Meteorologové odhalili první data pro podzim. Ochlazení se odkládá
- Globální meteorologické modely ECMWF a CFS se vzácně shodují, že nadprůměrně teplé počasí přetrvá v Česku i ve střední Evropě minimálně do poloviny září.
- Po nadcházející vlně tropických veder nad 30 °C by mělo dojít k mírnému zvolnění, výrazné podzimní ochlazení však meteorologové zatím nečekají.
- Srážkový příděl se po sušším začátku srpna postupně stabilizuje a v průběhu září by se měl pohybovat v rozmezí běžného dlouhodobého normálu.
I když se letní prázdniny překlopily do své druhé poloviny a do začátku nového školního roku zbývají týdny, první výstupy z globálních předpovědních modelů dávají jasnou představu o tom, jaký charakter bude mít počasí na přelomu prázdnin a na začátku podzimu. Lidé i firmy, které spoléhají na příchod chladnějších podzimních dnů, si budou muset počkat.
Evropský předpovědní model ECMWF i americký CFS se vzácně shodují: nadprůměrné teploty v Česku i ve zbytku střední Evropy přetrvají minimálně do poloviny září, uvádí web Meteocentrum.cz.
Poslední tropická vlna a mírnější zářijový nadprůměr
Srpen sice odstartoval další vlnou extrémně horkých dnů, kdy na vybraných stanicích v ČR teploty šplhaly až k 40 °C, nadcházející dny by však mohly přinést poslední takto extrémní epizodu letošního roku.
I když se v nejbližším týdnu očekávají denní maxima spolehlivě překračující 30 °C, následující týdny i první polovina září přinesou zmírnění odchylek.
Zatímco bezprostředně nadcházející období bude srážkově spíše chudší a naváže na sušší epizody z července, od druhé poloviny srpna a během celého září by se měl srážkový příděl stabilizovat.
Podle dat z portálu Meteocentrum.cz a meteorologa Bohuslava Zemana dojde v průběhu srpna k ustálení srážkových úhrnů. První polovina září by se tak neměla zásadně odklánět od dlouhodobého normálu.
Důvodem nadprůměrných teplot v Evropě a ve světě je jev El Niño. Jde o přirozený klimatický jev, při kterém se neobvykle otepluje povrchová voda ve východním a rovníkovém Tichém oceánu.
Dlouhodobé sezónní výhledy ukazují celkový trend a pravděpodobnostní odchylky od průměru. Nejedná se o přesnou denní předpověď, nicméně shoda obou klíčových globálních modelů dává současnému výhledu vysokou míru spolehlivosti.