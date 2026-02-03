Meta ukázala, jak vydělat na umělé inteligenci. Microsoft předvedl pravý opak
- Zatímco Meta dokáže umělou inteligenci účinně monetizovat, Microsoft na ní v tuto chvíli spíše tratí.
- Warsh v čele Fedu může ukončit éru snadných peněz.
- Bitcoin krvácí, éra snadných peněz patrně skončila.
Vítejte u dalšího vydání investičního newsletteru e15. V tomto dílese společně podíváme na hospodářské výsledky dvou předních technologických společností za čtvrtý kvartál, na kterých je vidět rozdíl v monetizaci umělé inteligence. Následně si přiblížíme nově nominovaného kandidáta na předsedu americké centrální banky - Kevina Warshe, a v neposlední řadě společně rozebereme, v jakém stavu se aktuálně nachází Bitcoin a co od něj lze čekat v dalších měsících.
Stručně 📻
Dva světy: Meta ukázala zisky, Microsoft rekordní propad
Aktuální výsledková sezóna na Wall Street překreslila mapu technologického sektoru a poukázala na hlubokou propast mezi vítězi a poraženými. Investoři přestali tolerovat neurčité sliby a začali tvrdě trestat ty společnosti, u nichž masivní investice do umělé inteligence nepřinášejí okamžité ovoce. Symbolem tohoto vystřízlivění se stal Microsoft – ačkoliv firma vykázala tržby ve výši 81,3 miliardy dolarů a čistý zisk 38,5 miliardy dolarů, čímž překonala odhady analytiků, akcie se propadly o 10 procent. Technologický gigant tak odepsal během jediného dne tržní kapitalizaci ve výši 357 miliard dolarů, což podle agentury Bloomberg představuje největší denní propad tržní kapitalizace v historii společnosti a druhý největší propad v dějinách amerického trhu. Důvodem paniky není jen zpomalující růst klíčové cloudové divize Azure, ale především obrovské náklady na datová centra. Investoři začínají pochybovat o návratnosti těchto investic i navzdory tomu, že před týdnem představil Microsoft nový čip s názvem Maia 200, který firma popsala jako levnější a rychlejší v určitých úkolech než srovnatelné čipy od konkurence.
Na opačném pólu stojí společnost Meta. Její výsledky jasně ukázaly, že využívání AI k tomu, aby lidé více klikali na reklamy, je v současnosti mnohem snazší a výnosnější cesta, než snaha přesvědčit kancelářské pracovníky, aby svěřili svou práci chatbotům. Meta předpovídá pro první čtvrtletí meziroční růst tržeb o 30 procent na 55 miliard dolarů, což je výrazně nad očekáváním Wall Street a představuje nejrychlejší růst od roku 2021. Společnost připsala zásluhy umělé inteligenci, která zlepšila zapojení uživatelů a výkonnost reklam, přičemž Mark Zuckerberg uvedl, že současné doporučovací systémy jsou stále „primitivní“, což akorát naznačuje další prostor pro zlepšení. Meta dokázala integrovat umělou inteligenci do svých sociálních sítí tak efektivně, že trh ignoroval i její šokující předpověď kapitálových výdajů. Firma plánuje v roce 2026 utratit za infrastrukturu 115 až 135 miliard dolarů, což odpovídá více než polovině jejích očekávaných tržeb. Historicky přitom utrácela méně než čtvrtinu. Investoři tento riskantní krok akceptovali a akcie zareagovaly agresivním růstem o 10 procent, což pouze podtrhuje, jak klíčová je schopnost přetavit masivní výdaje na AI v reálné zisky.
Konec éry snadných peněz? Warsh nominován do čela Fedu
Po měsících spekulací ukončil Donald Trump dohady o budoucnosti nejmocnější finanční instituce světa. Do čela Federálního rezervního systému prezident nominoval Kevina Warshe, bývalého guvernéra centrální banky a muže, jehož názory na měnovou politiku slibují zásadní „změnu režimu”. Warsh ovšem není ve Washingtonu ani na Wall Street žádným nováčkem. Už v letech 2006 až 2011 působil jako guvernér Fedu, kde hrál klíčovou roli během globální finanční krize v roce 2008 a zapsal se tak jako nejmladší člen rady guvernérů v historii, kdy byl v pouhých 35 letech nominován tehdejším prezidentem Georgem W. Bushem. Jeho životopis zároveň zdobí zkušenosti z investičního bankovnictví v Morgan Stanley a více než desetiletá spolupráce s legendárním investorem Stanleym Druckenmillerem, což mu dodává punc člověka s tržním instinktem.
Ačkoliv byl zpočátku zastáncem krizových opatření, postupem času se stal hlasitým kritikem politiky Fedu. Z funkce guvernéra nakonec odstoupil právě kvůli nesouhlasu s pokračujícími nákupy dluhopisů. Warsh dlouhodobě tvrdí, že agresivní kvantitativní uvolňování zašlo příliš daleko, uměle stlačilo sazby a povzbudilo nadměrné riskování na Wall Street. Hlavním bodem Warshovy agendy je radikální změna pohledu na bilanci centrální banky, která nyní dosahuje astronomických 6,6 bilionu dolarů. Warsh je zastáncem jejího výrazného zeštíhlení a kritizuje takzvanou „měnovou dominanci”, kdy se trhy staly závislými na podpoře centrální banky. V červenci se v rozhovoru pro Fox News nechal slyšet, že receptem na uzdravení by podle něj bylo: „Nechat ‚tiskárnu‘ puštěnou o něco méně, nechat klesnout bilanci, nechat ministra financí Bessenta řešit fiskální účty, a tím se dosáhne materiálně nižších úrokových sazeb”.
