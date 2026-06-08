Aktualizováno: Plzeň až osmá, Budvar chybí. Turisté překvapili výběrem nejoblíbenějších českých piv
- Nový žebříček TasteAtlas ukazuje, že mezi nejlépe hodnocenými českými pivovary dominují menší producenti, vítězem je Matuška.
- Spotřeba piva v Česku každoročně klesá, loni se propadla na své historické minimum.
- Pivní trh se mění: lidé vyhledávají větší rozmanitost a rychle roste také zájem o nealkoholické pivo.
České pivo má ve světě zvuk, největší tuzemské značky ale nejsou automaticky těmi, které u konzumentů bodují nejvíce. Nový žebříček gastronomického portálu TasteAtlas ukazuje, že v hodnocení jeho uživatelů porážejí známá jména menší pivovary. Na první příčce skončil středočeský Pivovar Matuška, zatímco Plzeňský Prazdroj obsadil až osmé místo a Budějovický Budvar se mezi jedenáct nejlépe hodnocených vůbec nedostal.
Matuška získal hodnocení 4,8 bodu z pěti. Stejnou známku má druhý Bernard z Humpolce, třetí skončil pražský pivovar Sibeeria se 4,7 bodu. Do první pětice se dostaly také Dejf Brewery ze Studénky a pražský Pivovar U Fleků.
Plzeňský Prazdroj, jehož světlý ležák dal v 19. století vzniknout celosvětově rozšířenému pivnímu stylu pilsner, získal 4,3 bodu a skončil osmý. Stejnou známku mají Strahovský pivovar Sv. Norbert, krnovská Nachmelená Opice a Pivovar Louka.
Výsledky ukazují širší proměnu českého pivního trhu. Zákazníci se více zajímají o pestrost nabídky, pivní speciály nebo nealkoholické varianty. Současně ale piva celkově pijí méně než dříve. Tuzemské pivovarnictví se tak musí vyrovnávat s historicky nízkou spotřebou i koncem někdejšího boomu minipivovarů.
Piva se prodává méně i největším hráčům
Češi loni vypili nejméně piva v historii, spotřeba klesla na 121 litrů na obyvatele. Klesající trend konzumace v tuzemsku ale i v zahraničí se projevil také na celkovém objemu piva, které pivovary uvařily. Loni činil 19,96 milionu hektolitrů, což znamenalo pokles o 4,3 % oproti předchozímu roku, jak vyplývá z dat Českého svazu pivovarů a sladoven.
Menší zájem Čechů o pivo pociťují na svých prodejích i ti největší hráči na trhu v čele s Plzeňským Prazdrojem, který vaří značky jako Pilsner Urquell, Kozel nebo Radegast. „Prodeje piva v posledních letech v Česku klesají a viděli jsme to i loni, kdy jsme v Česku prodali o dvě procenta méně piva než v roce 2024. Loňský rok byl pro nás současně prodejně nejslabším rokem od covidu,“ říká obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Jan Krafka. Podle něj také za loňským poklesem stálo kromě měnícího se chování lidí i studenější a deštivější počasí během jara a léta.
Špatné počasí a malý zájem
Faktor počasí zmiňuje jako důvod poklesu i pivovar Bernard, kterému se podle jeho tiskového mluvčího Radka Tulise jinak daří. Loni měl druhý největší výstav v historii, hned po předchozím roce. Tisková mluvčí Pivovarů Staropramen Denisa Mylbachrová uvádí, že výsledky za minulý rok ještě nemá zveřejněné. „V tuto chvíli mohu potvrdit, že jsme zaznamenali podobné trendy, jako uvádí Český svaz pivovarů a sladoven,“ dodává.
