních změn v průmyslu vzniknou i nyní nová pracovní místa, která budou odpovídat potřebám měnící se ekonomiky.
Zdá se, že v éře umělé inteligence se přinejmenším prohlubuje propast mezi ztrátou a vytvářením pracovních míst. Studie společnosti Motion Recruitment z roku 2026 ukázala, že zavádění umělé inteligence zpomaluje nábor na pozice pro začátečníky a „všeobecné IT role“, zatímco poptávka po pozicích v oblasti umělé inteligence je vysoká.
Rajat Bhageria, generální ředitel startupu Chef Robotics zabývajícího se fyzickou umělou inteligencí, uvedl, že ačkoli umělá inteligence pravděpodobně vytvoří pracovní místa, „v tuto chvíli je méně jisté, jak to bude vypadat“.
„Teprve začínáme chápat, jakou část naší každodenní práce za nás může umělá inteligence zvládnout napříč všemi různými druhy povolání,“ řekl Bhageria pro CNBC.
Meta propustí deset procent zaměstnanců
Společnost Meta ve svém čtvrtečním oznámení umělou inteligenci pouze naznačila. Společnost v interním sdělení informovala zaměstnance, že plánuje propustit deset procent pracovníků, což odpovídá asi 8 000 pracovních míst, přičemž propouštění začne 20. května. „Vše je součástí našeho pokračujícího úsilí o efektivnější řízení společnosti a umožnění kompenzace dalších investic, které provádíme.“
Zhruba v době, kdy se objevily zprávy o společnosti Meta, potvrdila společnost Microsoft, že nabídne dobrovolné odchodné, což je u tohoto 51letého softwarového giganta novinkou. Podle osoby obeznámené s těmito plány, která si nepřála být jmenována, protože tento počet není veřejně znám, se tato nabídka týká přibližně sedmi procent zaměstnanců v USA, uvádí CNBC. Vzhledem k tomu, že společnost v USA zaměstnává asi 125 000 lidí, mohlo by to znamenat až 8 750 propuštěných.