Největší neznámou zůstává, jak se Warsh vypořádá s politickým tlakem. Prezident Trump dlouhodobě požaduje nízké úrokové sazby a „levné peníze”. Warsh sice nedávno volal po rychlejším snižování sazeb, ale jeho historická pověst „inflačního jestřába” a odpor k nafukování bilance vyvolávají nejistotu. Navíc, ačkoliv by byl Warsh předseda Fedu, má při hlasování pouze jeden hlas z dvanácti a bude muset pro svou vizi získat i náklonnost ostatních kolegů. Investoři tak prozatím zůstávají na vážkách. Zatímco někteří, jako legendární obchodník Paul Tudor Jones, ho považují za „perfektní osobu” pro navigaci v době vysokého zadlužení, jiní se obávají, že jeho snaha o zmenšení Fedu může přinést na trhy významné otřesy.
Téma týdne 🗞️
Nejznámější kryptoměna na světě se během víkendového obchodování propadla pod hranici 75 000 dolarů, čímž odepsala 41 procent ze svého historického maxima, kterého dosáhla v říjnu minulého roku. Dostala se na úrovně z minulého dubna, které způsobil strach z dopadu nově oznámených amerických cel. Aktuální pokles se odlišuje od předchozích propadů tím, že tentokrát není trh tažen panikou nebo likvidacemi, ale prostou absencí kupců, ztrátou momenta a víry v další růst.Bitcoin se navíc „odtrhl“ od širšího trhu a přestal reagovat na makroekonomické vlivy, jako je geopolitické napětí, oslabení dolaru nebo prudký růst cen zlata a stříbra. Leden tak pro bitcoin znamenal čtvrtý měsíční pokles v řadě, což představuje nejdelší sérii ztrát od roku 2018.
Naděje, že nominace Kevina Warshe do čela amerického Fedu vlije trhu novou krev do žil, se ukázaly jako liché. Investoři zůstávají opatrní, jelikož Warshova jestřábí minulost a tradiční ekonomické zázemí vyvolávají nejistotu, zda skutečně podpoří uvolněnou měnovou politiku - dlouhodobý cíl amerického prezidenta, kvůli kterému jsou vztahy s nynějším předsedou Jeromem Powellem vyostřené. Zároveň kryptoměně nepomáhá ani masivní odliv kapitálu z amerických spotových ETF, které zaznamenávají již třetí měsíc čistých odkupů v řadě, což je nejdelší negativní série od jejich spuštění v roce 2024, během nichž z trhu zmizelo 5,7 miliardy dolarů. Aktuální sentiment akorát podbarvuje fakt, že „zlatý“ ETF fond giganta BlackRock svými aktivy přerostl jeho bitcoinový protějšek, což zároveň narušuje narativ bitcoinu jako „digitálního zlata“. Před pátečním výprodejem na komoditních trzích ztrácela kryptoměna vůči zlatu od konce roku 2024 zhruba 60 procent své hodnoty. Analytici se shodují, že oživení bude pomalé a bolestivé. Paul Howard ze společnosti Wincent nepředpokládá, že by bitcoin v roce 2026 dosáhl nového historického maxima, a Richard Hodges z fondu Ferro BTC Volatility dokonce varuje, že na další rekord si investoři mohou počkat až 1 000 dní. Pokud se nenajde nový silný katalyzátor, který by zvrátil trend odlivu institucionálního kapitálu, může se naplnit scénář dlouhého čekání, během něhož bude trpělivost investorů vystavena té nejtěžší zkoušce. Zda se bitcoin znovu nadechne k růstu, nebo zda kryptoměnová „zima“ potrvá několik let, ukáží až následující měsíce. Jisté však je, že období snadných zisků prozatím skončilo.
Co by vám nemělo uniknout 🚨
Osobnost týdne 👑
Rakesh Jhunjhunwala (1960–2022), často přezdívaný „Big Bull“ z Dalal Street, byl legendární indický investor a miliardář, který se stal symbolem ekonomického vzestupu své země. Svou kariéru začal v roce 1985 s pouhými 5 000 rupiemi (tehdy necelých 100 dolarů) a bez rodinného kapitálu vybudoval investiční impérium v hodnotě 5,8 miliardy dolarů. Jeho investiční filozofií byl neochvějný optimismus ohledně budoucnosti Indie - řídil se heslem „nikdy nevsázejte proti Indii“ a kombinoval dlouhodobé hodnotové investování s agresivním krátkodobým obchodováním. Jeho mistrovským kouskem se stala sázka na společnost Titan Company (výrobce hodinek a šperků ze skupiny Tata), do které vstoupil v roce 2002 při ceně 3 rupie za akcii. Tato investice mu v průběhu let vynesla tisíce procent zhodnocení a tvořila páteř jeho portfolia. Jhunjhunwala byl známý svou přímočarostí, riskováním a schopností vidět potenciál tam, kde ho ostatní neviděli. Těsně před svou smrtí v srpnu 2022 ještě stihl realizovat svůj poslední velký projekt – spoluzaložení nízkonákladové aerolinky Akasa Air, čímž chtěl demokratizovat leteckou dopravu v Indii.
Graf týdne 📊
Graf zobrazuje krizi důvěry institucionálních investorů, která se projevuje historicky nejdelší sérií čistých odlivů kapitálu z amerických spotových bitcoin ETF. Od listopadu 2025 do ledna 2026 trh zaznamenal nepřetržitý úbytek prostředků v celkové výši přibližně 5,7 miliardy dolarů, což představuje zásadní obrat oproti dřívějším masivním přílivům a signalizuje slábnoucí přesvědčení mainstreamových kupců, z nichž mnozí se nyní nacházejí ve ztrátě, jelikož nakupovali na cenách vyšších o desítky procent.
Graf týdne. |