Trend snižujícího se zájmu o pivo se netýká jen Česka. „Klesající spotřebu piva nevnímáme jen my, ale i ostatní pivovarské svazy napříč Evropou. Například Slováci nebo Němci, což jsou klíčové země pro vývoz českého piva, vypijí také méně piva než dříve, a to má výrazný dopad na náš export,“ říká výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko. Vývoz českého piva do zahraničí loni tvořil více než čtvrtinu celkového výstavu tuzemských pivovarů, meziročně se však snížil o 8,2 procenta.
Stabilizace na trhu minipivovarů
Klesající spotřeba piva v tuzemsku pak logicky nejvíce dopadá na ty nejmenší, tedy minipivovary, jak se označují producenti piva s výstavem do 10 tisíc hektolitrů. Jejich produkce loni klesla o dvě procenta na necelých 383 tisíc hektolitrů. Podle prezidenta Českomoravského svazu minipivovarů Michala Voldřicha je však situace složitější a pokles celkové domácí spotřeby nepředstavuje problém jen sám o sobě.
„Minipivovary čelí zároveň rostoucím nákladům na energie, suroviny, mzdy i logistiku a významně je ovlivňuje také dlouhodobě složitá situace v gastronomii, která je pro ně klíčovým odbytištěm. Přibližně 85 procent produkce minipivovarů se prodá právě v restauracích a hospodách,“ vysvětluje. Právě v podnicích se ale piva pije čím dál tím méně. Loni se v gastronomických provozovnách vypilo 28 procent veškerého piva v Česku, o procento méně než v předešlém roce.
Minipivovarů je v Česku v současné době 520. Jejich počet je nyní víceméně stejný, i když nové podniky vznikají i zanikají. „Oproti loňskému roku zůstal jejich počet prakticky stabilní. Za tímto číslem se však skrývá poměrně živý vývoj – vzniklo 26 nových minipivovarů, 23 jich zaniklo a tři pivovary překročily hranici 10 tisíc hektolitrů a přešly do vyšší kategorie. Nejde tedy o období masového růstu jako před několika lety, ale spíše o fázi stabilizace trhu,“ popisuje situaci Voldřich.
Podle něj tak období rychlého nárůstu počtu minipivovarů již skončilo. „Trh vstoupil do vyzrálejší fáze. Neočekáváme dramatický pokles počtu minipivovarů, ale spíše pokračování současného trendu, kdy vznikají nové projekty a jiné naopak končí,“ dodává Voldřich.
Situaci zachraňuje nealko
Jak velké, tak malé pivovary se nicméně shodují, že zájem Čechů naopak roste v segmentu nealkoholického piva. „Zatímco před 20 lety tvořilo nealko pivo jen jedno procento našich prodejů v Česku, loni to bylo už 11 procent,“ uvádí Krafka z Prazdroje a dodává, že společnost proto v tomto segmentu každoročně přichází na trh s novinkami.
Stoupající zájem o nealko potvrzuje i Mylbachrová z Pivovarů Staropramen. „Segment nealkoholického piva a pivních mixů je velice důležitou součástí naší nabídky. Díky aktivnějšímu životnímu stylu nealkoholické varianty vyhledává stále více konzumentů napříč generacemi a podle vývoje z posledních let očekáváme, že zájem o nealko do budoucna ještě poroste,“ předpokládá.
Význam nealkoholického piva roste i u minipivovarů. „Dnes je vaří přibližně 15 procent minipivovarů a jejich význam postupně roste. Nealkoholické pivo však zatím nedokáže kompenzovat pokles spotřeby alkoholického piva. Přesto v něm vidíme významný potenciál a očekáváme, že nabídka i kvalita nealkoholických piv z minipivovarů bude v následujících letech dále růst,“ komentuje Voldřich.
Slunečko z Českého svazu pivovarů a sladoven je však s budoucím výhledem optimistický: „Věříme, že si pivovarský trh udrží i přes změny ve spotřebitelském chování stabilitu. Čechům se mění preference – nevypijí ho tolik, zajímá je více rozmanitost a stále raději pijí nealkoholické pivo. Pivovarnictví tedy prochází vývojem, ale konsolidaci neočekáváme.“